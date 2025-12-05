Idealizador do Trem do Samba, Marquinhos de Oswaldo Cruz - Divulgação

Rio - As celebrações do Dia Nacional do Samba continuam neste fim de semana! Neste sábado (6), vai ter batuque nos trilhos na 30ª edição do Trem do Samba, idealizado por Marquinhos de Oswaldo Cruz, partindo da Central do Brasil. A programação inclui apresentações nas composições e três palcos instalados no bairro da Zona Norte, com diversas atrações. Para embarcar na festa, basta levar 1 kg de alimento não perecível e trocar por uma passagem.

Marquinhos destaca que manter a tradição é o fator principal da celebração, que também homenageia o Dia Nacional do Samba, comemorado no dia 2 de dezembro. "O mais importante nessa comemoração, que é o mais difícil dessa história toda, é a tradição. Manter a tradição, o samba que é tocado, o samba que é executado, eu acho que é o que mais pode se esperar do Trem do Samba", diz o cantor e compositor.

"Acho que o samba é o idioma do povo brasileiro porque ele atinge todas as classes sociais e todos os grupos étnicos. Mas esse grande elo do samba é sempre com ancestralidade, de onde veio de África para cá, a sua estrutura e criada aqui no Brasil, nessa cultura diaspórica. É sempre esse pilar desse encontro com ancestralidade", complementa.

Inspirado na viagem que Paulo da Portela e mais sambistas faziam no início do século 20 para fugir da repressão policial ao gênero musical, a festa inicia às 15h, no palco Dona Ivone Lara, montado na Central. O evento vai contar com shows do anfitrião e das velhas guardas da Vila Isabel, Salgueiro, Mangueira e Império Serrano. Além disso, terá apresentações dos maiores sambistas cariocas: Makley Matos, Gisa Nogueira, Didu Nogueira, Osmar do Breque, Ernesto Pires, Marquinhos Sathan e mais.

A partir das 18h24, trens irão partir da plataforma 2 da Central para Oswaldo Cruz. A primeira composição é especial para convidados e levará Marquinhos de Oswaldo Cruz e as velhas guardas. Outros quatro trens vão partir às 18h24, 18h44, 19h04 e 19h24 com outros grupos.

Pelas ruas do bairro da Zona Norte, o evento continuará com muito mais atrações. O Palco Mestre Candeia, na Rua João Vicente, terá shows de Samba da Volta, Dorina, Marquinhos Diniz e Dudu Nobre. Já o Terreiro de Crioulo e Roberta Sá se apresentam no Palco Dona Ivone Lara, na Rua Átila da Silveira. O Palco Mestre Monarco receberá nomes como a Velha Guarda da Portela, Marcelinho Moreira - que fará uma homenagem à Arlindo Cruz -, e Leci Brandão.

Inauguração Árvore da Lagoa

Após cinco anos, o Rio volta a ter a tradicional Árvore de Natal na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul, a partir deste sábado, com direito a um evento gratuito. Momentos antes do símbolo ser aceso, um botão irá ativar canhões de luzes, que iluminarão uma das "Sete Maravilhas do Mundo", o Cristo Redentor.

No primeiro dia, o evento terá apresentação do DJ João Pedro e da Orquestra Petrobras Sinfônica, sob regência do maestro Felipe Prazeres, e com participação da cantora Analu Pimenta, que levará o espírito natalino através das canções clássicos como "Noite Feliz" e mais. "É uma alegria imensa reger na inauguração da tradicional Árvore da Lagoa após seis anos", vibra o maestro.

"Este momento representa não apenas o retorno de um dos maiores ícones afetivos do Rio, mas também a força da arte em reunir e inspirar as pessoas. Vamos levar um repertório que une clássicos de Natal e músicas populares, aproximando ainda mais o público da música de concerto. Tocar ao ar livre e gratuitamente é uma forma de democratizar a cultura e celebrar o encontro, a cidade e o poder transformador da música", destaca ele.

Já no domingo (7), o DJ Lou Cascudo e Camila Mariotti vão comandar o início da festa. A atração principal será Diogo Nogueira, com participação especial do Padre Omar. "Estou feliz em poder levar o samba ao Rio de Janeiro nessa época tão importante do ano, para comemorarmos juntos a reinauguração da árvore flutuante em um ponto tão especial de nossa cidade. Espero todos vocês para começarmos as festas de Natal com o melhor da música popular brasileira, energia lá no alto e muito samba no pé", comenta o sambista e dono da música "Pé na Areia".

