Fantasias leves foram apostas de foliões para enfrentaram calor no blocoRenan Areias/Agência O Dia
Folia do Sapê
Sábado, às 16h
Local: Honório Gurgel
Concentração: Rua Nassau, 49
Tá Chegando a Hora
Sábado, às 17h
Local: Pedra de Guaratiba
Concentração: Rua Barros de Alarcão
Abertura do Pré-Carnaval de Madureira com as Águas de Cheiro
Domingo, às 14h
Local: Parque Madureira
Concentração: Rua Soares Caldeira, 115
Unidos de Santa Bárbara
Domingo, às 15h
Local: Engenho de Dentro
Concentração: Rua Dona Teresa, 160
Banda da Saens Peña
Domingo, às 15h
Local: Tijuca
Concentração: Praça Saens Peña, 344
Sexta e sábado, às 17h
Local: Estação Locanda
Endereço: Estrada União e Indústria, 11.000 – Itaipava
Ingressos: a partir de 60
Sexta, às 19h
Local: Casa do Pandeiro
Endereço: Travessa do Ouvidor, 36 - Centro
Ingressos: Grátis
Sexta, a partir das 20h: Iscarlett/ Rael convida Rincon Sapiência/ Os Garotin (Palco Lapa); BaianaSystem convida Rachel Reis/ BK’ (Palco Guanabara) e Bloconcé (Passarela do Samba).
Sábado, a partir das 18h: Bloco Sofridão, 2ZDINIZZ (Palco Lapa); MC Cabelinho convida Budah/ Ana Castela/ Dennis Dj (Palco Guanabara) e Imperatriz e Mangueira (Passarela do Samba)
Domingo, a partir das 19h: Baile Buchecha + Mc Koringa + William e Duda/ Fogo e Paixão (Palco Lapa); Pixote/ Ivete/ Lauana Prado (Palco Guanabara), Beija-Flor e Vila Isabel (Passarela do Samba); e Nego Álvaro (Palco Roda)
Local: Marina da Glória
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, S/N - Glória
Ingresso: a partir de R$ 145 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível)
Sexta, às 21h30
Local: Norte Shopping - Pátio Norte Shopping - 3º piso
Endereço: Av. Dom Helder Câmara, 5474 – Cachambi, Rio de Janeiro
Couvert artístico: R$ 40
Sábado, às 17h
Local: Arena Bangu
Endereço: Rua Fonseca, 240 - Bangu Shopping
Ingressos: a partir de R$ 50
Convidados: Neguinho da Beija-Flor e Chacal do Sax
Sábado, a partir das 18h
Local: Casarão Firmino
Endereço: Rua da Relação, 19- Lapa
Ingresso: a partir de R$ 20
Shows “Noites de Verão 2025/26” - Com Delacruz
Sábado, a partir das 22h
Local: Morro da Urca
Endereço: Praça General Tibúrcio, Praia Vermelha, Urca
Ingressos: a partir de R$ 120
Domingo, às 13h
Local: Shopping Metropolitano
Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1300, Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 30
Portela - projeto Águia Ensina
Domingo, às 13h
Local: Quadra da Portela –
Endereço: Rua Clara Nunes, 81 – Madureira
Ingressos: Grátis
Domingo, às 15h
Local: Riocentro
Endereço: Avenida Salvador Allende, 6555, Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$180
Yan - Verão do Mirante
Domingo, às 16h
Local: Mirante do Arvrão
Endereço: R. Armando Almeida Lima, 8 – Vidigal
Ingressos: a partir de R$ 58
Sexta e sábado, às 19h; domingo, às 18h
Local: Teatro Glauce Rocha
Endereço: Av. Rio Branco, 179 - Centro
Ingressos: a partir de R$ 20
"Nasci pra ser Dercy", com Grace Gianoukas
Sexta e Sábado, às 19h30; Domingo, às 17h
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo
Ingressos: a partir de R$ 50
Fafá de Belém, o Musical
Sextas-feira, às 20h; sábado e domingo, às 17h
Local: Teatro Riachuelo Rio
Endereço: Rua do Passeio, 38 - Centro
Ingressos: a partir de R$ 20
“O Cravo e a Rosa”
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro I Love PRIO
Endereço: Jockey Club Brasileiro - Av. Bartolomeu Mitre, 1110 - Lagoa
Ingressos: A partir de R$ 60
"JOB" – Com Bianca Bin e Edson Fieschi
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 18h
