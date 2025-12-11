Maciel Silva e Viviane Araújo apresentam comédia ’A Toda Poderosa’Reprodução / Instagram
Quinta-feira, sexta-feira e sábado, às 19h
Local: CCBB Rio
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis (disponíveis no dia, 1h antes, na bilheteria física e digital)
Quinta-feira, às 21h
Local: Palácio da Música
Endereço: Rua Buarque de Macedo, 87, Flamengo, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50 (antecipado, via PIX)
Sexta-feira, às 11h
Local: Teatro Adolpho Bloch
Endereço: Rua do Russel, 804 - Glória
Ingressos: Grátis
Sexta-feira, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 42
Sexta-feira, a partir das 19h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 145
Sexta-feira, às 19h45
Local: Palácio da Música
Endereço: Rua Buarque de Macedo 87, Flamengo - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50 (antecipado, via PIX)
Sexta-feira, às 20h
Local: Fundição Progresso
Endereço: Rua dos Arcos, 24, Lapa
Ingresso: a partir de R$ 140 (meia-entrada solidária mediante doação de 1 kg de alimento não-perecível)
Sexta-feira, às 21h
Local: Areninha Cultural Hermeto Pascoal
Endereço: Praça Primeiro de Maio s/nº, Bangu - Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Sábado, a partir das 13h
Local: Parque Olímpico
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 245 (4º lote)
Sábado e domingo, a partir das 13h30
Endereço: Rua do Rosário, 34 – Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: R$ 15
Sábado, a partir das 15h
Local: Ilha Itanhangá
Ingressos: A partir de R$ 200 (lote extra)
Sábado, a partir das 16h
Local: Arena Bangu
Endereço: Rua Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 20
Sábado, às 18h
Local: Alameda do Forte de Copacabana
Endereço: Praça Cel. Eugênio Franco 1, Posto 6, Copacabana - Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Sábado, às 20h
Local: Shopping de Itaguaí
Endereço: Rodovia Rio Santos, s/n – Bairro Santana, Itaguaí - RJ
Ingressos: A partir de R$ 59,40
Sábado, a partir das 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n, Lapa
Ingresso: a partir de R$ 80 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1 kg de alimento não-perecível)
Sábado, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 95
Sábado, a partir das 22h
Local: Morro da Urca
Ingressos: A partir de R$ 180 (7º lote; inclui acesso pelo bondinho)
Domingo, às 17h
Local: Acaso Cultural
Endereço: Rua Vicente de Sousa, 16 - Botafogo, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 45
Nay Porttela Piano e Voz
Domingo, às 20h
Local: Teatro Brigitte Blair
Endereço: Rua Miguel Lemos, 51 - h - Copacabana, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50
Quinta-feira, às 14h
Local: Areninha Cultural Gilberto Gil
Endereço: Av. Marechal Fontenelle 5000, Realengo - Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Quinta-feira e sexta-feira, às 19h
Local: Imperator - Centro Cultural João Nogueira
Endereço: Rua Dias da Cruz, 170 - Méier, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 2,50
Quinta-feira e sexta-feira, às 19h; Sábado e domingo, às 17h
Local: Teatro Carlos Gomes
Endereço: Prç. Tiradentes, s/n° - Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 20
Quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, às 22h
Local: Teatro Gláucio Gill
Endereço: Praça Cardeal Arcoverde, s/n - Copacabana, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 2,50
Sexta-feira e sábado, às 10h30
Local: Teatro Solar Meninos de Luz
Endereço: Rua Saint Roman, 149 – Copacabana - Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Sexta-feira e sábado, às 19h; Domingo, às 18h
Local: Espaço Cultural Municipal Sergio Porto - Sala Preta
Endereço: Rua Visconde de Silva, s/nº (ao lado do prédio 292) – Humaitá - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 80
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Bangu Shopping
Endereço: Rua Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50
Sábado, às 16h
Local: Centro Cultural Professora Dyla Sylvia de Sá
Endereço: Rua Barão 1.180, Praça Seca - Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Sábado e domingo, às 18h
Local: Teatro Fashion Mall
Endereço: Estrada da Gávea, 899 - loja 213, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 60
Sábado, às 19h; Domingo, às 18h
Local: Centro Coreográfico (Tijuca)
Endereço: Rua José Higino, 115 -Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 15
Domingo, às 8h
Local: Areninha Cultural Terra
Endereço: Rua Marcos de Macedo s/nº, Guadalupe
Ingressos: A partir de R$ 10
Quinta-feira, sexta-feira e sábado, a partir das 7h30
Local: Marina da Glória
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, S/N - Glória - Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis (emissão de ingressos digitais no site Ticket Sports)
Quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 16h
Local: Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto
Endereço: Rua Visconde Silva, ao lado do n° 292, Humaitá - Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Sábado, a partir das 10h
Local: Museu do Amanhã
Endereço: Praça Mauá, 1 - Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Sábado, das 10h às 12h
Local: Botafogo Praia Shopping
Endereço: Praia de Botafogo, 400 - Botafogo, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis (mediante resgate de cupom no app do shopping)
Sábado, das 10h às 17h
Local: Parque Piedade Arlindo Cruz
Endereço: Rua Manoel Vitorino - Piedade, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Sábado, a partir das 13h
Local: Clube São José
Endereço: Clube São José - Estr. Gen. Canrobert Pereira da Costa, 1369 - Magalhães Bastos, Rio de Janeiro
Ingressos: R$ 25 (Mesas antecipadas e prato da iguaria, cada)
Sábado e domingo, a partir das 15h
Local: Via Brasil Shopping
Endereço: Rua Itapera, 500 - Irajá, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Sábado, a partir das 17h
Local: Estrada do Portela, 232, Madureira, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Sábado e domingo, a partir das 17h
Local: Praia de Botafogo
Ingressos: Grátis
Sábado e domingo, a partir das 17h
Local: Lagoa Rodrigo de Freitas
Ingressos: Grátis (retirada antecipada pelo site GoDream)
Sábado, a partir das 18h
Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 – Del Castilho, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Domingo, às 17h
Endereço: Rua Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis