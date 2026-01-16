Vídeo mostra ratos dentro do estabelecimento - Reprodução

Publicado 16/01/2026 21:27

Rio - Um restaurante no bairro de São Bernardo, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense foi interditado pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde nesta sexta-feira (16) por condições insalubres que apresentavam riscos à saúde pública.



Segundo a Prefeitura de Belford Roxo, a interdição aconteceu após um vídeo circular nas redes sociais do estabelecimento Frango e Cia. Sabores Caseiros LTDA., conhecido como Delícias de Frango infestado de ratos andando pela janela. Após a repercussão, foi feita uma inspeção no restaurante, que resultou na interdição, além da notificação e lavratura de auto de infração.

Veja o vídeo que viralizou: