Maciel Silva e Viviane Araújo apresentam comédia ’A Toda Poderosa’Reprodução / Instagram

Publicado 11/12/2025 05:00 | Atualizado 12/12/2025 11:14

Rio - Dá para curtir o fim de semana sem colocar a mão no bolso, ou gastando muito pouco! Há shows de diferentes gêneros musicais, feiras, atrações natalinas e espetáculos espalhados pela cidade maravilhosa, no maior esquema 0800. Entre os destaques gratuitos está o Natal do Rio, na Enseada de Botafogo, Zona Sul, com uma programação completa e animada.



No sábado (13), a diversão está garantida com o Bloco Vem Cá Minha Flor levando a energia contagiante do Carnaval. Já no domingo (14), é a vez de Fróes e Banda comandar a festança com muita brasilidade. O evento - abrilhantado pela árvore natalina flutuante de 80 metros, iluminada por mais de 2,3 milhões de luzes de LED - também vai contar com atrações gastronômicas.

Outra dica é conferir a Feira Cidadania Carioca, no parque Piedade Arlindo Cruz, na Zona Norte, neste sábado. O evento reunirá atrações educativas e culturais para todas as idades, como oficinas de plantio, trança, ecobag, rap, batalha de passinho, consciência corporal, contação de histórias e jogos de tabuleiro. Para celebrar o clima natalino, as crianças poderão tirar fotos com o Papai Noel e levar a recordação impressa para casa, sem nenhum custo.

O dia também será de muita música. A Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca e o Coro Juvenil Sinfônico do Rio de Janeiro irão convidar os cantores do Teatro Municipal do Rio Jessé Bueno, Thuane Schinaider e Thalita Braz para um concerto de Natal. No fim do dia, o Samba D`Comunidade anima a galera.

Quem puder desembolsar uma graninha, há programações pagas imperdíveis no roteiro. Thiaguinho comanda o evento "Tardezinha", no Parque Olímpico, Zona Sudoeste, neste sábado. Dono do hit "Em Busca da Minha Sorte", o cantor celebra o fim da temporada que comemora uma década da turnê de pagode.

"Encerrar a temporada de 10 anos da 'Tardezinha' no Parque Olímpico e no Autódromo de Interlagos é motivo de muita alegria e orgulho. Os maiores festivais do mundo, com dezenas de artistas nacionais e internacionais, ocupam esses espaços", diz o cantor, mencionando a apresentação que fará em São Paulo, no dia 20 de dezembro.

"Estar presente nesses locais com uma roda de pagode é muito representativo para mim. Que orgulho da Poderosa! Estarei lá realizando mais um sonho e aguardo todos para compartilhar este momento comigo", finaliza.

No mesmo dia e região, Fábio Jr. apresenta a turnê "Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos", no Qualistage, com um repertório repleto de clássicos que marcaram a carreira do artista, como "Alma Gêmea", "Só Você", "Caça e Caçador" e "Pai".

"Voltar ao Rio de Janeiro sempre tem um significado especial. Cada show é uma oportunidade de revisitar minha trajetória junto com o público, cantar sucessos e reviver memórias com quem acompanha minha história há tanto tempo", celebra Fábio Jr., que complementa: "Vai ser incrível reencontrar meus fãs do Rio e cantar juntos cada música. Estou esperando todo mundo lá para curtir comigo", vibra o artista.

Para os amantes de teatro, Viviane Araujo, atriz e rainha de bateria do Salgueiro, sobe ao palco do Teatro Bangu Shopping, na Zona Oeste, nesta sexta-feira (12), com a comédia "A Toda Poderosa". Com direção de Catarina Abdalla e texto de Maciel Silva - que também integra o elenco -, a produção traz uma sátira inteligente aos desafios burocráticos enfrentados pelos brasileiros no cotidiano.

Se animou? Confira, então, a programação completa:

Shows

Orquestra Petrobras Sinfônica - "Notas Comentadas"

Quinta-feira, sexta-feira e sábado, às 19h

Local: CCBB Rio

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis (disponíveis no dia, 1h antes, na bilheteria física e digital)

Roberto Rutigliano

Quinta-feira, às 21h

Local: Palácio da Música

Endereço: Rua Buarque de Macedo, 87, Flamengo, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 50 (antecipado, via PIX)

"Rio 40 Graus" - Orquestra Jovem da Guanabara

Sexta-feira, às 11h

Local: Teatro Adolpho Bloch

Endereço: Rua do Russel, 804 - Glória

Ingressos: Grátis

Rita Benneditto no "Samba de Benneditto"

Sexta-feira, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 42

Information Society, Thea Austin (SNAP!), e Noel

Sexta-feira, a partir das 19h30

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 145

Francesca Lo Cícero - "Bossa é Massa"

Sexta-feira, às 19h45

Local: Palácio da Música

Endereço: Rua Buarque de Macedo 87, Flamengo - Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 50 (antecipado, via PIX)

ANAVITÓRIA

Sexta-feira, às 20h

Local: Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24, Lapa

Ingresso: a partir de R$ 140 (meia-entrada solidária mediante doação de 1 kg de alimento não-perecível)

"Diálogos Sonoros: Choro Novo Convida Rildo Hora"

Sexta-feira, às 21h

Local: Areninha Cultural Hermeto Pascoal

Endereço: Praça Primeiro de Maio s/nº, Bangu - Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

"Tardezinha" - Edição Final

Sábado, a partir das 13h

Local: Parque Olímpico

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 245 (4º lote)

"Sobrado da Cidade" com Mauricio Einhorn e Roda de Chorinho

Sábado e domingo, a partir das 13h30

Endereço: Rua do Rosário, 34 – Centro, Rio de Janeiro

Ingressos: R$ 15

Rio Guetho Square - "Timbalada"

Sábado, a partir das 15h

Local: Ilha Itanhangá

Ingressos: A partir de R$ 200 (lote extra)

"Pagode do Príncipe" - Thiago Soares e Fabinho

Sábado, a partir das 16h

Local: Arena Bangu

Endereço: Rua Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 20

Orquestra Forte de Copacabana apresenta repertório de Natal

Sábado, às 18h

Local: Alameda do Forte de Copacabana

Endereço: Praça Cel. Eugênio Franco 1, Posto 6, Copacabana - Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

YAN

Sábado, às 20h

Local: Shopping de Itaguaí

Endereço: Rodovia Rio Santos, s/n – Bairro Santana, Itaguaí - RJ

Ingressos: A partir de R$ 59,40

TZ da Coronel

Sábado, a partir das 20h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/n, Lapa

Ingresso: a partir de R$ 80 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1 kg de alimento não-perecível)

Fábio Jr. apresenta turnê "Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos"

Sábado, às 21h30

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 95

CPM 22 e Raimundos no "Noites de Verão"

Sábado, a partir das 22h

Local: Morro da Urca

Ingressos: A partir de R$ 180 (7º lote; inclui acesso pelo bondinho)

"Brasilidade em Dois Sopros"

Domingo, às 17h

Local: Acaso Cultural

Endereço: Rua Vicente de Sousa, 16 - Botafogo, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 45



Nay Porttela Piano e Voz

Domingo, às 20h

Local: Teatro Brigitte Blair

Endereço: Rua Miguel Lemos, 51 - h - Copacabana, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 50

Espetáculos

"Estações"

Quinta-feira, às 14h

Local: Areninha Cultural Gilberto Gil

Endereço: Av. Marechal Fontenelle 5000, Realengo - Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

"Professor Samba – Uma homenagem a Ismael Silva"

Quinta-feira e sexta-feira, às 19h

Local: Imperator - Centro Cultural João Nogueira

Endereço: Rua Dias da Cruz, 170 - Méier, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 2,50

"O Admirável Sertão de Zé Ramalho"

Quinta-feira e sexta-feira, às 19h; Sábado e domingo, às 17h

Local: Teatro Carlos Gomes

Endereço: Prç. Tiradentes, s/n° - Centro, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 20

"Sucesso Total - Um Cabaré de Natal"

Quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, às 22h

Local: Teatro Gláucio Gill

Endereço: Praça Cardeal Arcoverde, s/n - Copacabana, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 2,50

"Um Menino Chamado Natal" - Auto de Natal

Sexta-feira e sábado, às 10h30

Local: Teatro Solar Meninos de Luz

Endereço: Rua Saint Roman, 149 – Copacabana - Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

"Aleito", com Paula Furtado

Sexta-feira e sábado, às 19h; Domingo, às 18h

Local: Espaço Cultural Municipal Sergio Porto - Sala Preta

Endereço: Rua Visconde de Silva, s/nº (ao lado do prédio 292) – Humaitá - Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 80

Viviane Araújo - "A Toda Poderosa"

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Bangu Shopping

Endereço: Rua Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 50

"Brasilidades"

Sábado, às 16h

Local: Centro Cultural Professora Dyla Sylvia de Sá

Endereço: Rua Barão 1.180, Praça Seca - Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

"A Vida Passou Por Aqui"

Sábado e domingo, às 18h

Local: Teatro Fashion Mall

Endereço: Estrada da Gávea, 899 - loja 213, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 60

"NIXI PAE: Encantos da Natureza"

Sábado, às 19h; Domingo, às 18h

Local: Centro Coreográfico (Tijuca)

Endereço: Rua José Higino, 115 -Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 15

"O Natal do Quebra Nozes"

Domingo, às 8h

Local: Areninha Cultural Terra

Endereço: Rua Marcos de Macedo s/nº, Guadalupe

Ingressos: A partir de R$ 10

Mais opções

Rio Sports Village - Yoga, práticas esportivas e mais

Quinta-feira, sexta-feira e sábado, a partir das 7h30

Local: Marina da Glória

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, S/N - Glória - Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis (emissão de ingressos digitais no site Ticket Sports)

Exposição "BrasiLéa"

Quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 16h

Local: Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto

Endereço: Rua Visconde Silva, ao lado do n° 292, Humaitá - Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

Guia dos Pequenos Exploradores

Sábado, a partir das 10h

Local: Museu do Amanhã

Endereço: Praça Mauá, 1 - Centro, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

Natal de Cores - Clube do Foguinho (especial para bebês)

Sábado, das 10h às 12h

Local: Botafogo Praia Shopping

Endereço: Praia de Botafogo, 400 - Botafogo, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis (mediante resgate de cupom no app do shopping)

Feira Cidadania Carioca

Sábado, das 10h às 17h

Local: Parque Piedade Arlindo Cruz

Endereço: Rua Manoel Vitorino - Piedade, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

Feijoada da Novo Império

Sábado, a partir das 13h

Local: Clube São José

Endereço: Clube São José - Estr. Gen. Canrobert Pereira da Costa, 1369 - Magalhães Bastos, Rio de Janeiro

Ingressos: R$ 25 (Mesas antecipadas e prato da iguaria, cada)

Irajá Samba - Roda de samba e mais

Sábado e domingo, a partir das 15h

Local: Via Brasil Shopping

Endereço: Rua Itapera, 500 - Irajá, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

Cantata de Natal no Madureira Shopping

Sábado, a partir das 17h

Local: Estrada do Portela, 232, Madureira, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

Natal da Enseada de Botafogo

Sábado e domingo, a partir das 17h

Local: Praia de Botafogo

Ingressos: Grátis

Acendimento da Árvore do Rio na Lagoa Rodrigo de Freitas com DJ's, shows e mais

Sábado e domingo, a partir das 17h

Local: Lagoa Rodrigo de Freitas

Ingressos: Grátis (retirada antecipada pelo site GoDream)

Caravana de Natal da Coca Cola no Nova América

Sábado, a partir das 18h

Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 – Del Castilho, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

Natal no Bangu Shopping - Paradas Natalinas

Domingo, às 17h

Endereço: Rua Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa