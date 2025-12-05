Idealizador do Trem do Samba, Marquinhos de Oswaldo CruzDivulgação

Rio - As celebrações do Dia Nacional do Samba continuam neste fim de semana! Neste sábado (6), vai ter batuque nos trilhos na 30ª edição do Trem do Samba, idealizado por Marquinhos de Oswaldo Cruz, partindo da Central do Brasil. A programação inclui apresentações nas composições e três palcos instalados no bairro da Zona Norte, com diversas atrações. Para embarcar na festa, basta levar 1 kg de alimento não perecível e trocar por uma passagem.
Trem do Samba, idealizado por Marquinhos de Oswaldo Cruz, completa 30º edição - Divulgação / Leo Aversa
Marquinhos de Oswaldo Cruz celebra amanhã a 30ª edição do Trem do Samba - Divulgação
Árvore de Natal na Lagoa Rodrigo de Freitas é inaugurada - Divulgação
Diogo Nogueira faz show no Natal na Lagoa Rodrigo de Freitas - Divulgação
Orquestra Petrobras Sinfônica se apresenta na inauguração da Árvore da Lagoa - Divulgação
Zeca Pagodinho se apresenta no Espaço Hall com a turnê que celebra os 40 anos de carreira - Divulgação
Alcione sobe ao palco do Qualistage no sábado - Divulgação
Marquinhos destaca que manter a tradição é o fator principal da celebração, que também homenageia o Dia Nacional do Samba, comemorado no dia 2 de dezembro. "O mais importante nessa comemoração, que é o mais difícil dessa história toda, é a tradição. Manter a tradição, o samba que é tocado, o samba que é executado, eu acho que é o que mais pode se esperar do Trem do Samba", diz o cantor e compositor.
"Acho que o samba é o idioma do povo brasileiro porque ele atinge todas as classes sociais e todos os grupos étnicos. Mas esse grande elo do samba é sempre com ancestralidade, de onde veio de África para cá, a sua estrutura e criada aqui no Brasil, nessa cultura diaspórica. É sempre esse pilar desse encontro com ancestralidade", complementa.
Inspirado na viagem que Paulo da Portela e mais sambistas faziam no início do século 20 para fugir da repressão policial ao gênero musical, a festa inicia às 15h, no palco Dona Ivone Lara, montado na Central. O evento vai contar com shows do anfitrião e das velhas guardas da Vila Isabel, Salgueiro, Mangueira e Império Serrano. Além disso, terá apresentações dos maiores sambistas cariocas: Makley Matos, Gisa Nogueira, Didu Nogueira, Osmar do Breque, Ernesto Pires, Marquinhos Sathan e mais.
A partir das 18h24, trens irão partir da plataforma 2 da Central para Oswaldo Cruz. A primeira composição é especial para convidados e levará Marquinhos de Oswaldo Cruz e as velhas guardas. Outros quatro trens vão partir às 18h24, 18h44, 19h04 e 19h24 com outros grupos. 
Pelas ruas do bairro da Zona Norte, o evento continuará com muito mais atrações. O Palco Mestre Candeia, na Rua João Vicente, terá shows de Samba da Volta, Dorina, Marquinhos Diniz e Dudu Nobre. Já o Terreiro de Crioulo e Roberta Sá se apresentam no Palco Dona Ivone Lara, na Rua Átila da Silveira. O Palco Mestre Monarco receberá nomes como a Velha Guarda da Portela, Marcelinho Moreira - que fará uma homenagem à Arlindo Cruz -, e Leci Brandão. 
Inauguração Árvore da Lagoa
Após cinco anos, o Rio volta a ter a tradicional Árvore de Natal na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul, a partir deste sábado, com direito a um evento gratuito. Momentos antes do símbolo ser aceso, um botão irá ativar canhões de luzes, que iluminarão uma das "Sete Maravilhas do Mundo", o Cristo Redentor.
No primeiro dia, o evento terá apresentação do DJ João Pedro e da Orquestra Petrobras Sinfônica, sob regência do maestro Felipe Prazeres, e com participação da cantora Analu Pimenta, que levará o espírito natalino através das canções clássicos como "Noite Feliz" e mais. "É uma alegria imensa reger na inauguração da tradicional Árvore da Lagoa após seis anos", vibra o maestro.
"Este momento representa não apenas o retorno de um dos maiores ícones afetivos do Rio, mas também a força da arte em reunir e inspirar as pessoas. Vamos levar um repertório que une clássicos de Natal e músicas populares, aproximando ainda mais o público da música de concerto. Tocar ao ar livre e gratuitamente é uma forma de democratizar a cultura e celebrar o encontro, a cidade e o poder transformador da música", destaca ele.
Já no domingo (7), o DJ Lou Cascudo e Camila Mariotti vão comandar o início da festa. A atração principal será Diogo Nogueira, com participação especial do Padre Omar. "Estou feliz em poder levar o samba ao Rio de Janeiro nessa época tão importante do ano, para comemorarmos juntos a reinauguração da árvore flutuante em um ponto tão especial de nossa cidade. Espero todos vocês para começarmos as festas de Natal com o melhor da música popular brasileira, energia lá no alto e muito samba no pé", comenta o sambista e dono da música "Pé na Areia".
Programações pagas
Vai dar samba! Para quem estiver com uma 'graninha' sobrando, Alcione se apresenta no sábado, no Qualistage, Zona Sudoeste, trazendo seu repertório recheado de sucessos, como "Você me Vira a Cabeça", "Meu Ébano" e "Figa de Guiné". No mesmo dia e região, Zeca Pagodinho sobe ao palco do Espaço Hall, com a turnê que celebra seus 40 anos de carreira.
Ainda no sábado, o festival "Noites de Verão" estreia em grande estilo com o rapper BK, um dos maiores nomes do hip hop nacional, e o DJ Saddam. Domingo (7) é dia de feijoada! O evento que conta com a iguaria como prato principal acontece na quadra da Mangueira, na Zona Norte, com Péricles. No mesmo dia, o Teatro Rival Petrobras, na Cinelândia, recebe Ito Melodia e sua roda de samba.
Ficou animado? Confira, então, a programação completa:
Shows

Alaíde Costa e Gilson Peranzzetta
Sexta-feira, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 42
Marcela Mangabeira
Sexta-feira, às 20h
Local: Palácio da Música
Endereço: Rua Buarque de Macedo, 87, Flamengo
Ingressos: A partir de R$ 50 (antecipado, via PIX)

Simone com a turnê "Tô Voltando"
Sexta-feira, às 20h
Local: Arena Jockey
Endereço: Praça Santos Dumont, 31 - Lagoa, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 120
Diogo Nogueira e a Orquestra MPB Jazz
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Multiplan
Endereço: Shopping VillageMall - Av. das Américas, 3.900 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 170

Flávio Venturini
Sexta-feira, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 80
Léo Santana
Sexta-feira, às 22h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 15
"Terapia com Arrocha" com Henry Freitas e a banda Toque Dez
Sexta-feira, às 22h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 30

"Subúrbio" de Tiee
Sábado, a partir das 14h
Local: Ilha Itanhangá
Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50
Fred Martins e Jaques Morelenbaum
Sábado, às 20h
Local: Acaso Cultural
Endereço: Rua Vicente de Sousa, 16 – Botafogo, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 55
Alcione
Sábado, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 80
Zeca Pagodinho
Sábado, às 21h30
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 80

BK' e DJ Saddam em "Noites de Verão"
Sábado, a partir das 22h
Local: Morro da Urca
Ingressos: A partir de R$ 300 (9º lote; inclui acesso pelo bondinho)

Espetáculos
"De perto ninguém é normal"
Sexta-feira, às 19h, sábado e domingo, às 17h
Local: CAIXA Cultural– Teatro Nelson Rodrigues
Endereço: Avenida República do Paraguai, 230, Centro
Ingresso: a partir de R$ 15
"Bombas, Balas, Confetes e Serpentinas"
Sexta-feira, sábado e domingo, às 19h30
Local: Museu da Maré
Endereço: Avenida Guilherme Maxwell Nº 26, Morro do Timbau, Complexo da Maré
Ingressos: Grátis
"Gongada Drag"
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Bangu Shopping
Endereço: R. Fonseca, 240 - Espaço 174 - Bangu, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 45
"O Casal Mais Sexy da América" com Vera Fischer e Leonardo Franco
Sexta-feira e sábado, às 20h
Local: Multiplan Hall
Endereço: Estrada de Jacarepaguá,6069, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50

"Aleito" com Paula Furtado
Sexta-feira, às 20h30; Sábado, às 16h e 20h30; Domingo, às 16h
Local: Espaço Cultural Municipal Sergio Porto
Endereço: Rua Visconde de Silva, s/nº (ao lado do prédio 292) – Humaitá - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 40

