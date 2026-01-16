Pistola, drogas e rádios transmissores foram apreendidos na ocorrência em Niterói - Divulgação/PMERJ

Pistola, drogas e rádios transmissores foram apreendidos na ocorrência em NiteróiDivulgação/PMERJ

Publicado 16/01/2026 22:20

Rio - Dois criminosos acabaram presos após invadirem a casa de um morador na comunidade da Biquinha, em Niterói, na noite desta sexta-feira (16), para se esconder da polícia. Segundo a ocorrência, o proprietário do imóvel foi surpreendido enquanto dormia e não conseguiu impedir a invasão.



Durante uma incursão na comunidade, agentes do 12º BPM (Niterói) perceberam uma movimentação suspeita, entraram na residência e encontraram os invasores. No andar superior da casa, dentro de uma caixa d’água desativada, os policiais apreenderam uma pistola, rádios transmissores e drogas.



Os presos e o material apreendido foram levados inicialmente para a 78ª DP (Fonseca). Posteriormente, os suspeitos serão encaminhados à 76ª DP (Niterói).

Caso semelhante em Niterói



No domingo (11), moradores de outra comunidade em Niterói também foram vítimas de criminosos. Quatro pessoas foram mantidas reféns no Morro do Estado , e libertadas pela Polícia Militar. Agentes do 12º BPM (Niterói) chegaram ao local após receberem informações, via Disque-Denúncia, sobre a presença de homens armados na comunidade.

Ao subir o morro, os policiais apreenderam um fuzil e prenderam dois suspeitos. Ainda no interior da comunidade, os agentes foram informados de que quatro pessoas eram mantidas em cárcere privado na Rua Doutor Celestino por criminosos ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP). Houve um intenso confronto.