Programações pagas

Vai dar samba! Para quem estiver com uma 'graninha' sobrando, Alcione se apresenta no sábado, no Qualistage, Zona Sudoeste, trazendo seu repertório recheado de sucessos, como "Você me Vira a Cabeça", "Meu Ébano" e "Figa de Guiné". No mesmo dia e região, Zeca Pagodinho sobe ao palco do Espaço Hall, com a turnê que celebra seus 40 anos de carreira.

Ainda no sábado, o festival "Noites de Verão" estreia em grande estilo com o rapper BK, um dos maiores nomes do hip hop nacional, e o DJ Saddam. Domingo (7) é dia de feijoada! O evento que conta com a iguaria como prato principal acontece na quadra da Mangueira, na Zona Norte, com Péricles. No mesmo dia, o Teatro Rival Petrobras, na Cinelândia, recebe Ito Melodia e sua roda de samba.

Ficou animado? Confira, então, a programação completa:

Shows



Alaíde Costa e Gilson Peranzzetta

Sexta-feira, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 42

Marcela Mangabeira

Sexta-feira, às 20h

Local: Palácio da Música

Endereço: Rua Buarque de Macedo, 87, Flamengo

Ingressos: A partir de R$ 50 (antecipado, via PIX)



Simone com a turnê "Tô Voltando"

Sexta-feira, às 20h

Local: Arena Jockey

Endereço: Praça Santos Dumont, 31 - Lagoa, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 120

Diogo Nogueira e a Orquestra MPB Jazz

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Multiplan

Endereço: Shopping VillageMall - Av. das Américas, 3.900 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 170



Flávio Venturini

Sexta-feira, às 21h30

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 80

Léo Santana

Sexta-feira, às 22h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti - Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 15

"Terapia com Arrocha" com Henry Freitas e a banda Toque Dez

Sexta-feira, às 22h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 30



"Subúrbio" de Tiee

Sábado, a partir das 14h

Local: Ilha Itanhangá

Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 50

Fred Martins e Jaques Morelenbaum

Sábado, às 20h

Local: Acaso Cultural

Endereço: Rua Vicente de Sousa, 16 – Botafogo, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 55

Alcione

Sábado, às 21h30

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 80

Zeca Pagodinho

Sábado, às 21h30

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 80



BK' e DJ Saddam em "Noites de Verão"

Sábado, a partir das 22h

Local: Morro da Urca

Ingressos: A partir de R$ 300 (9º lote; inclui acesso pelo bondinho)



Espetáculos

"De perto ninguém é normal"

Sexta-feira, às 19h, sábado e domingo, às 17h

Local: CAIXA Cultural– Teatro Nelson Rodrigues

Endereço: Avenida República do Paraguai, 230, Centro

Ingresso: a partir de R$ 15

"Bombas, Balas, Confetes e Serpentinas"

Sexta-feira, sábado e domingo, às 19h30

Local: Museu da Maré

Endereço: Avenida Guilherme Maxwell Nº 26, Morro do Timbau, Complexo da Maré

Ingressos: Grátis

"Gongada Drag"

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Bangu Shopping

Endereço: R. Fonseca, 240 - Espaço 174 - Bangu, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 45

"O Casal Mais Sexy da América" com Vera Fischer e Leonardo Franco

Sexta-feira e sábado, às 20h

Local: Multiplan Hall

Endereço: Estrada de Jacarepaguá,6069, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 50



"Aleito" com Paula Furtado

Sexta-feira, às 20h30; Sábado, às 16h e 20h30; Domingo, às 16h

Local: Espaço Cultural Municipal Sergio Porto

Endereço: Rua Visconde de Silva, s/nº (ao lado do prédio 292) – Humaitá - Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 40



"Água de Meninos - Fantasia Poética em Dois Atos"

Sexta-feira, às 20h30; sábado, às 16h e 20h30; domingo, às 16h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas, 5300 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 25

"O Natal Congelante do Mickey"

Sábado, às 16h

Local: Teatro dos 4

Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 50

"Chuva na Caatinga"

Sábado e domingo, às 16h

Local: CCBB RJ - Teatro III

Endereço: R. Primeiro de Março, 66 - Centro – Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 15

"Vem Que Tá Maneirinho" com Ranther Melo

Sábado, às 19h

Local: Escola Monteiro Lobato

Endereço: Estrada Iaraquã, 585 - Campo Grande, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 40

"Meu Amor É Cego" com Jeffinho Farias e Sara Bentes

Sábado, às 20h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, 5300, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 20

"O Formigueiro"

Sábado, às 20h; Domingo, às 18h

Local: Teatro Adolpho Bloch

Endereço: Rua do Russel, 804, Glória - Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 25

"Uma Visita à Broadway – OPEN AIR"

Sábado, às 20h

Local: Shopping Barra World

Endereço: Avenida Alfredo Baltazar da Silveira, 580 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$40

"A mulher sem pecado"

Sábado, às 20h

Local: Teatro Candido Mendes

Endereço: Rua Joana Angélica , 63, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 40



Mais opções

Exposição "Passinho Carioca 10 anos!"

Sexta-feira e sábado, às 10h

Local: Arena Cultural Carlos Roberto de Oliveira - Dicró

Endereço: Rua Flora Lobo, Parque Ary Barroso, s/nº, Penha Circular

Ingressos: Grátis

Natal no Parque Bondinho Pão de Açúcar

Sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 11h

Local: Pão de Açúcar

Endereço: Av. Pasteur, 520 - Urca

Ingressos: A partir de R$ 175

"Positivamente" - Evento de bem-estar e movimento

Sábado, das 9h às 19h

Local: Jockey Club - Tribuna C

Endereço: Praça Santos Dumont, 31 - Gávea, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis



"Clube do Foguinho" convida bebês e crianças de até 3 anos

Sábado, das 10h às 12h

Local: Botafogo Praia Shopping

Endereço: Praia de Botafogo, 400 – Botafogo, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis (inscrições pelo aplicativo do shopping)

O Mercado - Tradicional feira carioca

Sábado e domingo, das 11h às 19h

Local: Instituto de Arquitetos do Brasil

Endereço: Rua do Pinheiro, 10 - Flamengo

Ingresso: Grátis



Feijoada da Mangueira com Péricles

Sábado, a partir das 13h

Local: Quadra da Mangueira

Endereço: Rua Visconde de Niterói, 1072 – Mangueira, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 50

Pocket show da 1Kilo e atividades artísticas

Sábado, das 14h às 22h

Local: Quadra da Porto da Pedra

Endereço: Travessa João Silva, 84 – Porto da Pedra, São Gonçalo

Ingresso: Grátis



Trem do Samba

Sábado, a partir das 15h

Local: Central do Brasil

Ingressos: troca de 1kg de alimento não perecível por passagem (limitado a 3000 pessoas) ou embarcar com cartão da SuperVia ou Riocard Mais

Enseada de Botafogo no "Natal do Rio" - Nego Alvaro

Sábado e domingo, a partir das 17h

Local: Praia de Botafogo

Ingressos: Grátis

Exposição "Irradiar: para construir instituições da gente"

Sábado, a partir das 17h

Local: Solar (dos Abacaxis) | Mercado Central

Endereço: Rua do Senado, 48, Centro

Ingresso: Grátis

Inauguração da Árvore da Lagoa

Sábado e domingo, a partir das 17h

Local: Lagoa Rodrigo de Freitas

Ingressos: Grátis (retirada pelo site GoDream)

Espetáculo Candlelight aberto ao público

Sábado, às 19h

Local: Ilha Pura

Endereço: Av. Salvador Allende, 3200 - Barra Olímpica

Ingresso: Grátis

Bloco Que Pena Amor

Sábado, às 21h

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 50



Feijoada do Rival com Ito Melodia

Domingo, às 13h

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 60

Paradas Natalinas

Domingo, às 17h

Local: Bangu Shopping

Endereço: Rua Fonseca, 240 – Bangu

Ingresso: Grátis

Roda de samba Quintal da Furiosa

Domingo, às 17h

Local: Acaso Cultural

Endereço: Rua Vicente de Sousa, 16 – Botafogo, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 25

*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa