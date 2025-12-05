Idealizador do Trem do Samba, Marquinhos de Oswaldo CruzDivulgação
Alaíde Costa e Gilson Peranzzetta
Sexta-feira, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 42
Sexta-feira, às 20h
Local: Palácio da Música
Endereço: Rua Buarque de Macedo, 87, Flamengo
Ingressos: A partir de R$ 50 (antecipado, via PIX)
Simone com a turnê "Tô Voltando"
Sexta-feira, às 20h
Local: Arena Jockey
Endereço: Praça Santos Dumont, 31 - Lagoa, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 120
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Multiplan
Endereço: Shopping VillageMall - Av. das Américas, 3.900 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 170
Flávio Venturini
Sexta-feira, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 80
Sexta-feira, às 22h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 15
Sexta-feira, às 22h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 30
"Subúrbio" de Tiee
Sábado, a partir das 14h
Local: Ilha Itanhangá
Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50
Sábado, às 20h
Local: Acaso Cultural
Endereço: Rua Vicente de Sousa, 16 – Botafogo, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 55
Sábado, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 80
Sábado, às 21h30
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 80
BK' e DJ Saddam em "Noites de Verão"
Sábado, a partir das 22h
Local: Morro da Urca
Ingressos: A partir de R$ 300 (9º lote; inclui acesso pelo bondinho)
Espetáculos
Sexta-feira, às 19h, sábado e domingo, às 17h
Local: CAIXA Cultural– Teatro Nelson Rodrigues
Endereço: Avenida República do Paraguai, 230, Centro
Ingresso: a partir de R$ 15
Sexta-feira, sábado e domingo, às 19h30
Local: Museu da Maré
Endereço: Avenida Guilherme Maxwell Nº 26, Morro do Timbau, Complexo da Maré
Ingressos: Grátis
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Bangu Shopping
Endereço: R. Fonseca, 240 - Espaço 174 - Bangu, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 45
Sexta-feira e sábado, às 20h
Local: Multiplan Hall
Endereço: Estrada de Jacarepaguá,6069, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50
"Aleito" com Paula Furtado
Sexta-feira, às 20h30; Sábado, às 16h e 20h30; Domingo, às 16h
Local: Espaço Cultural Municipal Sergio Porto
Endereço: Rua Visconde de Silva, s/nº (ao lado do prédio 292) – Humaitá - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 40
"Água de Meninos - Fantasia Poética em Dois Atos"
Sexta-feira, às 20h30; sábado, às 16h e 20h30; domingo, às 16h
Local: Cidade das Artes
Endereço: Av. das Américas, 5300 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 25
Sábado, às 16h
Local: Teatro dos 4
Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50
Sábado e domingo, às 16h
Local: CCBB RJ - Teatro III
Endereço: R. Primeiro de Março, 66 - Centro – Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 15
Sábado, às 19h
Local: Escola Monteiro Lobato
Endereço: Estrada Iaraquã, 585 - Campo Grande, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 40
Sábado, às 20h
Local: Cidade das Artes
Endereço: Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, 5300, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 20
Sábado, às 20h; Domingo, às 18h
Local: Teatro Adolpho Bloch
Endereço: Rua do Russel, 804, Glória - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 25
Sábado, às 20h
Local: Shopping Barra World
Endereço: Avenida Alfredo Baltazar da Silveira, 580 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$40
Sábado, às 20h
Local: Teatro Candido Mendes
Endereço: Rua Joana Angélica , 63, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 40
Mais opções
Sexta-feira e sábado, às 10h
Local: Arena Cultural Carlos Roberto de Oliveira - Dicró
Endereço: Rua Flora Lobo, Parque Ary Barroso, s/nº, Penha Circular
Ingressos: Grátis
Sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 11h
Local: Pão de Açúcar
Endereço: Av. Pasteur, 520 - Urca
Ingressos: A partir de R$ 175
Sábado, das 9h às 19h
Local: Jockey Club - Tribuna C
Endereço: Praça Santos Dumont, 31 - Gávea, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
"Clube do Foguinho" convida bebês e crianças de até 3 anos
Sábado, das 10h às 12h
Local: Botafogo Praia Shopping
Endereço: Praia de Botafogo, 400 – Botafogo, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis (inscrições pelo aplicativo do shopping)
Sábado e domingo, das 11h às 19h
Local: Instituto de Arquitetos do Brasil
Endereço: Rua do Pinheiro, 10 - Flamengo
Ingresso: Grátis
Sábado, a partir das 13h
Local: Quadra da Mangueira
Endereço: Rua Visconde de Niterói, 1072 – Mangueira, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50
Sábado, das 14h às 22h
Local: Quadra da Porto da Pedra
Endereço: Travessa João Silva, 84 – Porto da Pedra, São Gonçalo
Ingresso: Grátis
Trem do Samba
Sábado, a partir das 15h
Local: Central do Brasil
Ingressos: troca de 1kg de alimento não perecível por passagem (limitado a 3000 pessoas) ou embarcar com cartão da SuperVia ou Riocard Mais
Sábado e domingo, a partir das 17h
Local: Praia de Botafogo
Ingressos: Grátis
Sábado, a partir das 17h
Local: Solar (dos Abacaxis) | Mercado Central
Endereço: Rua do Senado, 48, Centro
Ingresso: Grátis
Sábado e domingo, a partir das 17h
Local: Lagoa Rodrigo de Freitas
Ingressos: Grátis (retirada pelo site GoDream)
Sábado, às 19h
Local: Ilha Pura
Endereço: Av. Salvador Allende, 3200 - Barra Olímpica
Ingresso: Grátis
Sábado, às 21h
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50
Feijoada do Rival com Ito Melodia
Domingo, às 13h
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 60
Domingo, às 17h
Local: Bangu Shopping
Endereço: Rua Fonseca, 240 – Bangu
Ingresso: Grátis
Domingo, às 17h
Local: Acaso Cultural
Endereço: Rua Vicente de Sousa, 16 – Botafogo, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 25