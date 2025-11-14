Dudu Nobre faz apresentação gratuita na 13ª edição do Quintal dos Botecos - Reprodução / Instagram

Dudu Nobre faz apresentação gratuita na 13ª edição do Quintal dos BotecosReprodução / Instagram

Publicado 14/11/2025 05:00 | Atualizado 15/11/2025 11:08

Rio - O fim de semana chegou repleto de coisa boa! A programação está recheada de opções para todos os gostos e bolsos, incluindo espetáculos, shows, feijoadas, festivais e mais. Entre os eventos gratuitos há a 13ª edição do Quintal dos Botecos, no shopping ParkJacarepaguá, Zona Sudoeste do Rio, com apresentações musicais e atrações gastronômicas.

fotogaleria

Na sexta-feira (14), o pagode vai rolar solto com os Reis da Noite (RDN). E a festa não para, já que no sábado (15) é a vez de Darlan animar o público. No domingo (16), um dos grandes nomes do samba, Dudu Nobre, agita a galera, assim como Notturnia.

Além das atrações musicais, o evento o reúne o melhor da gastronomia, incluindo botecos premiados, como o Bar da Peixaria da Divina Providência, Bode Cheiroso, Bar da Portuguesa, Suru, Pão de Alho do Kiki, Seu Jão, Jeitão da Baiana e mais.



E os shows no esquema 0800 não param por aí! O Vivo Praia vai 'invadir' as areias de Icaraí, em Niterói, com atividades esportivas e apresentações que prometem animar e emocionar a plateia. Dona dos hits "Shimbalaiê", "Oração Ao Tempo" e "Dona Cila", Maria Gadú irá se apresentar no sábado. Já o grupo Maneva subirá ao palco no domingo (16), unindo a vibe do reggae ao clima praiano. O projeto, ainda, terá aulas de beach tennis, ginástica, yoga, além de serviços de saúde e bem-estar.

"A gente se sente em casa em Niterói, a "Cidade Sorriso" sempre nos recebe muito bem. E tocar na praia tem tudo a ver com o reggae, o nosso som nasce dessa vibe leve, né? A conexão com a natureza e com o público fica ainda mais forte. É como se o barulho do mar sintonizasse com a vibração de cada instrumento, trazendo uma paz de espírito absurda", comenta Tales de Polli, vocalista do Maneva.

Pensa que acabou? Tem mais! A Unidos de Padre Miguel vai celebrar os seus 68 anos, com uma feijoada na quadra da agremiação, neste domingo, a partir das 13h. O evento tem entrada gratuita e prato de feijoada custa apenas R$ 15.



Para quem tiver com uma grana sobrando, a programação musical ainda conta com Delacruz no Espaço Hall, Wanessa, no Qualistage, Yan, na Cidade das Artes, Fagner na Arena Bangu, Adriana Partimpim, na Brava Arena Jockey, e muito mais.

O roteiro também inclui espetáculos como "O Que Só Sabemos Juntos" com Tony Ramos e Denise Fraga, no Teatro Riachuelo; e "O Princípio do Mundo", estrelado por Elisa Lucinda, no Teatro PRIO. Se a ideia é curtir com a criançada, a magia do Natal chega em alguns shoppings da Cidade Maravilhosa.

Se animou? Confira, então, a programação completa:

Shows

RDN - 13ª edição do Quintal dos Botecos

Sexta-feira, a partir das 16h

Local: ParkJacarepaguá

Endereço: Estrada de Jacarepaguá, 6069, Jacarepaguá - Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

Banda Mundiá Carimbó

Sexta-feira, às 19h

Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola

Endereço: Rua Conde de Bonfim, 824, Tijuca - Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

Marina Lima

Sexta-feira, às 20h

Local: Arena Brava Jockey

Endereço: Praça Santos Dumont, 31 - Gávea - Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 120

Irma – You and my guitar

Sexta-feira, às 20h e 22h30

Local: Blue Note Rio

Endereço: Av. Atlântica, 1910 - Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 35