Local: Teatro TotalEnergies
Endereço: Rua do Russel, 804 -Glória
Ingressos: A partir de R$ 25
"Minha Vida em Marte", com Mônica Martelli
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro Multiplan - VillageMall
Endereço: Avenida das Américas, 3900 - Piso SS1, Barra da Tijuca
Ingressos: A partir de R$ 90
"Fala Sério, Mãe! – Elas só mudam de endereço"
Sábado, às 14h; Domingo, às 14h30
Local: Roxy
Endereço: Rua Bolívar, 45 – Copacabana
Ingressos: A partir de R$ 60
"Terapia", com Marcelo Serrado
Sábado, às 20h
Local: Teatro da Ilha
Endereço: Estrada do Galeão, s/n, ao lado do Colégio Cenecista Capitão Lemos Cunha, Ilha do Governador, Rio de Janeiro – RJ
Ingressos: a partir de R$ 40
Rafael Portugal – "Tô só desabafando"
Sábado, às 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro Bangu Shopping
Endereço: Rua da Fonseca, 240 – Espaço 174 – Bangu
Ingressos: A partir de R$ 45
"Só e bem acompanhado", com Paulinho Gogó
Sábado, às 21h; Domingo, às 20h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Norte Shopping - Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Cachambi
Ingressos: A partir de R$ 50
Humor Contra-Ataca - Nany People, Flávia Reis e Xanda Dias
Sábado, as 21h
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos a partir de R$ 47,50
"A Porta Mágica"
Domingo, às 16h
Local: Futuros – Arte e Tecnologia
Endereço: Rua Dois de Dezembro, 63 – Flamengo
Data: 18 de janeiro de 2026
Entrada: Gratuita
"Terapia", com Marcelo Serrado
Domingo, às 19h
Local: Teatro Nova Iguaçu Petrobras
Endereço: Rua Coronel Bernardino de Melo, 1081, Caonze, Nova Iguaçu – RJ
Ingressos: a partir de R$ 40
Festival Infantil
Sexta, sábado e domingo, às 10h
Local: Jardins do Museu do Jardim Botânico
Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008
Ingresso: Grátis
Magic World Experience
Sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 17h
Local: Arena Bangu
Endereço: Rua da Fonseca, 240 - Bangu, no estacionamento do Bangu Shopping
Ingressos: A partir de R$ 50
Dinos World
Todos os dias
Local: Bangu Shopping
Endereço: Rua Fonseca, 240
Ingressos: A partir de R$ 40
Sonic Adventure Park
Sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 10h
Local: Plaza Shopping Niterói
Endereço: Rua XV de Novembro, 8
Ingressos: a partir de R$ 50
SESC Verão - Shows, bloco de carnaval e atividades infantis
Sábado e domingo, a partir das 14h
Local: Park Shopping Campo Grande (Espaço Senac)
Endereço: Estr. do Monteiro, 1200 – Piso L2 – Campo Grande
Ingressos: Grátis
Verão Casa 2026
Sábado, das 15h às 20h
Local: Casa Firjan
Ingressos: Rua Guilhermina Guinle 211, Botafogo.
Ingressos: Grátis
Festival de Verão – Caxias Shopping
Sábado, às 15h
Local: Caxias Shopping
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2895 - Duque de Caxias
Ingresso: Grátis
Plaza Play - Mágico Drakyni
Domingo, às 15h
Local: Plaza Shopping Niterói
Endereço: Rua XV de Novembro, 8 - Centro (Niterói)
Ingressos: Grátis
Abraça - Experiência sensorial para a primeira infância
Domingo, às 16h
Local: Teatro Guignol da Tijuca
Endereço: Praça Comandante Xavier Brito
Ingresso: Grátis
Verão Casa 2026
Domingo, das 15h às 20h
Local: Casa Firjan
Ingressos: Rua Guilhermina Guinle 211, Botafogo.
Ingressos: Grátis
Festival de Verão – Caxias
Domingo, às 15h
Local: Caxias Shopping
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2895 - Duque de Caxias
Ingresso: Grátis
Domingo, a partir das 15h
Local: Via Parque
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca
Ingresso: Grátis