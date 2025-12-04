Rosalía - Reprodução/Instagram

Publicado 04/12/2025 11:36

Rio - Rosalía fará um show único da turnê "Lux" no Brasil em 2026. A cantora e compositora se apresentará no Rio de Janeiro, dia 10 de agosto, na Farmasi Arena, localizada na Zona Sudoeste. Os ingressos para o público em geral estarão à venda a partir da próxima quarta-feira (10), às 10h online, no site da TicketMaster, e às 11h na bilheteria oficial (sem taxa de serviço).

Com a "Lux", Rosalía fará uma sequência de 42 shows em arenas, passando por 17 países. A turnê dará vida ao quarto álbum de estúdio dela, originalmente gravado com a Orquestra Sinfônica de Londres, conduzida por Daníel Bjarnason. O trabalho ainda conta com diversos colaboradores, incluindo Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, Yves Tumor e a Escolania de Montserrat i Cor Cambra Palau de la Música Catalana.

