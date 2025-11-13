Delacruz traz a turnê 'Vinho' para o Rio de Janeiro Divulgação

Isabelle Rosa
Leticia Pessôa
Rio - Delacruz vai levar a turnê "Vinho" para o Espaço Hall, na Zona Sudoeste, nesta sexta-feira (14). O show marca a celebração do álbum homônimo que já ultrapassou 50 milhões de plays nas plataformas digitais e foi responsável pelo artista esgotar apresentações em quase todos os estados do país. 
O cantor adiantou que o público pode esperar algo especial para a noite do espetáculo. "Não vai ter a participação de alguém inesperado, mas eu tenho uma surpresa. É uma música que a galera vai gostar bastante", conta. 
O repertório do show foi pensado para conduzir o público por uma viagem no tempo. "São as músicas antigas e as do álbum 'Vinho'. Elas contam uma história. As músicas antigas vêm com um arranjo atual”, explica o artista.
De volta ao Brasil após apresentações na Europa, Delacruz celebra a recepção calorosa do público estrangeiro. "Foi muito legal levar a 'VinhoTour' para Portugal. Tem muitos brasileiros e até mesmo os portugueses consomem bem nossa música. A barreira linguística não é um problema. A sensação é quase de estar em casa."
Com uma década de trajetória musical, o artista faz um balanço positivo da carreira. "Muita coisa mudou, tanto da parte artística quanto do meu público. Minha fanbase foi construída e as pessoas estão envelhecendo junto comigo nesse tempo. Evoluí bastante, musicalmente falando, e também como pessoa", avalia. 
O cantor revela também que novos projetos estão sendo pensados. "Tenho vários em mente, músicas que já soltei algumas prévias e disponibilizei para os fãs um pouquinho do que está por vir. Eles sabem que tem coisa para chegar e ano que vem a gente vai se ver bastante", diz.
Serviço:
Delacruz no Espaço Hall
Data: 14 de novembro (sexta-feira)
Horário: 22h - abertura da casa | Início do show a partir das 00h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 - Barra da Tijuca