Magia da Disney desembarca em Bangu com experiência imersivaDvulgação / Magic World Experience
O parque temático tem uma proposta imersiva de entretenimento. No centro do local, um imponente castelo encantado ganha vida com um show de luzes, efeitos especiais e trilha sonora original. Ao cair da noite, o público é surpreendido por um espetáculo de fogos sincronizados com música.
"O Magic World Experience nasce com a missão de realizar o sonho de toda criança: viver, ao vivo, a magia dos maiores parques temáticos do mundo. Muito mais que um parque, é uma experiência mágica, visual e divertida que transporta famílias inteiras para um universo de encantamento", destaca o produtor Sócrates Fernando.
Ao longo do espaço, os visitantes encontram uma programação diversificada que inclui musicais ao vivo, apresentações teatrais inspiradas em grandes sucessos do imaginário infantil, além da presença de robôs gigantes e personagens animatrônicos que interagem com o público. Brinquedos interativos e atrações como roda-gigante, barco viking, trenzinhos, cama elástica e áreas de games complementam a experiência, assim como oficinas criativas e atividades educativas voltadas ao estímulo da imaginação das crianças.
Entre os destaques da programação estão espetáculos inspirados em clássicos consagrados como "Frozen", "A Bela e a Fera", "O Rei Leão", "Toy Story", "Transformers" e "Meu Malvado Favorito", além de outras surpresas preparadas para a temporada no Rio.
O parque também conta com ambientes cenográficos para registros em família, vila gastronômica, praça de alimentação completa, bar e áreas de convivência. Para completar o passeio, o público pode visitar a loja de souvenires com produtos temáticos e personagens.
Além das experiências voltadas ao universo infantil e familiar, a programação do parque inclui o "Velozes e Furiosos Experience", um espetáculo reúne apresentações de drift e motocross freestyle, em performances marcadas pelo ronco dos motores, pela fumaça dos pneus e por manobras radicais executadas ao vivo. Carros cruzam a pista em derrapagens extremas enquanto motocicletas realizam saltos sobre os veículos. Essa é uma atração especial com acesso vendido separadamente dentro do evento.
O "Magic World Experience" ficará na Arena Bangu até o dia 16 de janeiro. A abertura dos portões acontecem diariamente às 14h30, com início das apresentações às 15h. A queima de fogos e encerramento acontece às 21h30. Os ingressos custam a partir de R$ 50, com combos especiais para famílias, e podem ser adquiridos pelo site do evento.
Para quem quer economizar, a pedida da vez são as peças e oficinas gratuitas espalhadas pela cidade. No Museu do Pontal, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, uma extensa programação foi montada pensando nas férias da criançada.
Nesta sexta-feira, acontece a oficina Brinquedos Cantados, às 10h. Mais tarde, às 16h, será a vez da oficina de Boi Bumbá de argila. No sábado (10), às 10h, a criançada poderá participar de uma oficina de bolhas de sabão. Às 16h, o espetáculo “A Magia do Riso” promete encantar o público.
No domingo (11), o fim de semana será finalizado com o Encontro de Folias de Reis. Todas as atividades são gratuitas e fazem parte do roteiro de férias montado pelo museu, que disponibilizou toda a programação em seu site oficial.
Também haverá oficinas gratuitas no Museu do Amanhã, na Praça Mauá, na Zona Portuária, e no Museu do Jardim Botânico, no Jardim Botânico, na Zona Sul. Para quem prefere um roteiro dentro de shoppings, empreendimentos como Shopping Nova Iguaçu, Madureira Shopping, Barra Shopping e Via Parque Shopping também oferecerão atividades gratuitas para o público infantil.
Adultos também se divertem
Além da programação para as crianças, os adultos não ficam de fora dos eventos que acontecem no fim de semana. Nesta sexta-feira (9), a pedida é o show Vitinho e Pagode do Adame, no Via Music Hall, em São João de Meriti, a partir das 22h. Na Barra da Tijuca, o Espaço Hall recebe Orochi, Suel e DG do Brooklyn, no mesmo horário.
No Circo Voador, na Lapa, a banda 14 Bis comemora os 45 anos de carreira em um show às 20h. Na Fundição Progresso, Tribo de Jah celebra 40 anos com uma apresentação às 21h.
Para quem prefere teatro, Mônica Martelli sobe ao palco do Teatro Multiplan com a peça “Minha Vida em Marte”, às 20h. No teatro Miguel Falabella, Murilo Couto apresenta “Um Show Sobre Casamento", às 21h. Já no Teatro TotalEnergies, Bianca Bin e Edson Fieschi são Jane e o terapeuta Loyd no thriller psicológico “JOB”, às 20h. No Teatro Carlos Gomes, o clássico “Os Irmãos Karamázov” é apresentado às 19h.
No sábado (10), a tarde começa com a tradicional Feijoada do Bola, que recebe a escola de samba Mangueira, às 12h, Sede do Cordão da Bola Preta, na Lapa. Mais tarde, às 20h, Ponto de Equilíbrio comemora 25 anos no Circo Voador. Às 21h, um Tributo a Nirvana anima a Areninha Cultural Hermeto Pascoal, em Bangu. Para quem é da noitada, a partir das 22h, será aberta a nova temporada do “Noites de Verão”, com shows de Ferrugem, Banda Toda Forma de Amor e Dj Tartaruga, a partir das 22h, no Morro da Urca. Na Ilha Itanhangá, no mesmo horário, acontece mais uma edição do Verão RdJ.
No âmbito dos espetáculos, “Fala Sério, Mãe! – Elas só mudam de endereço” estreia no Roxy, às 14h. Em Bangu, Rafael Portugal fará o público rir com “Tô só desabafando”, às 20h. No Teatro Miguel Falabella, Ricardo Cubba apresenta o stand-up “Inferno Astral", às 19h, e Paulinho Gogó sobe ao palco, às 21h, com “Só e bem acompanhado".
No domingo (10), Ito Melodia e sua roda de samba abrem a tarde na Feijoada do Rival, às 13h, no Teatro Rival Petrobras. No Via Music Hall, Renato Albani apresenta o stand-up “A ignorância é uma Dádiva”, às 20h.
Se animou? Então, confira a programação completa!
Shows
Edson Cordeiro canta Carmen Miranda e outros bambas
Sexta-feira e Sábado, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Cinelândia, Centro
Ingressos: A partir de R$ 50
14 Bis - 45 Anos!
Sexta-feira, às 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n - Lapa
Ingressos: A partir de R$ 90
Fhernanda Fernandes – Part. Especial: Leila Maria
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Brigitte Blair
Endereço: Rua Miguel Lemos, 51 - h, Copacabana
Ingressos: A partir de R$ 60
Tribo de Jah – 40 anos
Sexta-feira, às 21h
Local: Fundição Progresso
Endereço: Rua dos Arcos, 24, Centro
Ingressos: A partir de R$ 70
Vitinho e Pagode do Adame
Sexta-feira, a partir das 22h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rodovia Presidente Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingressos: A partir de R$ 15
Orochi, Suel e DG do Brooklyn
Sexta-Feira, a partir das 22h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingressos: A partir de R$ 15
Feijoada do Bola recebe Estação Primeira de Mangueira
Sábado, a partir de 12h
Local: Sede do Cordão da Bola Preta
Endereço: Rua da Relação, 3, Lapa
Ingressos: R$ 20
Feijoada: R$ 40 (vendida somente no dia do evento, no interior da casa)
Ponto de Equilíbrio - 25 Anos
Sábado, às 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n - Lapa
Ingressos: A partir de R$ 90
“Wagner Tiso 80 – Memórias de uma Esquina”
Sábado, às 20h e 22h30
Local: Blue Note Rio
Endereço: Avenida Atlântica, 1910, Copacabana
Ingressos: A partir de R$ 60
Thaís Fraga - “Mais de 30 Anos de Bossa n’ Jazz”
Sábado, às 21h
Local: Vinicius Show
Endereço: Rua Vinicius de Moraes, 39, Ipanema
Ingressos: A partir de R$ 60
Tributo a Nirvana
Sábado, às 21h
Local: Areninha Cultural Hermeto Pascoal
Endereço: Praça Primeiro de Maio, s/n - Bangu
Ingressos: R$ 10
Verão RdJ
Sábado, às 22h
Local: Local: Ilha Itanhangá
Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 80
“Noites de Verão 2025/26” - Com Ferrugem, Banda Toda Forma de Amor e Dj Tartaruga
Sábado, a partir das 22h
Local: Morro da Urca
Endereço: Praça General Tibúrcio, Praia Vermelha, Urca
Ingressos: A partir de R$ 280
Feijoada do Rival com Ito Melodia e sua roda de samba
Domingo, às 13h
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Cinelândia, Centro
Ingressos: R$ 60 (feijoada inclusa)
Domingo, às 15h
Local: Riocentro
Endereço: Avenida Salvador Allende, 6555 - Barra Olímpica
Ingressos: A partir de R$ 150
"Experimento H"
Sexta-feira, sábado e domingo, às 19h
Local: Teatro Vianinha
Endereço: Armazém da Utopia, Avenida Rodrigues Alves, s/n - Armazém 6 - Santo Cristo
Ingressos: Grátis
“Minha Vó Ri”
Sexta-feira, sábado e segunda, às 19h; Domingo, às 18h
Local: CCBB RJ
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro
Ingressos: A partir de R$ 15
“Las Choronas”
Sexta-feira e sábado, às 19h; Domingo, às 18h
Local: CCBB RJ
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro
Ingressos: A partir de R$ 15
“Os Irmãos Karamázov”
Sexta-feira, às 19h; Sábado e domingo, às 17h
Local: Teatro Carlos Gomes
Endereço: Praça Tiradentes, s/n - Centro
Ingressos: A partir de R$ 40
“Cordélia Brasil”
Sexta-feira, às 19h
Local: Teatro Futuros
Endereço: Rua Dois de Dezembro, 63 - Flamengo
Ingressos: Grátis
“O Cravo e a Rosa”
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro I Love PRIO
Endereço: Jockey Club Brasileiro - Av. Bartolomeu Mitre, 1110 - Lagoa
Ingressos: A partir de R$ 60
“Minha Vida em Marte”, com Mônica Martelli
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro Multiplan - VillageMall
Endereço: Avenida das Américas, 3900 - Piso SS1, Barra da Tijuca
Ingressos: A partir de R$ 90
“JOB” – Com Bianca Bin e Edson Fieschi
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 18h
Local: Teatro TotalEnergies
Endereço: Rua do Russel, 804 -Glória
Ingressos: A partir de R$ 25
Murilo Couto - “Um Show Sobre Casamento"
Sexta-feira, às 21h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Norte Shopping - Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Cachambi
Ingressos: A partir de R$ 50
“A Dona dos Raios e do Vento”
Sexta-feira, às 21h
Local: Teatro Fashion Mall
Endereço: Estrada da Gávea, 899 - loja 213, São Conrado
Ingressos: A partir de R$ 50
"Masha e o Urso: Missão no Circo"
Sábado, às 10h e 12h30; Domingo, às 11h e 14h
Local: Teatro Claro Mais RJ
Endereço: Rua Siqueira Campos, 143 - Copacabana
Ingressos: A partir de R$ 50
Sábado, às 11h
Local: Teatro Multiplan - VillageMall
Endereço: Avenida das Américas, 3900 - Piso SS1, Barra da Tijuca
Ingressos: A partir de R$ 60
“Fala Sério, Mãe! – Elas só mudam de endereço”
Sábado, às 14h; Domingo, às 14h30
Local: Roxy
Endereço: Rua Bolívar, 45 – Copacabana
Ingressos: A partir de R$ 60
“A Bela e a Fera"
Sábado e domingo, às 15h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Norte Shopping - Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Cachambi
Ingressos: A partir de R$ 35
“K-pop Jovens Guerreiras no Teatro”
