Coletivo Fulu MizikiDivulgação

Publicado 27/11/2025 13:34

Rio - A Caravana África Diversa encerra a sexta edição na noite desta quinta-feira, a partir das 19h, no Teatro Dulcina, no Centro, com show do coletivo africano Fulu Miziki. A entrada é grátis. Tudo o que está no palco surgiu do lixo, matéria-prima para instrumentos, figurinos e cenário.

"O visual é marcante, mas não é o principal. O ponto de partida é a música e a partir daí é que desenhamos as máscaras com os figurinos”, conta Ingau Sombola, o La Roche, que forma o coletivo ao lado de Yenge Agler, Nkoyi Padou, Bosele Pitschou, Kalunzitasiko Vakanda Le Meilleur e Bekila Daniel.

O evento é parte do calendário da temporada cultural França-Brasil, comemorando os 200 anos de amizade franco-brasileira.

O Teatro Dulcina fica na Rua Alcindo Guanabara, 17, na Cinelândia.