Segundo Tico, a atual fase da banda reflete uma conexão ainda mais forte com quem acompanha o trabalho do Detonautas. “Com quase trinta anos de carreira, percebemos que o público agora conhece melhor nosso repertório, canta todas as músicas e se identifica ainda mais com as canções. Isso nos trouxe um destaque significativo em 2024, permitindo alcançar números extraordinários nas plataformas de streaming, atrair grandes plateias e receber convites para diversos festivais”, afirma.
O vocalista ressalta que o momento vivido pelo grupo é de consolidação. “O Detonautas está alcançando uma posição de banda consolidada na música brasileira, que atravessou altos e baixos, mas conseguiu implementar um legado. Temos um repertório extenso, hits consistentes e músicas que se tornaram trilhas sonoras na vida de muita gente. Nossa história e essa conexão com as pessoas são, sem dúvida, nossos destaques mais valiosos”, completa.
Formado por Tico Santta Cruz, Renato Rocha, Fábio Brasil, Phil Machado e André Macca, o grupo realizou mais de 100 apresentações no último ano e projeta ampliar esse número em 2026. “Queremos visitar lugares onde não tocamos há muito tempo. Muitos fãs levam seus filhos aos shows, criando uma verdadeira corrente entre gerações”, destaca Tico.
O cantor resume a relação com o público com uma frase que ouviu recentemente: “Outro dia um fã chegou para mim e falou que o Detonautas não é uma banda, é um estado de espírito. E eu achei essa definição genial, porque, de fato, é assim que eu enxergo nosso trabalho”.
