Maciel Silva e Viviane Araújo apresentam comédia 'A Toda Poderosa'

O Dia
Rio - Dá para curtir o fim de semana sem colocar a mão no bolso, ou gastando muito pouco! Há shows de diferentes gêneros musicais, feiras, atrações natalinas e espetáculos espalhados pela cidade maravilhosa, no maior esquema 0800. Entre os destaques gratuitos está o Natal do Rio, na Enseada de Botafogo, Zona Sul, com uma programação completa e animada. 
No sábado (13), a diversão está garantida com o Bloco Vem Cá Minha Flor levando a energia contagiante do Carnaval. Já no domingo (14), é a vez de Fróes e Banda comandar a festança com muita brasilidade. O evento - abrilhantado pela árvore natalina flutuante de 80 metros, iluminada por mais de 2,3 milhões de luzes de LED - também vai contar com atrações gastronômicas.
Outra dica é conferir a Feira Cidadania Carioca, no parque Piedade Arlindo Cruz, na Zona Norte, neste sábado. O evento reunirá atrações educativas e culturais para todas as idades, como oficinas de plantio, trança, ecobag, rap, batalha de passinho, consciência corporal, contação de histórias e jogos de tabuleiro. Para celebrar o clima natalino, as crianças poderão tirar fotos com o Papai Noel e levar a recordação impressa para casa, sem nenhum custo. 
O dia também será de muita música. A Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca e o Coro Juvenil Sinfônico do Rio de Janeiro irão convidar os cantores do Teatro Municipal do Rio Jessé Bueno, Thuane Schinaider e Thalita Braz para um concerto de Natal. No fim do dia, o Samba D`Comunidade anima a galera.
Quem puder desembolsar uma graninha, há programações pagas imperdíveis no roteiro. Thiaguinho comanda o evento "Tardezinha", no Parque Olímpico, Zona Sudoeste, neste sábado. Dono do hit "Em Busca da Minha Sorte", o cantor celebra o fim da temporada que comemora uma década da turnê de pagode. 
"Encerrar a temporada de 10 anos da 'Tardezinha' no Parque Olímpico e no Autódromo de Interlagos é motivo de muita alegria e orgulho. Os maiores festivais do mundo, com dezenas de artistas nacionais e internacionais, ocupam esses espaços", diz o cantor, mencionando a apresentação que fará em São Paulo, no dia 20 de dezembro.
"Estar presente nesses locais com uma roda de pagode é muito representativo para mim. Que orgulho da Poderosa! Estarei lá realizando mais um sonho e aguardo todos para compartilhar este momento comigo", finaliza.
No mesmo dia e região, Fábio Jr. apresenta a turnê "Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos", no Qualistage, com um repertório repleto de clássicos que marcaram a carreira do artista, como "Alma Gêmea", "Só Você", "Caça e Caçador" e "Pai". 
"Voltar ao Rio de Janeiro sempre tem um significado especial. Cada show é uma oportunidade de revisitar minha trajetória junto com o público, cantar sucessos e reviver memórias com quem acompanha minha história há tanto tempo", celebra Fábio Jr., que complementa: "Vai ser incrível reencontrar meus fãs do Rio e cantar juntos cada música. Estou esperando todo mundo lá para curtir comigo", vibra o artista.
Para os amantes de teatro, Viviane Araujo, atriz e rainha de bateria do Salgueiro, sobe ao palco do Teatro Bangu Shopping, na Zona Oeste, nesta sexta-feira (12), com a comédia "A Toda Poderosa". Com direção de Catarina Abdalla e texto de Maciel Silva - que também integra o elenco -, a produção traz uma sátira inteligente aos desafios burocráticos enfrentados pelos brasileiros no cotidiano.
Se animou? Confira, então, a programação completa:
Shows
Orquestra Petrobras Sinfônica - "Notas Comentadas"
Quinta-feira, sexta-feira e sábado, às 19h
Local: CCBB Rio
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis (disponíveis no dia, 1h antes, na bilheteria física e digital)
Roberto Rutigliano
Quinta-feira, às 21h
Local: Palácio da Música
Endereço: Rua Buarque de Macedo, 87, Flamengo, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50 (antecipado, via PIX)
"Rio 40 Graus" - Orquestra Jovem da Guanabara
Sexta-feira, às 11h
Local: Teatro Adolpho Bloch
Endereço: Rua do Russel, 804 - Glória
Ingressos: Grátis
Rita Benneditto no "Samba de Benneditto"
Sexta-feira, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 42
Information Society, Thea Austin (SNAP!), e Noel
Sexta-feira, a partir das 19h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 145
Francesca Lo Cícero - "Bossa é Massa"
Sexta-feira, às 19h45
Local: Palácio da Música
Endereço: Rua Buarque de Macedo 87, Flamengo - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50 (antecipado, via PIX)
ANAVITÓRIA
Sexta-feira, às 20h
Local: Fundição Progresso
Endereço: Rua dos Arcos, 24, Lapa
Ingresso: a partir de R$ 140 (meia-entrada solidária mediante doação de 1 kg de alimento não-perecível)
"Diálogos Sonoros: Choro Novo Convida Rildo Hora"
Sexta-feira, às 21h
Local: Areninha Cultural Hermeto Pascoal
Endereço: Praça Primeiro de Maio s/nº, Bangu - Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
"Tardezinha" - Edição Final
Sábado, a partir das 13h
Local: Parque Olímpico
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 245 (4º lote)
"Sobrado da Cidade" com Mauricio Einhorn e Roda de Chorinho
Sábado e domingo, a partir das 13h30
Endereço: Rua do Rosário, 34 – Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: R$ 15
Rio Guetho Square - "Timbalada"
Sábado, a partir das 15h
Local: Ilha Itanhangá
Ingressos: A partir de R$ 200 (lote extra)
"Pagode do Príncipe" - Thiago Soares e Fabinho
Sábado, a partir das 16h
Local: Arena Bangu
Endereço: Rua Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 20
Orquestra Forte de Copacabana apresenta repertório de Natal
Sábado, às 18h
Local: Alameda do Forte de Copacabana
Endereço: Praça Cel. Eugênio Franco 1, Posto 6, Copacabana - Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
YAN
Sábado, às 20h
Local: Shopping de Itaguaí
Endereço: Rodovia Rio Santos, s/n – Bairro Santana, Itaguaí - RJ
Ingressos: A partir de R$ 59,40
TZ da Coronel
Sábado, a partir das 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n, Lapa
Ingresso: a partir de R$ 80 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1 kg de alimento não-perecível)
Fábio Jr. apresenta turnê "Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos"
Sábado, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 95
CPM 22 e Raimundos no "Noites de Verão"
Sábado, a partir das 22h
Local: Morro da Urca
Ingressos: A partir de R$ 180 (7º lote; inclui acesso pelo bondinho)
"Brasilidade em Dois Sopros"
Domingo, às 17h
Local: Acaso Cultural
Endereço: Rua Vicente de Sousa, 16 - Botafogo, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 45

Nay Porttela Piano e Voz
Domingo, às 20h
Local: Teatro Brigitte Blair
Endereço: Rua Miguel Lemos, 51 - h - Copacabana, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50
Espetáculos
"Estações"
Quinta-feira, às 14h
Local: Areninha Cultural Gilberto Gil
Endereço: Av. Marechal Fontenelle 5000, Realengo - Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
"Professor Samba – Uma homenagem a Ismael Silva"
Quinta-feira e sexta-feira, às 19h
Local: Imperator - Centro Cultural João Nogueira
Endereço: Rua Dias da Cruz, 170 - Méier, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 2,50
"O Admirável Sertão de Zé Ramalho"
Quinta-feira e sexta-feira, às 19h; Sábado e domingo, às 17h
Local: Teatro Carlos Gomes
Endereço: Prç. Tiradentes, s/n° - Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 20
"Sucesso Total - Um Cabaré de Natal"
Quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, às 22h
Local: Teatro Gláucio Gill
Endereço: Praça Cardeal Arcoverde, s/n - Copacabana, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 2,50
"Um Menino Chamado Natal" - Auto de Natal
Sexta-feira e sábado, às 10h30
Local: Teatro Solar Meninos de Luz
Endereço: Rua Saint Roman, 149 – Copacabana - Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
"Aleito", com Paula Furtado
Sexta-feira e sábado, às 19h; Domingo, às 18h
Local: Espaço Cultural Municipal Sergio Porto - Sala Preta
Endereço: Rua Visconde de Silva, s/nº (ao lado do prédio 292) – Humaitá - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 80
Viviane Araújo - "A Toda Poderosa"
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Bangu Shopping
Endereço: Rua Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50
"Brasilidades"
Sábado, às 16h
Local: Centro Cultural Professora Dyla Sylvia de Sá
Endereço: Rua Barão 1.180, Praça Seca - Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
"A Vida Passou Por Aqui"
Sábado e domingo, às 18h
Local: Teatro Fashion Mall
Endereço: Estrada da Gávea, 899 - loja 213, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 60
"NIXI PAE: Encantos da Natureza"
Sábado, às 19h; Domingo, às 18h
Local: Centro Coreográfico (Tijuca)
Endereço: Rua José Higino, 115 -Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 15
"O Natal do Quebra Nozes"
Domingo, às 8h
Local: Areninha Cultural Terra
Endereço: Rua Marcos de Macedo s/nº, Guadalupe
Ingressos: A partir de R$ 10
Mais opções
Rio Sports Village - Yoga, práticas esportivas e mais
Quinta-feira, sexta-feira e sábado, a partir das 7h30
Local: Marina da Glória
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, S/N - Glória - Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis (emissão de ingressos digitais no site Ticket Sports)
Exposição "BrasiLéa"
Quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 16h
Local: Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto
Endereço: Rua Visconde Silva, ao lado do n° 292, Humaitá - Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Guia dos Pequenos Exploradores
Sábado, a partir das 10h
Local: Museu do Amanhã
Endereço: Praça Mauá, 1 - Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Natal de Cores - Clube do Foguinho (especial para bebês)
Sábado, das 10h às 12h
Local: Botafogo Praia Shopping
Endereço: Praia de Botafogo, 400 - Botafogo, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis (mediante resgate de cupom no app do shopping)
Feira Cidadania Carioca
Sábado, das 10h às 17h
Local: Parque Piedade Arlindo Cruz
Endereço: Rua Manoel Vitorino - Piedade, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Feijoada da Novo Império
Sábado, a partir das 13h
Local: Clube São José
Endereço: Clube São José - Estr. Gen. Canrobert Pereira da Costa, 1369 - Magalhães Bastos, Rio de Janeiro
Ingressos: R$ 25 (Mesas antecipadas e prato da iguaria, cada)
Irajá Samba - Roda de samba e mais
Sábado e domingo, a partir das 15h
Local: Via Brasil Shopping
Endereço: Rua Itapera, 500 - Irajá, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Cantata de Natal no Madureira Shopping
Sábado, a partir das 17h
Local: Estrada do Portela, 232, Madureira, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Natal da Enseada de Botafogo
Sábado e domingo, a partir das 17h
Local: Praia de Botafogo
Ingressos: Grátis
Acendimento da Árvore do Rio na Lagoa Rodrigo de Freitas com DJ's, shows e mais
Sábado e domingo, a partir das 17h
Local: Lagoa Rodrigo de Freitas
Ingressos: Grátis (retirada antecipada pelo site GoDream)
Caravana de Natal da Coca Cola no Nova América
Sábado, a partir das 18h
Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 – Del Castilho, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Natal no Bangu Shopping - Paradas Natalinas
Domingo, às 17h
Endereço: Rua Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa