Detonautas - Reprodução / Instagram

Publicado 03/12/2025 17:43 | Atualizado 03/12/2025 17:51

Rio - Os Detonautas estão de volta ao Rio. A banda se apresenta na sexta-feira (19) no Tijuca Tênis Clube, dentro do circuito Rock n Radio, comemorando 27 anos de estrada com a turnê "Elétrico". Os ingressos estão à venda no site da Sympla e custam entre R$ 75 e R$ 150.

Para o show na capital fluminense, a banda promete um setlist que mescla grandes sucessos e algumas surpresas. “É uma experiência menos controlável, onde podemos nos deixar levar pela reação do público. Cada apresentação é diferente, e isso nos permite explorar uma performance mais livre e intensa”, explica o vocalista Tico Santta Cruz. Entre as faixas já confirmadas estão clássicos como “Outro Lugar”, “Você Me Faz Tão Bem”, “Olhos Certos” e “Retorno de Saturno”.



Segundo Tico, a atual fase da banda reflete uma conexão ainda mais forte com quem acompanha o trabalho do Detonautas. “Com quase trinta anos de carreira, percebemos que o público agora conhece melhor nosso repertório, canta todas as músicas e se identifica ainda mais com as canções. Isso nos trouxe um destaque significativo em 2024, permitindo alcançar números extraordinários nas plataformas de streaming, atrair grandes plateias e receber convites para diversos festivais”, afirma.



O vocalista ressalta que o momento vivido pelo grupo é de consolidação. “O Detonautas está alcançando uma posição de banda consolidada na música brasileira, que atravessou altos e baixos, mas conseguiu implementar um legado. Temos um repertório extenso, hits consistentes e músicas que se tornaram trilhas sonoras na vida de muita gente. Nossa história e essa conexão com as pessoas são, sem dúvida, nossos destaques mais valiosos”, completa.



Formado por Tico Santta Cruz, Renato Rocha, Fábio Brasil, Phil Machado e André Macca, o grupo realizou mais de 100 apresentações no último ano e projeta ampliar esse número em 2026. “Queremos visitar lugares onde não tocamos há muito tempo. Muitos fãs levam seus filhos aos shows, criando uma verdadeira corrente entre gerações”, destaca Tico.



O cantor resume a relação com o público com uma frase que ouviu recentemente: “Outro dia um fã chegou para mim e falou que o Detonautas não é uma banda, é um estado de espírito. E eu achei essa definição genial, porque, de fato, é assim que eu enxergo nosso trabalho”.