Veludo - 50 anos - A Lenda do Rock Brasileiro

Sexta-feira, às 20h

Local: Palácio da Música

Endereço: Rua Buarque de Macedo, 87, Flamengo, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 50 (antecipado, via PIX)

Orquestra Johann Sebastian Rio

Sexta-feira, às 20h

Local: Acaso Cultural

Endereço: Rua Vicente de Sousa, 16, Botafogo, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 60

The Platters

Sexta-feira, às 20h30

Local: Cidade das Artes

Endereço: Avenida das Américas, 5.300 – Barra da Tijuca - Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 90

Xanddy Harmonia

Sexta-feira, às 22h

Local: Via Music Hall

Endereço: Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti - RJ

Ingressos: A partir de R$ 30

Delacruz - Tour Vinho

Sexta-feira, às 22h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca - Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 70

Darlan - 13ª edição do Quintal dos Botecos

Sábado, a partir das 12h

Local: ParkJacarepaguá

Endereço: Estrada de Jacarepaguá, 6069, Jacarepaguá - Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

Karinah e Mumuzinho

Sábado, a partir das 13h

Local: Quadra da Estação Primeira de Mangueira

Ingresso: Rua Visconde de Niterói, 1072 – Mangueira

Ingresso + Feijoada: a partir de R$ 60

Yan - "PagodYANdo"

Sábado, a partir das 14h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: R$ 90 (+ taxa. 4º lote)

Festival Baile das Antigas

Sábado, a partir das 17h

Local: Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24 – Lapa – Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 70

Adriana Partimpim

Sábado, 17h

Local: Brava Arena Jockey

Endereço: Praça Santos Dumont, 31 - Gávea, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 90

Maria Gadú - Vivo na Praia

Sábado, a partir das 18h

Local: Praia de Icaraí

Endereço: Altura da Rua Belisário Augusto

Ingressos: Grátis

Notas Comentadas – Orquestra Petrobras Sinfônica

Sábado, às 19h

Local: CCBB RJ

Endereço: R. Primeiro de Março, 66 – Centro, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

A Fabulosa História do Trio Esperança

Sábado, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 50

Thereza Raquel em "O Que a Gente Canta"

Sábado, às 20h

Local: Palácio da Música

Endereço: Rua Buarque de Macedo, 87, Flamengo, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 50 (antecipado, via PIX)

Fagner

Sábado, às 20h

Local: Arena Bangu

Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 50 (+ taxas)



Raça Negra

Sábado, às 21h

Local: Via Music Hall

Endereço: Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti - RJ

Ingressos: A partir de R$35

Alex Cohen - Turnê "Tamo Junto Na Festa"

Sábado, às 21h

Local: Teatro Opus Città

Endereço: Avenida das Américas, 700 – Barra da Tijuca - Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 72

Wanessa Camargo

Sábado, às 21h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 80

Dudu Nobre - 13ª edição do Quintal dos Botecos

Domingo, a partir de 12h

Local: ParkJacarepaguá

Endereço: Estrada de Jacarepaguá, 6069, Jacarepaguá - Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

Clareou Convida

Domingo, às 14h

Local: Renascença Clube

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 54 — Andaraí, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 15 (+ taxas)

Bom Gosto

Domingo, a partir das 15h

Local: Shopping Metropolitano Barra - Arena Errejota

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 40,00 (+ taxas – 2º lote)

Kysha e Mine - Gravação audiovisual

Domingo, às 17h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingressos: A partir de R$ 70

Maneva

Domingo, a partir das 18h

Local: Praia de Icaraí

Endereço: Altura da Rua Belisário Augusto

Ingressos: Grátis

Espetáculos

"Bluey Ao Vivo – Diversão em Família!"

Sexta-feira, às 11h e 15h; Sábado, às 11h e 18h; Domingo, às 11h, 15h e 18h

Local: Teatro Claro Mais RJ

Endereço: Rua Siqueira Campos, 143 - Loja 58 - Copacabana, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 19,80

"Professor Samba – Uma Homenagem a Ismael Silva"

Sexta-feira, às 19h

Local: Teatro Armando Gonzaga

Endereço: Av. Gen. Osvaldo Cordeiro de Farias, 511 - Marechal Hermes, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 2,50

"Zé com navalha"

Sexta-feira, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 50

"O Que Só Sabemos Juntos" com Tony Ramos e Denise Fraga

Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 17h

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: R. do Passeio, 38/40 - Centro, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 25

"O Princípio do Mundo" com Elisa Lucinda

Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h

Local: Teatro PRIO

Endereço: Av. Bartolomeu Mitre,1110 - B, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 50

"Para Meu Amigo Branco"

Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 18h

Local: Teatro Adolpho Bloch

Endereço: Rua do Russel , 804 - Glória, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 45

Luccas Neto

Domingo, às 18h

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 60

Mais opções

"Natal de grandes transformações" com Papai Noel

Sexta-feira, a partir das 16h

Local: Rio Design Leblon

Endereço: Av. Ataulfo de Paiva, 270 - Leblon, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

Caravana de Natal da Coca-Cola

Sexta-feira, a partir das 18h

Local: Shopping Nova Iguaçu

Endereço: RJ-105, 1111 - Luz, Nova Iguaçu - RJ

Ingressos: Grátis

Circo dos Dinossauros

Sexta-feira, às 20h; sábado, às 15h, 17h30 e 20h; Domingo, às 11h, 15h, 17h30 e 20h

Local: Bangu Shopping

Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 15

Drift Rio

Sábado e domingo, das 10h às 22h

Local: Parque Olímpico da Barra – Estacionamento Arena 1

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 50

Festival Panorama

Sábado, às 10h30 e 12; Domingo, às 15h

Local: Museu de Arte Moderna do Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

Chegada do Papai Noel no Bossa Nova Mall

Sábado, a partir das 11h

Endereço: Av. Alm. Silvio de Noronha, 365 - Centro, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

Samba da Feira

Sábado, a partir das 11h

Local: Praça Lima Barreto

Rua do Lavradio, 133, Centro

Ingressos: Grátis

Rock 80 Festival

Sábado e domingo, a partir das 11h

Local: Praça Marechal Deodoro

Endereço: Praça Deodoro - Glória, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis – mediante doação de 2kg de alimento não perecível

Exposição de arte contemporânea "Iridium"

Sábado, de 12h às 17h

Local: Abapirá

Endereço: Rua do Mercado, 45 – Centro - Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

Chegada do Papai Noel no Via Parque Shopping

Sábado, a partir das 13h

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

Feijoada da Mangueira com Karinah e participação especial de Mumuzinho

Sábado, às 13h

Local: Quadra da Mangueira

Endereço: Rua Visconde de Niterói, 1072 – RJ

Ingressos: A partir de R$ 40 (pista, 2º lote)

Coral Natalino Sândalo

Sábado, às 16h

Local: Praça de alimentação do West Shopping

Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

Chegada do Papai Noel no Caxias Shopping

Sábado, às 17h

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2895 – Duque de Caxias – RJ

Ingressos: Grátis

Feijoada da Unidos de Padre Miguel

Domingo, a partir das 13h

Local: Quadra da Unidos de Padre Miguel

Endereço: Rua Mesquita, 8 – Padre Miguel

Ingressos: Grátis (feijoada R$ 15)

Abertura do "Natal Samba e Luz" no Madureira Shopping

Domingo, às 14h

Endereço: Estrada do Portela, 222a, Madureira - Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

Chegada do Papai Noel no Plaza Niterói

Domingo, a partir das 15h

Endereço: Rua XV de Novembro, 8, Centro – Niterói - RJ

Ingressos: Grátis

Inauguração e chegada do Papai Noel no Bangu Shopping

Domingo, a partir das 16h30

Local: Arena Bangu

Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa