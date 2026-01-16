Cachulé era apontado como líder do tráfico da comunidade do Barbante - Reprodução

Publicado 16/01/2026 17:45

Rio - O traficante Wagner Barreto de Alencar, conhecido como Cachulé, foi morto, na tarde desta sexta-feira (16), durante uma ação da Polícia Militar na comunidade do Barbante, na Ilha do Governador, Zona Norte. Ele era considerado foragido da Justiça desde 2016.

Policiais do 17º BPM (Ilha do Governador) e do Grupamento Aeromóvel (GAM) da Polícia Militar continuam atuando na região, controlada pelo Comando Vermelho (CV). Segundo a PM, as equipes interceptaram o veículo onde estava o traficante, no interior da comunidade.



De acordo com a PM, houve resistência armada e confronto. Wagner foi atingido, socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Evandro Freire, mas não resistiu aos ferimentos.

Dois fuzis foram apreendidos e um veículo foi recuperado. O carro, modelo Volkswagen Virtus, estava com diversas marcas de tiros.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um clima tenso na região. Um helicóptero sobrevoou a área. Um ônibus da linha 922 (Tubiacanga x Fundão) teve as chaves retiradas e foi utilizado como barricada na Estrada das Canárias. Segundo o Rio Ônibus, o veículo já foi retirado do local e não há desvios de linhas até o momento.

Morte de Cachulé, líder do tráfico da comunidade do Barbante, causa clima de tensão na Ilha do Governador



Quem é Cachulé?

De acordo com investigações, Wagner Barreto de Alencar é o chefe do tráfico de drogas da comunidade do Barbante, sendo ligado ao Comando Vermelho.

Ele era o principal suspeito de ordenar a destruição do Posto de Policiamento Comunitário (PPC) do morro em 2017. O ataque à base da PM ocorreu logo depois da expulsão de dois policiais do prédio. O crime foi cometido por cerca de 40 criminosos, como uma espécie de vingança, já que corporação teria impedido a realização de um baile funk na comunidade, onde seria comemorado o aniversário de Cachulé.

Wagner era considerado foragido do sistema penitenciário desde abril de 2016, quando passou para o regime semiaberto e saiu em fuga do Instituto Penal Edgard Costa, em Niterói, na Região Metropolitana.

Cachulé possuía anotações por tráfico de drogas, homicídio, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.