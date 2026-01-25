Homem foi preso por policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco)Reprodução
Segundo a Polícia Civil, Rodrigo integrava uma organização investigada por roubos a instituições bancárias, residências e veículos. O grupo já vinha sendo alvo de apurações. Caio Henrique Moura Silva, conhecido como Caio Coreto, de 24 anos, considerado o líder da quadrilha, foi preso em junho de 2025.
Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prende criminoso apontado como um dos principais assaltantes de banco do Estado do Rio de Janeiro, no Centro da capital, após ação baseada em inteligência.— Polícia Civil RJ (@PCERJ) January 25, 2026
