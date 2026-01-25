Piscina do Clube 4 Linhas com uma grande quantidade de visitantes - Divulgação

Publicado 25/01/2026 13:06

Rio - Na reta final das férias escolares, o calor intenso e as praias lotadas têm levado muitos cariocas a buscar outras formas para se refrescar. Como alternativas ao mar e às cachoeiras, diversos clubes de bairro do Rio e Niterói oferecem o "Day Use", garantindo acesso a piscinas e áreas de convivência por um dia, com conforto e menos aglomeração.

O serviço funciona como um "ingresso" diário, que permite ao público utilizar a estrutura da instituição sem a necessidade de ser associado. E o melhor: gastando pouco.

Uma das opções na Zona Norte é Clube 4 Linhas, em Bento Ribeiro. Em entrevista ao DIA, o presidente da entidade, João Carlos de Oliveira, diz que a ideia é democratizar o acesso ao lazer, mantendo valores compatíveis com a realidade dos moradores do entorno.

"Para a gente, é um prazer muito grande, além de ser comercialmente interessante, conseguir colocar dentro do nosso orçamento e da nossa estrutura um preço popular de R$ 20 a entrada para adultos, e crianças de 3 a 12 anos por R$ 15. Hoje em dia, para você ir à praia, até a cadeira e o guarda-sol você paga, fora o transporte, o estacionamento e o engarrafamento", analisa.

Ele destaca, ainda, que o clube vai além do uso das piscinas e funciona como um espaço para a comunidade, oferecendo atividades esportivas e serviços variados, como futevôlei, escolinha de futebol, hidroginástica, salão de eventos e até um escritório de despachante.

A Associação Cristã de Moços, com unidades na Lapa e na Ilha do Governador, também conta com a entrada "sem carteirinha". "Oferecer o 'Day Use' é uma forma de ampliar o acesso da população à ACM, permitindo que mais pessoas conheçam nossa estrutura, participem de nossas atividades e vivenciem nossos valores", diz presidente da entidade, José Antonio Malaquias.

Segundo ele, além de fortalecer o vínculo com a comunidade, o modelo ajuda a manter o equilíbrio financeiro. "Essa iniciativa contribui para a sustentabilidade financeira do clube, permitindo que continuemos investindo em melhorias, programas sociais e na qualidade dos serviços prestados aos nossos associados e frequentadores", conclui.

Vale ressaltar que não é necessário apresentar atestado médico para usar as piscinas dos clubes mostrados na reportagem (lista abaixo).

Clubes com 'Day Use':

Grajaú Tênis Clube

Avenida Engenheiro Richard, 83, Grajaú

Preço: R$ 50

Horário: 8h às 14h30, de segunda a sexta; 8h às 16h no fim de semana



Clube 4 Linhas

Avenida Rua João Vicente, 1231, Bento Ribeiro

Preço: R$ 20

Horário: 10h às 18h, todos os dias

Niterói Beach Club

Estrada Frei Orlando, 48, Piratininga, Niterói

Preço: R$ 20 para adultos e R$ 10 para crianças de segunda a sexta; R$ 40 para adultos e R$ 20 para crianças nos fins de semana

Horário: 9h às 20h, todos os dias

Governador Iate Clube

Rua Praia da Rosa, 1350, Tauá, Ilha do Governador

Preço: R$ 60 para adultos e R$ 30 para crianças de 4-12 anos

Horário: 8h às 17h, de terça a domingo; 8h às 18h nos finais de semana durante o verão

Bangu Campestre Clube

Estrada do Guandú do Sena, 2889, Bangu

Preço: R$ 15 para adultos e R$ 7 para crianças acima de 5 anos

Horário: 8h às 18h sábado e domingo

ACM Lapa

Rua da Lapa, 86 - Lapa

Preço: R$ 45

Horário: 6h às 22h de segunda a sexta; 9h às 13h no sábado

ACM Ilha do Governador

Praia do Jequiá, 140, Ribeira, Ilha do Governador

Preço: R$ 45

Horário: 6h às 22h de segunda a sexta; 7h às 16h, aos sábado, domingo e feriados

* Reportagem do estagiário Rodrigo Bresani, sob supervisão de Raphael Perucci