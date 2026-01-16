Andy Bell, lendário vocalista do Erasure - Sean Black / Divulgação

Andy Bell, lendário vocalista do Erasure Sean Black / Divulgação

Publicado 16/01/2026 12:38

Rio - Lendário vocalista do Erasure, Andy Bell se apresentará no Qualistage, na Zona Sudoeste do Rio, nesta segunda-feira (19), a partir das 20h. No repertório do show, o artista revisitará hinos que marcaram as pistas dos anos 80 e 90 e entoará sucessos de sua carreira solo, incluindo faixas de "Ten Crowns", seu álbum mais recente e aclamado pela crítica.

Os ingressos estão à venda e custam a partir de R$ 145. Em sua passagem pelo Brasil, o cantor também se apresenta em Porto Alegre (21), Curitiba (22), Belo Horizonte (23) e São Paulo (24).

Com mais de 20 milhões de discos vendidos, 17 singles no Top 10 britânico e uma carreira que atravessa gerações, Andy Bell consolidou-se como uma das vozes mais influentes do pop, além de uma inspiração global para a comunidade LGBTQ+.

Seu talento multifacetado se estende da música ao teatro, passando por aclamadas performances nos espetáculos Torsten The Bareback Saint e Torsten The Beautiful Libertine, além de colaborações com grandes artistas como Jake Shears, Claudia Brücken, Perry Farrell e Dave Audé — união que rendeu dois #1 na Billboard Dance.





