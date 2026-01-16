Andy Bell, lendário vocalista do Erasure Sean Black / Divulgação
Andy Bell, a voz do Erasure, fará show na Zona Sudoeste do Rio
Cantor ainda passará por Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo
Fim de semana tem blocos de carnaval e shows de Péricles e Ivete Sangalo
Espetáculos e opções para a criançada também estão no roteiro
Chay Suede estreia no teatro em espetáculo que mistura realidade e ficção: 'Sentimentos inéditos'
Ator comenta expectativa para a peça e revela desafios na transição entre as telas e os palcos
Ivete Sangalo anuncia novas datas da turnê 'Ivete Clareou'; confira
Turnê passará por nove cidades, incluindo o Rio
Experiência Disney, oficinas gratuitas e mais: Veja a programação de fim de semana para a criançada
Adultos não ficam de fora da agenda. Eventos são para todos os gostos e bolsos
Alok adianta detalhes do show no Réveillon de Copacabana: 'Especial'
DJ também celebra a trajetória, revela sonhos e projetos para 2026