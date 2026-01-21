CasaBloco 2026 reúne grandes nomes da música no Rio de Janeiro Divulgação
CasaBloco 2026 chega ao Rio com shows de Alcione e Lenine
Evento acontece em três espaços: Jockey Club, MAM e CCBB
André Gonçalves e Bruna Griphao vivem desconhecidos que acordam juntos em comédia romântica
Montagem inspirada no conto de Luiz Fernando Veríssimo está em cartaz no Teatro dos Quatro, na Zona Sul
Ju Knust protagoniza releitura de comédia romântica: 'Momento de maturidade'
Com direção de Eri Johnson, 'Aluga-se um Namorado' chega ao Rio no dia 23 de janeiro
Grace Gianoukas estrela premiado espetáculo em homenagem à Dercy Gonçalves
'Nasci Pra Ser Dercy' fica em cartaz no Teatro Rival Petrobas, na Cinelândia, até domingo (17)
Andy Bell, a voz do Erasure, fará show na Zona Sudoeste do Rio
Cantor ainda passará por Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo
Fim de semana tem blocos de carnaval e shows de Péricles e Ivete Sangalo
Espetáculos e opções para a criançada também estão no roteiro
