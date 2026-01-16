A campanha será realizada nos dias 22 e 23 de janeiro - Divulgação

Publicado 16/01/2026 18:24 | Atualizado 16/01/2026 18:25

Rio - O Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, na Zona Norte, vai realizar nos dias 22 e 23 de janeiro a terceira edição da campanha de doação de sangue da unidade, em parceria com o Hemorio. A iniciativa ocorre em um momento considerado crítico para os estoques do estado e antecede o período do carnaval, quando a demanda por atendimentos de emergência costuma aumentar.



A ação mobiliza profissionais do hospital, familiares de pacientes e moradores da região. Na edição anterior, realizada em agosto do ano passado, foram coletadas cerca de 200 bolsas de sangue, volume capaz de beneficiar aproximadamente 800 pacientes, já que cada bolsa pode ser fracionada para diferentes usos.



O reforço nas doações ganhou ainda mais importância após o Hemorio registrar uma queda de 42% na coleta de sangue na primeira semana de 2026.



Historicamente, o período de carnaval registra aumento no número de ocorrências graves, como acidentes e atendimentos de urgência, o que eleva o consumo de bolsas de sangue na rede pública.

"O sangue é um insumo essencial para os hospitais. Ele é indispensável em cirurgias, atendimentos de emergência, tratamentos oncológicos e em diversas situações críticas", diz Roberto Rangel, presidente da RioSaúde.



Para doar sangue é preciso apresentar documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável), pesar mais de 50 kg e estar em boas condições de saúde. Não é necessário estar em jejum.



Serviço



Datas: 22 e 23 de janeiro de 2026

Horário: das 10h às 16h

Local: Hospital Municipal Ronaldo Gazolla – Av. Pastor Martin Luther King Jr., 10.976, Acari (Auditório – 2º andar)