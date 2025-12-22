Anúncio oficial da estreia de ’Wicked’ no Rio de Janeiro - Reprodução / Instagram

Anúncio oficial da estreia de ’Wicked’ no Rio de JaneiroReprodução / Instagram

Publicado 22/12/2025 09:08

Rio - Depois de dez anos e três temporadas de sucesso em São Paulo, "Wicked – A História Não Contada das Bruxas de OZ" chega ao Rio de Janeiro em 15 de julho de 2026 para uma curta temporada na Cidade das Artes Bibi Ferreira, na Barra da Tijuca. Os ingressos já estão à venda e custam a partir de R$ 50.

A novidade foi anunciada neste domingo (21) ao final da última sessão do musical no Teatro Renault, na cidade paulista, e também compartilhada pelo perfil da Cidade das Artes no Instagram. Os internautas vibraram: " Esperei tanto esse momento!", afirmou um usuário da rede social. "Estou pronto", comentou outro. "Que felicidade", destacou uma terceira pessoa.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por WICKED (@wickedbrasil)

Cheio de efeitos e tecnologia, "Wicked", estrelado por Myra Ruiz (Elphaba) e Fabi Bang (Glinda), conta a história de amizade, coragem e escolhas que moldam o destino das bruxas da Terra de OZ, inspirada no romance de Gregory Maguire.

"Wicked"

Sessões: Quartas, quintas e sextas às 20h; Sábados às 15h e às 19h30; e Domingos às 14h e às 18h30.

Ingressos: de R$ 25,00 a R$ 400,00

Onde comprar: Sympla ou, sem taxa de conveniência, na bilheteria da Cidade das Artes, que funciona de terça a domingo das 13h às 19h (em dias de espetáculo às 13h, até 30 minutos após o início da sessão)