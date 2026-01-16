Cardeal dom Orani João Tempesta presidiu a celebração no Cristo Redentor - Guilherme Silva/Santuário Cristo Redentor

Cardeal dom Orani João Tempesta presidiu a celebração no Cristo RedentorGuilherme Silva/Santuário Cristo Redentor

Publicado 16/01/2026 17:38 | Atualizado 16/01/2026 18:24

A imagem peregrina do padroeiro do Rio de Janeiro, São Sebastião, visitou na manhã sexta-feira (16) o Trem do Corcovado e o Santuário Cristo Redentor, no Cosme Velho, zona sul da cidade.



A visita ocorreu durante a Trezena de São Sebastião de 2026, cujo tema, este ano, é inspirado no Ano Jubilar Arquidiocesano: São Sebastião, Missionário de Comunhão e Unidade. A imagem é levada a muitos lugares da capital do estado durante a trezena, que foi iniciada no dia 7 deste mês, com encerramento previsto no dia 19.



A celebração foi presidida pelo arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta, que falou da importância de Sã Sebastião para os cariocas poderem olhar com esperança, confiança e otimismo para o futuro.



“E São Sebastião faz isso levando a oração, ajudando a cultivar a esperança e a alegria, para poder viver nessa cidade com sua beleza, sua história e seus problemas”, disse o cardeal.



O dia do padroeiro será celebrado na terça-feira, 20, feriado no Rio, com a realização da tradicional Missa Solene no Santuário Basílica de São Sebastião dos Frades Capuchinhos, na Tijuca, às 10h.



À tarde, a partir das 16h, ocorre a procissão arquidiocesana, que sairá do Santuário Basílica de São Sebastião em direção à Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro, no Centro, seguida do Auto de São Sebastião 2026, na Avenida Chile, e da missa solene.