Sábado, às 15h
Local: Teatro Bangu Shopping
Endereço: Rua da Fonseca, 240 – Espaço 174 – Bangu
Ingressos: A partir de R$ 40
“A Mágica do Riso”
Sábado, às 16h
Local: Museu do Pontal
Endereço: Avenida Celia Ribeiro da Silva Mendes, 3.300, Barra da Tijuca
Ingressos: Grátis
“Raulzito Beleza – Raul Seixas para Crianças”
Sábado e domingo, às 16h
Local: Teatro Clara Nunes
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 53, loja 370, Shopping da Gávea
Ingressos: A partir de R$ 50
“Mickey e Minnie no Castelo dos Sonhos”
Sábado e Domingo, às 16h
Local: Teatro dos 4
Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265, Shopping da Gávea
Ingressos: A partir de R$ 50
“K-Pop – O show de férias”
Sábado, às 17h
Local: Teatro Brigitte Blair
Endereço: Rua Miguel Lemos, 51 - h, Copacabana
Ingressos: A partir de R$ 40
“Zero Grau”
Sexta-feira, sábado e domingo, às 19h
Local: Centro Cultural Justiça Federal
Endereço: Avenida Rio Branco, 241 - Centro
Ingressos: A partir de R$ 20
Ricardo Cubba - “Inferno Astral"
Sábado, às 19h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Norte Shopping - Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Cachambi
Ingressos: A partir de R$ 40
Rafael Portugal – “Tô só desabafando”
Sábado, às 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro Bangu Shopping
Endereço: Rua da Fonseca, 240 – Espaço 174 – Bangu
Ingressos: A partir de R$ 45
Marco Rodrigo - “Tributo 85”
Sábado, às 20h30
Local: Teatro Brigitte Blair
Endereço: Rua Miguel Lemos, 51 - h, Copacabana
Ingressos: A partir de R$ 50
Paulinho Gogó - “Só e bem acompanhado"
Sábado, às 21h; Domingo, às 20h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Norte Shopping - Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Cachambi
Ingressos: A partir de R$ 50
“Minecraft - O Jogo”
Domingo, às 15h
Local: Teatro Fashion Mall
Endereço: Estrada da Gávea, 899 - loja 213, São Conrado
Ingressos: A partir de R$ 45
“Enxergando Histórias”
Domingo, às 17h
Local: Teatro Gláucio Gill
Endereço: Praça Cardeal Arcoverde, s/n - Copacabana
Ingressos: A partir de R$ 15
“Moana: A Lenda Continua”
Domingo, às 17h
Local: Areninha Cultural Hermeto Pascoal
Endereço: Praça Primeiro de Maio, s/n - Bangu
Ingressos: R$ 20
“Era uma Vez”
Domingo, às 17h
Local: Teatro Brigitte Blair
Endereço: Rua Miguel Lemos, 51 - h, Copacabana
Ingressos: A partir de R$ 40
Renato Albani - “A ignorância é uma Dádiva”
Domingo, às 20h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rodovia Presidente Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingressos: A partir de R$ 70
Mais opções
Oficina Brinquedos cantados
Sexta-feira, às 10h
Local: Museu do Pontal
Endereço: Avenida Celia Ribeiro da Silva Mendes, 3.300, Barra da Tijuca
Ingressos: Grátis
Jogos Botânicos
Sexta-feira, às 10h
Local: Jardins do museu, Museu do Jardim Botânico
Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 - Jardim Botânico
Ingressos: Grátis
Brincadeiras de Jardim
Todos os dias, exceto às quarta-feiras, às 10h
Local: Jardins do museu, Museu do Jardim Botânico
Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 - Jardim Botânico
Ingressos: Grátis
Floresta Encantada
Sexta-feira, às das 12h às 20h; Sábado, das 10h às 20h; Domingo, das 13h às 20h
Local: Praça de Eventos (Lounge I), Barra Shopping
Endereço: Avenida das Américas, 4666 - Barra da Tijuca
Ingressos: Grátis
Magic World Experience
Todos os dias, a partir de sexta-feira, às 14h30
Local: Arena Bangu
Endereço: Rua da Fonseca, 240 - Bangu, no estacionamento do Bangu Shopping
Ingressos: A partir de R$ 50
Atividades Ambientais com Instituto Moleque Mateiro
Sexta-feira, sábado e domingo, às 14h
Local: Jardins do museu, Museu do Jardim Botânico
Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 - Jardim Botânico
Ingressos: Grátis
Oficina de boi bumbá de argila
Sexta-feira, às 16h
Local: Museu do Pontal
Endereço: Avenida Celia Ribeiro da Silva Mendes, 3.300, Barra da Tijuca
Ingressos: Grátis
Arena de realidade mista Realigate
Sexta-feira e sábado, das 10h às 22h; Domingo, das 13h às 21h
Local: Shopping Nova Iguaçu - Praça de Eventos
Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 - Bairro da Luz
Ingressos: A partir de R$ 47
Dinos World
Todos os dias
Local: Bangu Shopping
Endereço: Rua Fonseca, 240
Ingressos: A partir de R$ 40
Circuito Peppa Pig
Todos os dias
Local: Shopping Nova Iguaçu - Praça de Eventos
Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 - Bairro da Luz
Ingressos: A partir de R$ 60
FazBola: oficina de bolhas de sabão
Sábado, às 10h
Local: Museu do Pontal
Endereço: Avenida Celia Ribeiro da Silva Mendes, 3.300, Barra da Tijuca
Ingressos: Grátis
Oficina Arte e Natureza: Aula de capoeira com Mestre Pé de Boi
Sábado, às 10h
Local: Jardins do museu, Museu do Jardim Botânico
Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 - Jardim Botânico
Ingressos: Grátis
Oficina Experimentações do brincar: Uma manhã de mergulhador
Sábado, às 10h30
Local: Museu do Amanhã
Endereço: Praça Mauá, 1 - Centro
Ingressos: Grátis
Pintura facial
Sábado e domingo, das 10h30 às 14h30
Local: AquaRio
Endereço: Praça Muhammad Ali - Via Binário do Porto, s/n - Gamboa
Ingressos: Grátis dentro do circuito do AquaRio (a partir de R$ 70)
Oficina Experimentações do Brincar: Colorindo o Amanhã
Sábado, às 14h30
Local: Museu do Amanhã
Endereço: Praça Mauá, 1 - Centro
Ingressos: Grátis
Imersão Baía da Guanabara
Sábado, às 15h
Local: Museu do Amanhã
Endereço: Praça Mauá, 1 - Centro
Ingressos: Grátis
Patrulha Canina
Sábado, às 16h
Local: Shopping Nova Iguaçu - Palco da Praça de Alimentação
Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 - Bairro da Luz
Ingressos: Grátis
Semear - Atividade sensorial para bebês e crianças - Com Pirilampas
Domingo, às 10h30
Local: Sala Multiuso, Museu do Jardim Botânico
Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 - Jardim Botânico
Ingressos: Grátis
“Chiquinha Day” na “Chaves - A Exposição”
Domingo, das 12h às 20h
Local: Piso superior do Via Parque Shopping
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Ingressos: Grátis para quem se caracterizar de Chiquinha
Oficina Amanhã de Histórias: Do Céu a Baía
Domingo, às 14h30
Local: Museu do Amanhã
Endereço: Praça Mauá, 1 - Centro
Ingressos: Grátis
Visita Educativa + Arboreto JBRJ
Domingo, às 14h30
Local: Sala de Acolhimento, Museu do Jardim Botânico
Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 - Jardim Botânico
Ingressos: Grátis
Férias com a Maduzinha
Domingo, às 15h
Local: Madureira Shopping – 4º piso
Endereço: Estrada do Portela, nº 222 – Madureira
Ingressos: Grátis
Encontro de Folias de Reis
Domingo, às 16h
Local: Museu do Pontal
Endereço: Avenida Celia Ribeiro da Silva Mendes, 3.300, Barra da Tijuca
Ingressos: Grátis