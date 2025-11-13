Delacruz traz a turnê 'Vinho' para o Rio de Janeiro Divulgação
Data: 14 de novembro (sexta-feira)
Horário: 22h - abertura da casa | Início do show a partir das 00h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 - Barra da Tijuca
Delacruz volta ao Rio com turnê 'Vinho' no Espaço Hall
Cantor entrega detalhes de show e novos projetos da carreira
