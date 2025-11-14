Dudu Nobre faz apresentação gratuita na 13ª edição do Quintal dos BotecosReprodução / Instagram

O Dia
Rio - O fim de semana chegou repleto de coisa boa! A programação está recheada de opções para todos os gostos e bolsos, incluindo espetáculos, shows, feijoadas, festivais e mais. Entre os eventos gratuitos há a 13ª edição do Quintal dos Botecos, no shopping ParkJacarepaguá, Zona Sudoeste do Rio, com apresentações musicais e atrações gastronômicas.
Na sexta-feira (14), o pagode vai rolar solto com os Reis da Noite (RDN). E a festa não para, já que no sábado (15) é a vez de Darlan animar o público. No domingo (16), um dos grandes nomes do samba, Dudu Nobre, agita a galera, assim como Notturnia. 
Além das atrações musicais, o evento o reúne o melhor da gastronomia, incluindo botecos premiados, como o Bar da Peixaria da Divina Providência, Bode Cheiroso, Bar da Portuguesa, Suru, Pão de Alho do Kiki, Seu Jão, Jeitão da Baiana e mais.
E os shows no esquema 0800 não param por aí! O Vivo Praia vai 'invadir' as areias de Icaraí, em Niterói, com atividades esportivas e apresentações que prometem animar e emocionar a plateia. Dona dos hits "Shimbalaiê", "Oração Ao Tempo" e "Dona Cila", Maria Gadú irá se apresentar no sábado. Já o grupo Maneva subirá ao palco no domingo (16), unindo a vibe do reggae ao clima praiano. O projeto, ainda, terá aulas de beach tennis, ginástica, yoga, além de serviços de saúde e bem-estar.
"A gente se sente em casa em Niterói, a "Cidade Sorriso" sempre nos recebe muito bem. E tocar na praia tem tudo a ver com o reggae, o nosso som nasce dessa vibe leve, né? A conexão com a natureza e com o público fica ainda mais forte. É como se o barulho do mar sintonizasse com a vibração de cada instrumento, trazendo uma paz de espírito absurda", comenta Tales de Polli, vocalista do Maneva.
Pensa que acabou? Tem mais! A Unidos de Padre Miguel vai celebrar os seus 68 anos, com uma feijoada na quadra da agremiação, neste domingo, a partir das 13h. O evento tem entrada gratuita e prato de feijoada custa apenas R$ 15.

Para quem tiver com uma grana sobrando, a programação musical ainda conta com Delacruz no Espaço Hall, Wanessa, no Qualistage, Yan, na Cidade das Artes, Fagner na Arena Bangu, Adriana Partimpim, na Brava Arena Jockey, e muito mais. 
O roteiro também inclui espetáculos como "O Que Só Sabemos Juntos" com Tony Ramos e Denise Fraga, no Teatro Riachuelo; e "O Princípio do Mundo", estrelado por Elisa Lucinda, no Teatro PRIO. Se a ideia é curtir com a criançada, a magia do Natal chega em alguns shoppings da Cidade Maravilhosa.  
