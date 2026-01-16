Policial militar troca tiros com bandidos na Avenida das Américas, na tarde de sexta-feira (16) - Reprodução/Redes sociais

Publicado 16/01/2026 19:43

Rio - Um policial do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que estava de folga, trocou tiros com criminosos durante um assalto na Avenida das Américas, na Zona Sudoeste, na tarde desta sexta-feira (16). O agente trafegava pela via, na altura do Recreio dos Bandeirantes, quando presenciou o crime contra um casal que estava dentro de um carro.

Ao flagrar a ação, o policial reagiu e atirou contra os assaltantes. Os criminosos conseguiram roubar pertences das vítimas, mas não levaram o veículo. Houve troca de tiros, e, em seguida, o grupo fugiu.



Policiais do 31º BPM (Recreio) estiveram no local e a ocorrência foi registrada na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).