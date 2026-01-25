Homem foi preso por policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) - Reprodução

Publicado 25/01/2026 14:06

Rio - Rodrigo Ferreira dos Santos Júnior, o Limão, de 46 anos, apontado como um dos principais assaltantes de banco do Estado do Rio foi preso, neste domingo (25), por policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco).

Os agentes encontraram Limão nas proximidades do Morro da Providência, na região Central do Rio. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva pelos crimes de roubo com uso de arma de fogo e associação criminosa armada.

Além disso, o homem possui antecedentes por roubo, tráfico de drogas e falsidade ideológica. Para a Draco, ele é "um criminoso de alta periculosidade e reiteração delitiva, responsável por incrementar a sensação de insegurança e por expor a risco a integridade de vítimas e de terceiros inocentes".