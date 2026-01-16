A campanha será realizada nos dias 22 e 23 de janeiroDivulgação
A ação mobiliza profissionais do hospital, familiares de pacientes e moradores da região. Na edição anterior, realizada em agosto do ano passado, foram coletadas cerca de 200 bolsas de sangue, volume capaz de beneficiar aproximadamente 800 pacientes, já que cada bolsa pode ser fracionada para diferentes usos.
O reforço nas doações ganhou ainda mais importância após o Hemorio registrar uma queda de 42% na coleta de sangue na primeira semana de 2026.
Historicamente, o período de carnaval registra aumento no número de ocorrências graves, como acidentes e atendimentos de urgência, o que eleva o consumo de bolsas de sangue na rede pública.
Para doar sangue é preciso apresentar documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável), pesar mais de 50 kg e estar em boas condições de saúde. Não é necessário estar em jejum.
Serviço
Datas: 22 e 23 de janeiro de 2026
Horário: das 10h às 16h
Local: Hospital Municipal Ronaldo Gazolla – Av. Pastor Martin Luther King Jr., 10.976, Acari (Auditório – 2º andar)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.