Suspeito foi localizado em sua residência, no bairro de Belford Roxo Reprodução

Publicado 16/01/2026 19:02

Rio - Yan de Souza de Siqueira foi preso nesta sexta-feira (16), investigado por crime sexual contra crianças e adolescentes em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A prisão foi realizada por policias da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (Desarme) em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Especializada em Crimes Contra Criança e Adolescente da Capital.

Segundo a Polícia Civil, ele era acusado de armazenar, em dispositivos eletrônicos, imagens e vídeos de pornografia envolvendo crianças e adolescentes. O material teria conteúdo de sexo explícito, uma prática enquadrada no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A partir das provas reunidas, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ofereceu denúncia contra Yan.

Ainda de acordo com a corporação, o crime teria sido cometido junto com Mateus de Souza Lobosco, que está foragido.

Yan de Souza foi localizado em sua residência, no bairro de Belford Roxo e encaminhado para os procedimentos legais, ficando à disposição da Justiça.