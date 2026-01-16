Policial militar troca tiros com bandidos na Avenida das Américas, na tarde de sexta-feira (16)Reprodução/Redes sociais
Policiais do 31º BPM (Recreio) estiveram no local e a ocorrência foi registrada na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).
Policial do Bope troca tiros com criminosos em assalto no Recreio
Bandidos conseguiram levar pertences das vítimas
Acusado de cometer crime sexual contra criança é preso em Belford Roxo
Yan de Souza de Siqueira é acusado de armazenar material pornográfico infantil
Em parceria com o Hemorio, Hospital Ronaldo Gazolla faz campanha para doação de sangue
Mobilização acontecerá nos dias 22 e 23 de janeiro, em Acari, Zona Norte
Cachulé, líder do tráfico do Barbante, é morto em ação da PM na Ilha do Governador
Wagner Barreto de Alencar era considerado foragido desde 2016
Imagem peregrina do padroeiro do Rio visita o Cristo Redentor
Dia de São Sebastião será celebrado na próxima terça-feira
Bombeiros vão revisar segurança de todos os shoppings do RJ após incêndio
Centros comerciais devem possuir o Certificado de Aprovação com a emissão do Laudo de Exigências
