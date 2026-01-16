Cidade do Rio de Janeiro irá receber quatro blocos neste fim de semana - Renan Areias

Cidade do Rio de Janeiro irá receber quatro blocos neste fim de semana Renan Areias

Publicado 16/01/2026 17:01





No sábado, é importante que os foliões se atentem ao filtro solar, além de reforçar na hidratação. O calor será forte, com máxima em torno de 37°C, mas com probabilidade de chuva de forma isolada no fim da tarde e à noite.



No domingo (18), levar uma capa de chuva para os blocos é uma sugestão. O céu deve ficar nublado, com previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Apesar da nebulosidade, as temperaturas seguem altas, com máxima prevista de 36°C.



A mudança mais significativa no tempo é esperada a partir de segunda-feira (19). A previsão indica céu nublado a encoberto, pancadas de chuva desde o final da manhã. A temperatura máxima cai para 34°C. Rio - O fim de semana que marca o início dos blocos de carnaval no Rio de Janeiro será de calor intenso, alta umidade e possibilidade de pancadas de chuva, segundo a previsão do Alerta Rio. A cidade irá receber, a partir desse sábado (17), quatro blocos que irão desfilar nas ruas de diferentes regiões.No sábado, é importante que os foliões se atentem ao filtro solar, além de reforçar na hidratação. O calor será forte, com máxima em torno de 37°C, mas com probabilidade de chuva de forma isolada no fim da tarde e à noite.No domingo (18), levar uma capa de chuva para os blocos é uma sugestão. O céu deve ficar nublado, com previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Apesar da nebulosidade, as temperaturas seguem altas, com máxima prevista de 36°C.A mudança mais significativa no tempo é esperada a partir de segunda-feira (19). A previsão indica céu nublado a encoberto, pancadas de chuva desde o final da manhã. A temperatura máxima cai para 34°C.

Já na terça-feira (20), a chuva deve ser moderada a qualquer momento do dia, podendo chegar a máxima de 25°C e mínima de 19°C.