CasaBloco 2026 reúne grandes nomes da música no Rio de Janeiro - Divulgação

CasaBloco 2026 reúne grandes nomes da música no Rio de Janeiro Divulgação

Publicado 21/01/2026 19:21

Rio - A 7ª edição da CasaBloco traz a essência dos carnavais do Brasil para o Rio de Janeiro. Entre os destaques da programação estão Alcione, Sarajane, Samuel Rosa, Fernanda Abreu, Geraldo Azevedo e Juliana Linhares, Lenine e SPOKFREVO Orquestra, em três noites dedicadas ao samba, frevo, maracatu, pop, brega e axé.

A CasaBloc ocupará três espaços na cidade: Jockey Club, MAM e Centro Cultural Banco do Brasil, de 27 a 31 de janeiro de 2026, com mais de 10 horas de programação diária, incluindo shows, performances, rodas de conversa, oficinas, feiras de moda e gastronomia, bailes e apresentações.

O projeto volta ao Jockey Club, onde acontecem shows, bailes, performances, feira de moda e as Oficinas Petrobras CasaBloco, dos dias 29 a 31. Na Cinemateca do MAM, de 27 a 29 de janeiro, acontece a Mostra Petrobras CasaBloco de Cinema e no CCBB RJ, serão realizadas parte das Oficinas Petrobras CasaBloco. Serão sete dias de atividades, de 23 a 31 de janeiro, ligadas aos festejos de Momo.

A noite de abertura vai levar para o palco a identidade do carnaval carioca com o Samba do Sacramento, entregando a elegância e o carisma de Marcos Sacramento. E, para coroar a noite, um show de Alcione. O Bloco Cacique de Ramos vai colocar o povo para sambar e se emocionar em um baile com homenagens a três nomes que fizeram história na música brasileira: Arlindo Cruz, Preta Gil e Bira Presidente.