Se animou? Confira, então, a programação completa:
Shows
RDN - 13ª edição do Quintal dos Botecos
Sexta-feira, a partir das 16h
Local: ParkJacarepaguá
Endereço: Estrada de Jacarepaguá, 6069, Jacarepaguá - Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Banda Mundiá Carimbó
Sexta-feira, às 19h
Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola
Endereço: Rua Conde de Bonfim, 824, Tijuca - Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Marina Lima
Sexta-feira, às 20h
Local: Arena Brava Jockey
Endereço: Praça Santos Dumont, 31 - Gávea - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 120
Irma – You and my guitar
Sexta-feira, às 20h e 22h30
Local: Blue Note Rio
Endereço: Av. Atlântica, 1910 - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 35
Veludo - 50 anos - A Lenda do Rock Brasileiro
Sexta-feira, às 20h
Local: Palácio da Música
Endereço: Rua Buarque de Macedo, 87, Flamengo, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50 (antecipado, via PIX)
Orquestra Johann Sebastian Rio
Sexta-feira, às 20h
Local: Acaso Cultural
Endereço: Rua Vicente de Sousa, 16, Botafogo, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 60
The Platters
Sexta-feira, às 20h30
Local: Cidade das Artes
Endereço: Avenida das Américas, 5.300 – Barra da Tijuca - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 90
Xanddy Harmonia
Sexta-feira, às 22h
Local: Via Music Hall
Endereço: Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti - RJ
Ingressos: A partir de R$ 30
Delacruz - Tour Vinho
Sexta-feira, às 22h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 70
Darlan - 13ª edição do Quintal dos Botecos
Sábado, a partir das 12h
Local: ParkJacarepaguá
Endereço: Estrada de Jacarepaguá, 6069, Jacarepaguá - Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Karinah e Mumuzinho
Sábado, a partir das 13h
Local: Quadra da Estação Primeira de Mangueira
Ingresso: Rua Visconde de Niterói, 1072 – Mangueira
Ingresso + Feijoada: a partir de R$ 60
Yan - "PagodYANdo"
Sábado, a partir das 14h
Local: Cidade das Artes
Endereço: Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: R$ 90 (+ taxa. 4º lote)
Festival Baile das Antigas
Sábado, a partir das 17h
Local: Fundição Progresso
Endereço: Rua dos Arcos, 24 – Lapa – Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 70
Adriana Partimpim
Sábado, 17h
Local: Brava Arena Jockey
Endereço: Praça Santos Dumont, 31 - Gávea, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 90
Maria Gadú - Vivo na Praia
Sábado, a partir das 18h
Local: Praia de Icaraí
Endereço: Altura da Rua Belisário Augusto
Ingressos: Grátis
Notas Comentadas – Orquestra Petrobras Sinfônica
Sábado, às 19h
Local: CCBB RJ
Endereço: R. Primeiro de Março, 66 – Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
A Fabulosa História do Trio Esperança
Sábado, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50
Thereza Raquel em "O Que a Gente Canta"
Sábado, às 20h
Local: Palácio da Música
Endereço: Rua Buarque de Macedo, 87, Flamengo, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50 (antecipado, via PIX)
Fagner
Sábado, às 20h
Local: Arena Bangu
Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50 (+ taxas)
Raça Negra
Sábado, às 21h
Local: Via Music Hall
Endereço: Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti - RJ
Ingressos: A partir de R$35
Alex Cohen - Turnê "Tamo Junto Na Festa"
Sábado, às 21h
Local: Teatro Opus Città
Endereço: Avenida das Américas, 700 – Barra da Tijuca - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 72
Wanessa Camargo
Sábado, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 80
Dudu Nobre - 13ª edição do Quintal dos Botecos
Domingo, a partir de 12h
Local: ParkJacarepaguá
Endereço: Estrada de Jacarepaguá, 6069, Jacarepaguá - Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Clareou Convida
Domingo, às 14h
Local: Renascença Clube
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 54 — Andaraí, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 15 (+ taxas)
Bom Gosto
Domingo, a partir das 15h
Local: Shopping Metropolitano Barra - Arena Errejota
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 40,00 (+ taxas – 2º lote)
Kysha e Mine - Gravação audiovisual
Domingo, às 17h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingressos: A partir de R$ 70
Maneva
Domingo, a partir das 18h
Local: Praia de Icaraí
Endereço: Altura da Rua Belisário Augusto
Ingressos: Grátis
Espetáculos
"Bluey Ao Vivo – Diversão em Família!"
Sexta-feira, às 11h e 15h; Sábado, às 11h e 18h; Domingo, às 11h, 15h e 18h
Local: Teatro Claro Mais RJ
Endereço: Rua Siqueira Campos, 143 - Loja 58 - Copacabana, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 19,80
"Professor Samba – Uma Homenagem a Ismael Silva"
Sexta-feira, às 19h
Local: Teatro Armando Gonzaga
Endereço: Av. Gen. Osvaldo Cordeiro de Farias, 511 - Marechal Hermes, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 2,50
"Zé com navalha"
Sexta-feira, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50
"O Que Só Sabemos Juntos" com Tony Ramos e Denise Fraga
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 17h
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: R. do Passeio, 38/40 - Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 25
"O Princípio do Mundo" com Elisa Lucinda
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro PRIO
Endereço: Av. Bartolomeu Mitre,1110 - B, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50
"Para Meu Amigo Branco"
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 18h
Local: Teatro Adolpho Bloch
Endereço: Rua do Russel , 804 - Glória, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 45
Luccas Neto
Domingo, às 18h
Local: Qualistage
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 60
Mais opções
"Natal de grandes transformações" com Papai Noel
Sexta-feira, a partir das 16h
Local: Rio Design Leblon
Endereço: Av. Ataulfo de Paiva, 270 - Leblon, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Caravana de Natal da Coca-Cola
Sexta-feira, a partir das 18h
Local: Shopping Nova Iguaçu
Endereço: RJ-105, 1111 - Luz, Nova Iguaçu - RJ
Ingressos: Grátis
Circo dos Dinossauros
Sexta-feira, às 20h; sábado, às 15h, 17h30 e 20h; Domingo, às 11h, 15h, 17h30 e 20h
Local: Bangu Shopping
Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 15
Drift Rio
Sábado e domingo, das 10h às 22h
Local: Parque Olímpico da Barra – Estacionamento Arena 1
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 50
Festival Panorama
Sábado, às 10h30 e 12; Domingo, às 15h
Local: Museu de Arte Moderna do Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Chegada do Papai Noel no Bossa Nova Mall
Sábado, a partir das 11h
Endereço: Av. Alm. Silvio de Noronha, 365 - Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Samba da Feira
Sábado, a partir das 11h
Local: Praça Lima Barreto
Rua do Lavradio, 133, Centro
Ingressos: Grátis
Rock 80 Festival
Sábado e domingo, a partir das 11h
Local: Praça Marechal Deodoro
Endereço: Praça Deodoro - Glória, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis – mediante doação de 2kg de alimento não perecível
Exposição de arte contemporânea "Iridium"
Sábado, de 12h às 17h
Local: Abapirá
Endereço: Rua do Mercado, 45 – Centro - Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Chegada do Papai Noel no Via Parque Shopping
Sábado, a partir das 13h
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Feijoada da Mangueira com Karinah e participação especial de Mumuzinho
Sábado, às 13h
Local: Quadra da Mangueira
Endereço: Rua Visconde de Niterói, 1072 – RJ
Ingressos: A partir de R$ 40 (pista, 2º lote)
Coral Natalino Sândalo
Sábado, às 16h
Local: Praça de alimentação do West Shopping
Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Chegada do Papai Noel no Caxias Shopping
Sábado, às 17h
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2895 – Duque de Caxias – RJ
Ingressos: Grátis
Feijoada da Unidos de Padre Miguel
Domingo, a partir das 13h
Local: Quadra da Unidos de Padre Miguel
Endereço: Rua Mesquita, 8 – Padre Miguel
Ingressos: Grátis (feijoada R$ 15)
Abertura do "Natal Samba e Luz" no Madureira Shopping
Domingo, às 14h
Endereço: Estrada do Portela, 222a, Madureira - Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Chegada do Papai Noel no Plaza Niterói
Domingo, a partir das 15h
Endereço: Rua XV de Novembro, 8, Centro – Niterói - RJ
Ingressos: Grátis
Inauguração e chegada do Papai Noel no Bangu Shopping
Domingo, a partir das 16h30
Local: Arena Bangu
Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa