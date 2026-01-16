Cidade do Rio de Janeiro irá receber quatro blocos neste fim de semana Renan Areias
No sábado, é importante que os foliões se atentem ao filtro solar, além de reforçar na hidratação. O calor será forte, com máxima em torno de 37°C, mas com probabilidade de chuva de forma isolada no fim da tarde e à noite.
No domingo (18), levar uma capa de chuva para os blocos é uma sugestão. O céu deve ficar nublado, com previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Apesar da nebulosidade, as temperaturas seguem altas, com máxima prevista de 36°C.
A mudança mais significativa no tempo é esperada a partir de segunda-feira (19). A previsão indica céu nublado a encoberto, pancadas de chuva desde o final da manhã. A temperatura máxima cai para 34°C.
