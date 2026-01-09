Magia da Disney desembarca em Bangu com experiência imersiva - Dvulgação / Magic World Experience

Magia da Disney desembarca em Bangu com experiência imersivaDvulgação / Magic World Experience

Publicado 09/01/2026 05:00 | Atualizado 09/01/2026 09:13

Rio - Janeiro é o mês oficial de férias da criançada. E nada melhor que um roteiro de atividades espalhadas pela cidade para curtir com os pequenos. Neste fim de semana, acontecem atrações, espetáculos, shows e oficinas para todos os gostos e bolsos também.

fotogaleria





O parque temático tem uma proposta imersiva de entretenimento. No centro do local, um imponente castelo encantado ganha vida com um show de luzes, efeitos especiais e trilha sonora original. Ao cair da noite, o público é surpreendido por um espetáculo de fogos sincronizados com música.



"O Magic World Experience nasce com a missão de realizar o sonho de toda criança: viver, ao vivo, a magia dos maiores parques temáticos do mundo. Muito mais que um parque, é uma experiência mágica, visual e divertida que transporta famílias inteiras para um universo de encantamento", destaca o produtor Sócrates Fernando.



Ao longo do espaço, os visitantes encontram uma programação diversificada que inclui musicais ao vivo, apresentações teatrais inspiradas em grandes sucessos do imaginário infantil, além da presença de robôs gigantes e personagens animatrônicos que interagem com o público. Brinquedos interativos e atrações como roda-gigante, barco viking, trenzinhos, cama elástica e áreas de games complementam a experiência, assim como oficinas criativas e atividades educativas voltadas ao estímulo da imaginação das crianças.



Entre os destaques da programação estão espetáculos inspirados em clássicos consagrados como "Frozen", "A Bela e a Fera", "O Rei Leão", "Toy Story", "Transformers" e "Meu Malvado Favorito", além de outras surpresas preparadas para a temporada no Rio.



O parque também conta com ambientes cenográficos para registros em família, vila gastronômica, praça de alimentação completa, bar e áreas de convivência. Para completar o passeio, o público pode visitar a loja de souvenires com produtos temáticos e personagens.



Além das experiências voltadas ao universo infantil e familiar, a programação do parque inclui o "Velozes e Furiosos Experience", um espetáculo reúne apresentações de drift e motocross freestyle, em performances marcadas pelo ronco dos motores, pela fumaça dos pneus e por manobras radicais executadas ao vivo. Carros cruzam a pista em derrapagens extremas enquanto motocicletas realizam saltos sobre os veículos. Essa é uma atração especial com acesso vendido separadamente dentro do evento.



O "Magic World Experience" ficará na Arena Bangu até o dia 16 de janeiro. A abertura dos portões acontecem diariamente às 14h30, com início das apresentações às 15h. A queima de fogos e encerramento acontece às 21h30. Os ingressos custam a partir de R$ 50, com combos especiais para famílias, e podem ser adquiridos pelo A partir desta sexta-feira (9), a Arena Bangu, que funciona no estacionamento do Bangu Shopping, na Zona Oeste, será transportada para Orlando, nos EUA, e se transformará nos famosos parques da Disney com a nova atração “Magic World Experience”.O parque temático tem uma proposta imersiva de entretenimento. No centro do local, um imponente castelo encantado ganha vida com um show de luzes, efeitos especiais e trilha sonora original. Ao cair da noite, o público é surpreendido por um espetáculo de fogos sincronizados com música."O Magic World Experience nasce com a missão de realizar o sonho de toda criança: viver, ao vivo, a magia dos maiores parques temáticos do mundo. Muito mais que um parque, é uma experiência mágica, visual e divertida que transporta famílias inteiras para um universo de encantamento", destaca o produtor Sócrates Fernando.Ao longo do espaço, os visitantes encontram uma programação diversificada que inclui musicais ao vivo, apresentações teatrais inspiradas em grandes sucessos do imaginário infantil, além da presença de robôs gigantes e personagens animatrônicos que interagem com o público. Brinquedos interativos e atrações como roda-gigante, barco viking, trenzinhos, cama elástica e áreas de games complementam a experiência, assim como oficinas criativas e atividades educativas voltadas ao estímulo da imaginação das crianças.Entre os destaques da programação estão espetáculos inspirados em clássicos consagrados como "Frozen", "A Bela e a Fera", "O Rei Leão", "Toy Story", "Transformers" e "Meu Malvado Favorito", além de outras surpresas preparadas para a temporada no Rio.O parque também conta com ambientes cenográficos para registros em família, vila gastronômica, praça de alimentação completa, bar e áreas de convivência. Para completar o passeio, o público pode visitar a loja de souvenires com produtos temáticos e personagens.Além das experiências voltadas ao universo infantil e familiar, a programação do parque inclui o "Velozes e Furiosos Experience", um espetáculo reúne apresentações de drift e motocross freestyle, em performances marcadas pelo ronco dos motores, pela fumaça dos pneus e por manobras radicais executadas ao vivo. Carros cruzam a pista em derrapagens extremas enquanto motocicletas realizam saltos sobre os veículos. Essa é uma atração especial com acesso vendido separadamente dentro do evento.O "Magic World Experience" ficará na Arena Bangu até o dia 16 de janeiro. A abertura dos portões acontecem diariamente às 14h30, com início das apresentações às 15h. A queima de fogos e encerramento acontece às 21h30. Os ingressos custam a partir de R$ 50, com combos especiais para famílias, e podem ser adquiridos pelo site do evento

Espetáculos e oficinas grátis



Para quem quer economizar, a pedida da vez são as peças e oficinas gratuitas espalhadas pela cidade. No Museu do Pontal, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, uma extensa programação foi montada pensando nas férias da criançada.



Nesta sexta-feira, acontece a oficina Brinquedos Cantados, às 10h. Mais tarde, às 16h, será a vez da oficina de Boi Bumbá de argila. No sábado (10), às 10h, a criançada poderá participar de uma oficina de bolhas de sabão. Às 16h, o espetáculo “A Magia do Riso” promete encantar o público.



No domingo (11), o fim de semana será finalizado com o Encontro de Folias de Reis. Todas as atividades são gratuitas e fazem parte do roteiro de férias montado pelo museu, que disponibilizou toda a programação em seu



Também haverá oficinas gratuitas no Museu do Amanhã, na Praça Mauá, na Zona Portuária, e no Museu do Jardim Botânico, no Jardim Botânico, na Zona Sul. Para quem prefere um roteiro dentro de shoppings, empreendimentos como Shopping Nova Iguaçu, Madureira Shopping, Barra Shopping e Via Parque Shopping também oferecerão atividades gratuitas para o público infantil.



Adultos também se divertem



Além da programação para as crianças, os adultos não ficam de fora dos eventos que acontecem no fim de semana. Nesta sexta-feira (9), a pedida é o show Vitinho e Pagode do Adame, no Via Music Hall, em São João de Meriti, a partir das 22h. Na Barra da Tijuca, o Espaço Hall recebe Orochi, Suel e DG do Brooklyn, no mesmo horário.



No Circo Voador, na Lapa, a banda 14 Bis comemora os 45 anos de carreira em um show às 20h. Na Fundição Progresso, Tribo de Jah celebra 40 anos com uma apresentação às 21h.



Para quem prefere teatro, Mônica Martelli sobe ao palco do Teatro Multiplan com a peça “Minha Vida em Marte”, às 20h. No teatro Miguel Falabella, Murilo Couto apresenta “Um Show Sobre Casamento", às 21h. Já no Teatro TotalEnergies, Bianca Bin e Edson Fieschi são Jane e o terapeuta Loyd no thriller psicológico “JOB”, às 20h. No Teatro Carlos Gomes, o clássico “Os Irmãos Karamázov” é apresentado às 19h.



No sábado (10), a tarde começa com a tradicional Feijoada do Bola, que recebe a escola de samba Mangueira, às 12h, Sede do Cordão da Bola Preta, na Lapa. Mais tarde, às 20h, Ponto de Equilíbrio comemora 25 anos no Circo Voador. Às 21h, um Tributo a Nirvana anima a Areninha Cultural Hermeto Pascoal, em Bangu. Para quem é da noitada, a partir das 22h, será aberta a nova temporada do “Noites de Verão”, com shows de Ferrugem, Banda Toda Forma de Amor e Dj Tartaruga, a partir das 22h, no Morro da Urca. Na Ilha Itanhangá, no mesmo horário, acontece mais uma edição do Verão RdJ.



No âmbito dos espetáculos, “Fala Sério, Mãe! – Elas só mudam de endereço” estreia no Roxy, às 14h. Em Bangu, Rafael Portugal fará o público rir com “Tô só desabafando”, às 20h. No Teatro Miguel Falabella, Ricardo Cubba apresenta o stand-up “Inferno Astral", às 19h, e Paulinho Gogó sobe ao palco, às 21h, com “Só e bem acompanhado".



No domingo (10), Ito Melodia e sua roda de samba abrem a tarde na Feijoada do Rival, às 13h, no Teatro Rival Petrobras. No Via Music Hall, Renato Albani apresenta o stand-up “A ignorância é uma Dádiva”, às 20h.



Se animou? Então, confira a programação completa!



Shows



Edson Cordeiro canta Carmen Miranda e outros bambas

Sexta-feira e Sábado, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Cinelândia, Centro

Ingressos: A partir de R$ 50



14 Bis - 45 Anos!

Sexta-feira, às 20h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/n - Lapa

Ingressos: A partir de R$ 90



Fhernanda Fernandes – Part. Especial: Leila Maria

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Brigitte Blair

Endereço: Rua Miguel Lemos, 51 - h, Copacabana

Ingressos: A partir de R$ 60



Tribo de Jah – 40 anos

Sexta-feira, às 21h

Local: Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24, Centro

Ingressos: A partir de R$ 70



Vitinho e Pagode do Adame

Sexta-feira, a partir das 22h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rodovia Presidente Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingressos: A partir de R$ 15



Orochi, Suel e DG do Brooklyn

Sexta-Feira, a partir das 22h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingressos: A partir de R$ 15



Feijoada do Bola recebe Estação Primeira de Mangueira

Sábado, a partir de 12h

Local: Sede do Cordão da Bola Preta

Endereço: Rua da Relação, 3, Lapa

Ingressos: R$ 20

Feijoada: R$ 40 (vendida somente no dia do evento, no interior da casa)



Ponto de Equilíbrio - 25 Anos

Sábado, às 20h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/n - Lapa

Ingressos: A partir de R$ 90



“Wagner Tiso 80 – Memórias de uma Esquina”

Sábado, às 20h e 22h30

Local: Blue Note Rio

Endereço: Avenida Atlântica, 1910, Copacabana

Ingressos: A partir de R$ 60



Thaís Fraga - “Mais de 30 Anos de Bossa n’ Jazz”

Sábado, às 21h

Local: Vinicius Show

Endereço: Rua Vinicius de Moraes, 39, Ipanema

Ingressos: A partir de R$ 60



Tributo a Nirvana

Sábado, às 21h

Local: Areninha Cultural Hermeto Pascoal

Endereço: Praça Primeiro de Maio, s/n - Bangu

Ingressos: R$ 10



Verão RdJ

Sábado, às 22h

Local: Local: Ilha Itanhangá

Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 80



“Noites de Verão 2025/26” - Com Ferrugem, Banda Toda Forma de Amor e Dj Tartaruga

Sábado, a partir das 22h

Local: Morro da Urca

Endereço: Praça General Tibúrcio, Praia Vermelha, Urca

Ingressos: A partir de R$ 280



Feijoada do Rival com Ito Melodia e sua roda de samba

Domingo, às 13h

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Cinelândia, Centro

Ingressos: R$ 60 (feijoada inclusa) Para quem quer economizar, a pedida da vez são as peças e oficinas gratuitas espalhadas pela cidade. No Museu do Pontal, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, uma extensa programação foi montada pensando nas férias da criançada.Nesta sexta-feira, acontece a oficina Brinquedos Cantados, às 10h. Mais tarde, às 16h, será a vez da oficina de Boi Bumbá de argila. No sábado (10), às 10h, a criançada poderá participar de uma oficina de bolhas de sabão. Às 16h, o espetáculo “A Magia do Riso” promete encantar o público.No domingo (11), o fim de semana será finalizado com o Encontro de Folias de Reis. Todas as atividades são gratuitas e fazem parte do roteiro de férias montado pelo museu, que disponibilizou toda a programação em seu site oficial Também haverá oficinas gratuitas no Museu do Amanhã, na Praça Mauá, na Zona Portuária, e no Museu do Jardim Botânico, no Jardim Botânico, na Zona Sul. Para quem prefere um roteiro dentro de shoppings, empreendimentos como Shopping Nova Iguaçu, Madureira Shopping, Barra Shopping e Via Parque Shopping também oferecerão atividades gratuitas para o público infantil.Além da programação para as crianças, os adultos não ficam de fora dos eventos que acontecem no fim de semana. Nesta sexta-feira (9), a pedida é o show Vitinho e Pagode do Adame, no Via Music Hall, em São João de Meriti, a partir das 22h. Na Barra da Tijuca, o Espaço Hall recebe Orochi, Suel e DG do Brooklyn, no mesmo horário.No Circo Voador, na Lapa, a banda 14 Bis comemora os 45 anos de carreira em um show às 20h. Na Fundição Progresso, Tribo de Jah celebra 40 anos com uma apresentação às 21h.Para quem prefere teatro, Mônica Martelli sobe ao palco do Teatro Multiplan com a peça “Minha Vida em Marte”, às 20h. No teatro Miguel Falabella, Murilo Couto apresenta “Um Show Sobre Casamento", às 21h. Já no Teatro TotalEnergies, Bianca Bin e Edson Fieschi são Jane e o terapeuta Loyd no thriller psicológico “JOB”, às 20h. No Teatro Carlos Gomes, o clássico “Os Irmãos Karamázov” é apresentado às 19h.No sábado (10), a tarde começa com a tradicional Feijoada do Bola, que recebe a escola de samba Mangueira, às 12h, Sede do Cordão da Bola Preta, na Lapa. Mais tarde, às 20h, Ponto de Equilíbrio comemora 25 anos no Circo Voador. Às 21h, um Tributo a Nirvana anima a Areninha Cultural Hermeto Pascoal, em Bangu. Para quem é da noitada, a partir das 22h, será aberta a nova temporada do “Noites de Verão”, com shows de Ferrugem, Banda Toda Forma de Amor e Dj Tartaruga, a partir das 22h, no Morro da Urca. Na Ilha Itanhangá, no mesmo horário, acontece mais uma edição do Verão RdJ.No âmbito dos espetáculos, “Fala Sério, Mãe! – Elas só mudam de endereço” estreia no Roxy, às 14h. Em Bangu, Rafael Portugal fará o público rir com “Tô só desabafando”, às 20h. No Teatro Miguel Falabella, Ricardo Cubba apresenta o stand-up “Inferno Astral", às 19h, e Paulinho Gogó sobe ao palco, às 21h, com “Só e bem acompanhado".No domingo (10), Ito Melodia e sua roda de samba abrem a tarde na Feijoada do Rival, às 13h, no Teatro Rival Petrobras. No Via Music Hall, Renato Albani apresenta o stand-up “A ignorância é uma Dádiva”, às 20h.Se animou? Então, confira a programação completa!Edson Cordeiro canta Carmen Miranda e outros bambasSexta-feira e Sábado, às 19h30Local: Teatro Rival PetrobrasEndereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Cinelândia, CentroIngressos: A partir de R$ 5014 Bis - 45 Anos!Sexta-feira, às 20hLocal: Circo VoadorEndereço: Rua dos Arcos, s/n - LapaIngressos: A partir de R$ 90Fhernanda Fernandes – Part. Especial: Leila MariaSexta-feira, às 20hLocal: Teatro Brigitte BlairEndereço: Rua Miguel Lemos, 51 - h, CopacabanaIngressos: A partir de R$ 60Tribo de Jah – 40 anosSexta-feira, às 21hLocal: Fundição ProgressoEndereço: Rua dos Arcos, 24, CentroIngressos: A partir de R$ 70Vitinho e Pagode do AdameSexta-feira, a partir das 22hLocal: Via Music HallEndereço: Rodovia Presidente Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de MeritiIngressos: A partir de R$ 15Orochi, Suel e DG do BrooklynSexta-Feira, a partir das 22hLocal: Espaço HallEndereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da TijucaIngressos: A partir de R$ 15Feijoada do Bola recebe Estação Primeira de MangueiraSábado, a partir de 12hLocal: Sede do Cordão da Bola PretaEndereço: Rua da Relação, 3, LapaIngressos: R$ 20Feijoada: R$ 40 (vendida somente no dia do evento, no interior da casa)Ponto de Equilíbrio - 25 AnosSábado, às 20hLocal: Circo VoadorEndereço: Rua dos Arcos, s/n - LapaIngressos: A partir de R$ 90“Wagner Tiso 80 – Memórias de uma Esquina”Sábado, às 20h e 22h30Local: Blue Note RioEndereço: Avenida Atlântica, 1910, CopacabanaIngressos: A partir de R$ 60Thaís Fraga - “Mais de 30 Anos de Bossa n’ Jazz”Sábado, às 21hLocal: Vinicius ShowEndereço: Rua Vinicius de Moraes, 39, IpanemaIngressos: A partir de R$ 60Tributo a NirvanaSábado, às 21hLocal: Areninha Cultural Hermeto PascoalEndereço: Praça Primeiro de Maio, s/n - BanguIngressos: R$ 10Verão RdJSábado, às 22hLocal: Local: Ilha ItanhangáEndereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793 - Barra da TijucaIngresso: a partir de R$ 80“Noites de Verão 2025/26” - Com Ferrugem, Banda Toda Forma de Amor e Dj TartarugaSábado, a partir das 22hLocal: Morro da UrcaEndereço: Praça General Tibúrcio, Praia Vermelha, UrcaIngressos: A partir de R$ 280Feijoada do Rival com Ito Melodia e sua roda de sambaDomingo, às 13hLocal: Teatro Rival PetrobrasEndereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Cinelândia, CentroIngressos: R$ 60 (feijoada inclusa)

Prainha com Ferrugem - com participação de Thiaguinho e João Gomes

Domingo, às 15h

Local: Riocentro

Endereço: Avenida Salvador Allende, 6555 - Barra Olímpica

Ingressos: A partir de R$ 150

Espetáculos



"Experimento H"

Sexta-feira, sábado e domingo, às 19h

Local: Teatro Vianinha

Endereço: Armazém da Utopia, Avenida Rodrigues Alves, s/n - Armazém 6 - Santo Cristo

Ingressos: Grátis



“Minha Vó Ri”

Sexta-feira, sábado e segunda, às 19h; Domingo, às 18h

Local: CCBB RJ

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro

Ingressos: A partir de R$ 15



“Las Choronas”

Sexta-feira e sábado, às 19h; Domingo, às 18h

Local: CCBB RJ

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro

Ingressos: A partir de R$ 15



“Os Irmãos Karamázov”

Sexta-feira, às 19h; Sábado e domingo, às 17h

Local: Teatro Carlos Gomes

Endereço: Praça Tiradentes, s/n - Centro

Ingressos: A partir de R$ 40



“Cordélia Brasil”

Sexta-feira, às 19h

Local: Teatro Futuros

Endereço: Rua Dois de Dezembro, 63 - Flamengo

Ingressos: Grátis



“O Cravo e a Rosa”

Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h

Local: Teatro I Love PRIO

Endereço: Jockey Club Brasileiro - Av. Bartolomeu Mitre, 1110 - Lagoa

Ingressos: A partir de R$ 60



“Minha Vida em Marte”, com Mônica Martelli

Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h

Local: Teatro Multiplan - VillageMall

Endereço: Avenida das Américas, 3900 - Piso SS1, Barra da Tijuca

Ingressos: A partir de R$ 90



“JOB” – Com Bianca Bin e Edson Fieschi

Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 18h

Local: Teatro TotalEnergies

Endereço: Rua do Russel, 804 -Glória

Ingressos: A partir de R$ 25



Murilo Couto - “Um Show Sobre Casamento"

Sexta-feira, às 21h

Local: Teatro Miguel Falabella

Endereço: Norte Shopping - Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Cachambi

Ingressos: A partir de R$ 50



“A Dona dos Raios e do Vento”

Sexta-feira, às 21h

Local: Teatro Fashion Mall

Endereço: Estrada da Gávea, 899 - loja 213, São Conrado

Ingressos: A partir de R$ 50



"Masha e o Urso: Missão no Circo"

Sábado, às 10h e 12h30; Domingo, às 11h e 14h

Local: Teatro Claro Mais RJ

Endereço: Rua Siqueira Campos, 143 - Copacabana

Ingressos: A partir de R$ 50

“Show do Bita - Festa dos Bichos”

Sábado, às 11h

Local: Teatro Multiplan - VillageMall

Endereço: Avenida das Américas, 3900 - Piso SS1, Barra da Tijuca

Ingressos: A partir de R$ 60



“Fala Sério, Mãe! – Elas só mudam de endereço”

Sábado, às 14h; Domingo, às 14h30

Local: Roxy

Endereço: Rua Bolívar, 45 – Copacabana

Ingressos: A partir de R$ 60



“A Bela e a Fera"

Sábado e domingo, às 15h

Local: Teatro Miguel Falabella

Endereço: Norte Shopping - Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Cachambi

Ingressos: A partir de R$ 35



“K-pop Jovens Guerreiras no Teatro”

Sábado, às 15h

Local: Teatro Bangu Shopping

Endereço: Rua da Fonseca, 240 – Espaço 174 – Bangu

Ingressos: A partir de R$ 40



“A Mágica do Riso”

Sábado, às 16h

Local: Museu do Pontal

Endereço: Avenida Celia Ribeiro da Silva Mendes, 3.300, Barra da Tijuca

Ingressos: Grátis



“Raulzito Beleza – Raul Seixas para Crianças”

Sábado e domingo, às 16h

Local: Teatro Clara Nunes

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 53, loja 370, Shopping da Gávea

Ingressos: A partir de R$ 50



“Mickey e Minnie no Castelo dos Sonhos”

Sábado e Domingo, às 16h

Local: Teatro dos 4

Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265, Shopping da Gávea

Ingressos: A partir de R$ 50



“K-Pop – O show de férias”

Sábado, às 17h

Local: Teatro Brigitte Blair

Endereço: Rua Miguel Lemos, 51 - h, Copacabana

Ingressos: A partir de R$ 40



“Zero Grau”

Sexta-feira, sábado e domingo, às 19h

Local: Centro Cultural Justiça Federal

Endereço: Avenida Rio Branco, 241 - Centro

Ingressos: A partir de R$ 20



Ricardo Cubba - “Inferno Astral"

Sábado, às 19h

Local: Teatro Miguel Falabella

Endereço: Norte Shopping - Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Cachambi

Ingressos: A partir de R$ 40



Rafael Portugal – “Tô só desabafando”

Sábado, às 20h; Domingo, às 19h

Local: Teatro Bangu Shopping

Endereço: Rua da Fonseca, 240 – Espaço 174 – Bangu

Ingressos: A partir de R$ 45



Marco Rodrigo - “Tributo 85”

Sábado, às 20h30

Local: Teatro Brigitte Blair

Endereço: Rua Miguel Lemos, 51 - h, Copacabana

Ingressos: A partir de R$ 50



Paulinho Gogó - “Só e bem acompanhado"

Sábado, às 21h; Domingo, às 20h

Local: Teatro Miguel Falabella

Endereço: Norte Shopping - Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Cachambi

Ingressos: A partir de R$ 50



“Minecraft - O Jogo”

Domingo, às 15h

Local: Teatro Fashion Mall

Endereço: Estrada da Gávea, 899 - loja 213, São Conrado

Ingressos: A partir de R$ 45



“Enxergando Histórias”

Domingo, às 17h

Local: Teatro Gláucio Gill

Endereço: Praça Cardeal Arcoverde, s/n - Copacabana

Ingressos: A partir de R$ 15



“Moana: A Lenda Continua”

Domingo, às 17h

Local: Areninha Cultural Hermeto Pascoal

Endereço: Praça Primeiro de Maio, s/n - Bangu

Ingressos: R$ 20



“Era uma Vez”

Domingo, às 17h

Local: Teatro Brigitte Blair

Endereço: Rua Miguel Lemos, 51 - h, Copacabana

Ingressos: A partir de R$ 40



Renato Albani - “A ignorância é uma Dádiva”

Domingo, às 20h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rodovia Presidente Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingressos: A partir de R$ 70



Mais opções



Oficina Brinquedos cantados

Sexta-feira, às 10h

Local: Museu do Pontal

Endereço: Avenida Celia Ribeiro da Silva Mendes, 3.300, Barra da Tijuca

Ingressos: Grátis



Jogos Botânicos

Sexta-feira, às 10h

Local: Jardins do museu, Museu do Jardim Botânico

Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 - Jardim Botânico

Ingressos: Grátis



Brincadeiras de Jardim

Todos os dias, exceto às quarta-feiras, às 10h

Local: Jardins do museu, Museu do Jardim Botânico

Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 - Jardim Botânico

Ingressos: Grátis



Floresta Encantada

Sexta-feira, às das 12h às 20h; Sábado, das 10h às 20h; Domingo, das 13h às 20h

Local: Praça de Eventos (Lounge I), Barra Shopping

Endereço: Avenida das Américas, 4666 - Barra da Tijuca

Ingressos: Grátis



Magic World Experience

Todos os dias, a partir de sexta-feira, às 14h30

Local: Arena Bangu

Endereço: Rua da Fonseca, 240 - Bangu, no estacionamento do Bangu Shopping

Ingressos: A partir de R$ 50



Atividades Ambientais com Instituto Moleque Mateiro

Sexta-feira, sábado e domingo, às 14h

Local: Jardins do museu, Museu do Jardim Botânico

Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 - Jardim Botânico

Ingressos: Grátis



Oficina de boi bumbá de argila

Sexta-feira, às 16h

Local: Museu do Pontal

Endereço: Avenida Celia Ribeiro da Silva Mendes, 3.300, Barra da Tijuca

Ingressos: Grátis



Arena de realidade mista Realigate

Sexta-feira e sábado, das 10h às 22h; Domingo, das 13h às 21h

Local: Shopping Nova Iguaçu - Praça de Eventos

Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 - Bairro da Luz

Ingressos: A partir de R$ 47



Dinos World

Todos os dias

Local: Bangu Shopping

Endereço: Rua Fonseca, 240

Ingressos: A partir de R$ 40



Circuito Peppa Pig

Todos os dias

Local: Shopping Nova Iguaçu - Praça de Eventos

Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 - Bairro da Luz

Ingressos: A partir de R$ 60



FazBola: oficina de bolhas de sabão

Sábado, às 10h

Local: Museu do Pontal

Endereço: Avenida Celia Ribeiro da Silva Mendes, 3.300, Barra da Tijuca

Ingressos: Grátis



Oficina Arte e Natureza: Aula de capoeira com Mestre Pé de Boi

Sábado, às 10h

Local: Jardins do museu, Museu do Jardim Botânico

Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 - Jardim Botânico

Ingressos: Grátis



Oficina Experimentações do brincar: Uma manhã de mergulhador

Sábado, às 10h30

Local: Museu do Amanhã

Endereço: Praça Mauá, 1 - Centro

Ingressos: Grátis



Pintura facial

Sábado e domingo, das 10h30 às 14h30

Local: AquaRio

Endereço: Praça Muhammad Ali - Via Binário do Porto, s/n - Gamboa

Ingressos: Grátis dentro do circuito do AquaRio (a partir de R$ 70)



Oficina Experimentações do Brincar: Colorindo o Amanhã

Sábado, às 14h30

Local: Museu do Amanhã

Endereço: Praça Mauá, 1 - Centro

Ingressos: Grátis



Imersão Baía da Guanabara

Sábado, às 15h

Local: Museu do Amanhã

Endereço: Praça Mauá, 1 - Centro

Ingressos: Grátis



Patrulha Canina

Sábado, às 16h

Local: Shopping Nova Iguaçu - Palco da Praça de Alimentação

Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 - Bairro da Luz

Ingressos: Grátis



Semear - Atividade sensorial para bebês e crianças - Com Pirilampas

Domingo, às 10h30

Local: Sala Multiuso, Museu do Jardim Botânico

Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 - Jardim Botânico

Ingressos: Grátis



“Chiquinha Day” na “Chaves - A Exposição”

Domingo, das 12h às 20h

Local: Piso superior do Via Parque Shopping

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingressos: Grátis para quem se caracterizar de Chiquinha



Oficina Amanhã de Histórias: Do Céu a Baía

Domingo, às 14h30

Local: Museu do Amanhã

Endereço: Praça Mauá, 1 - Centro

Ingressos: Grátis



Visita Educativa + Arboreto JBRJ

Domingo, às 14h30

Local: Sala de Acolhimento, Museu do Jardim Botânico

Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 - Jardim Botânico

Ingressos: Grátis



Férias com a Maduzinha

Domingo, às 15h

Local: Madureira Shopping – 4º piso

Endereço: Estrada do Portela, nº 222 – Madureira

Ingressos: Grátis



Encontro de Folias de Reis

Domingo, às 16h

Local: Museu do Pontal

Endereço: Avenida Celia Ribeiro da Silva Mendes, 3.300, Barra da Tijuca

Ingressos: Grátis



PRAINHA COM FERRUGEM



