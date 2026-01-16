Vídeo mostra ratos dentro do estabelecimento Reprodução
Segundo a Prefeitura de Belford Roxo, a interdição aconteceu após um vídeo circular nas redes sociais do estabelecimento Frango e Cia. Sabores Caseiros LTDA., conhecido como Delícias de Frango infestado de ratos andando pela janela. Após a repercussão, foi feita uma inspeção no restaurante, que resultou na interdição, além da notificação e lavratura de auto de infração.
Ver essa foto no Instagram
De acordo com a Vigilância Sanitária, o restaurante só poderá reabrir após cumprir todas as determinações, incluindo a solicitação da Licença Sanitária referente ao ano de 2026 e a regularização de toda a documentação exigida pelas normas sanitárias e ambientais.
Além das irregularidades sanitárias, o estabelecimento também foi notificado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade por funcionar sem licença ambiental e por armazenar resíduos sólidos de forma inadequada, o que contribui para a proliferação de vetores e fauna nociva.
O restaurante deverá apresentar documentos como contrato com empresa de coleta de resíduos, alvará de funcionamento, IPTU, manifesto de resíduos, CNPJ e certificado da Vigilância Sanitária para que a situação seja novamente avaliada pelas autoridades municipais.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.