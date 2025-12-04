Rosalía Reprodução/Instagram
Rio - Rosalía fará um show único da turnê "Lux" no Brasil em 2026. A cantora e compositora se apresentará no Rio de Janeiro, dia 10 de agosto, na Farmasi Arena, localizada na Zona Sudoeste. Os ingressos para o público em geral estarão à venda a partir da próxima quarta-feira (10), às 10h online, no site da TicketMaster, e às 11h na bilheteria oficial (sem taxa de serviço).
Com a "Lux", Rosalía fará uma sequência de 42 shows em arenas, passando por 17 países. A turnê dará vida ao quarto álbum de estúdio dela, originalmente gravado com a Orquestra Sinfônica de Londres, conduzida por Daníel Bjarnason. O trabalho ainda conta com diversos colaboradores, incluindo Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, Yves Tumor e a Escolania de Montserrat i Cor Cambra Palau de la Música Catalana.
Recentemente, a artista esteve no Brasil para uma audição do novo álbum no Cristo Redentor, neste domingo (30). O evento aconteceu no último dia 30 e reuniu famosos como Alanis Guillen, Gabriela Loran, Agatha Moreira, Leticia Colin e Gaby Amarantos. Em sua estadia em terras cariocas, Rosalía aproveitou a piscina do Hotel Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio, tomou água de coco e mandou beijihos para os fãs, que estavam na porta do local.