"Água de Meninos - Fantasia Poética em Dois Atos"
Sexta-feira, às 20h30; sábado, às 16h e 20h30; domingo, às 16h
Local: Cidade das Artes
Endereço: Av. das Américas, 5300 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 25
"O Natal Congelante do Mickey"
Sábado, às 16h
Local: Teatro dos 4
Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50
"Chuva na Caatinga"
Sábado e domingo, às 16h
Local: CCBB RJ - Teatro III
Endereço: R. Primeiro de Março, 66 - Centro – Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 15
"Vem Que Tá Maneirinho" com Ranther Melo
Sábado, às 19h
Local: Escola Monteiro Lobato
Endereço: Estrada Iaraquã, 585 - Campo Grande, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 40
"Meu Amor É Cego" com Jeffinho Farias e Sara Bentes
Sábado, às 20h
Local: Cidade das Artes
Endereço: Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, 5300, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 20
"O Formigueiro"
Sábado, às 20h; Domingo, às 18h
Local: Teatro Adolpho Bloch
Endereço: Rua do Russel, 804, Glória - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 25
"Uma Visita à Broadway – OPEN AIR"
Sábado, às 20h
Local: Shopping Barra World
Endereço: Avenida Alfredo Baltazar da Silveira, 580 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$40
"A mulher sem pecado"
Sábado, às 20h
Local: Teatro Candido Mendes
Endereço: Rua Joana Angélica , 63, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 40

Mais opções
Exposição "Passinho Carioca 10 anos!"
Sexta-feira e sábado, às 10h
Local: Arena Cultural Carlos Roberto de Oliveira - Dicró
Endereço: Rua Flora Lobo, Parque Ary Barroso, s/nº, Penha Circular
Ingressos: Grátis
Natal no Parque Bondinho Pão de Açúcar
Sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 11h
Local: Pão de Açúcar
Endereço: Av. Pasteur, 520 - Urca
Ingressos: A partir de R$ 175
"Positivamente" - Evento de bem-estar e movimento
Sábado, das 9h às 19h
Local: Jockey Club - Tribuna C
Endereço: Praça Santos Dumont, 31 - Gávea, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis

"Clube do Foguinho" convida bebês e crianças de até 3 anos
Sábado, das 10h às 12h
Local: Botafogo Praia Shopping
Endereço: Praia de Botafogo, 400 – Botafogo, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis (inscrições pelo aplicativo do shopping)
O Mercado - Tradicional feira carioca
Sábado e domingo, das 11h às 19h
Local: Instituto de Arquitetos do Brasil
Endereço: Rua do Pinheiro, 10 - Flamengo
Ingresso: Grátis
Feijoada da Mangueira com Péricles
Sábado, a partir das 13h
Local: Quadra da Mangueira
Endereço: Rua Visconde de Niterói, 1072 – Mangueira, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50
Pocket show da 1Kilo e atividades artísticas
Sábado, das 14h às 22h
Local: Quadra da Porto da Pedra
Endereço: Travessa João Silva, 84 – Porto da Pedra, São Gonçalo
Ingresso: Grátis

Trem do Samba
Sábado, a partir das 15h
Local: Central do Brasil
Ingressos: troca de 1kg de alimento não perecível por passagem (limitado a 3000 pessoas) ou embarcar com cartão da SuperVia ou Riocard Mais
Enseada de Botafogo no "Natal do Rio" - Nego Alvaro
Sábado e domingo, a partir das 17h
Local: Praia de Botafogo
Ingressos: Grátis
Exposição "Irradiar: para construir instituições da gente"
Sábado, a partir das 17h
Local: Solar (dos Abacaxis) | Mercado Central
Endereço: Rua do Senado, 48, Centro
Ingresso: Grátis
Inauguração da Árvore da Lagoa
Sábado e domingo, a partir das 17h
Local: Lagoa Rodrigo de Freitas
Ingressos: Grátis (retirada pelo site GoDream)
Espetáculo Candlelight aberto ao público
Sábado, às 19h
Local: Ilha Pura
Endereço: Av. Salvador Allende, 3200 - Barra Olímpica
Ingresso: Grátis
Bloco Que Pena Amor
Sábado, às 21h
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50

Feijoada do Rival com Ito Melodia
Domingo, às 13h
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 60
Paradas Natalinas
Domingo, às 17h
Local: Bangu Shopping
Endereço: Rua Fonseca, 240 – Bangu
Ingresso: Grátis
Roda de samba Quintal da Furiosa
Domingo, às 17h
Local: Acaso Cultural
Endereço: Rua Vicente de Sousa, 16 – Botafogo, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 25
*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa