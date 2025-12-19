Shopping Metropolitano Barra conta cenário e atividades de NatalDivulgação / Leandro Ribeiro
E os shows não param por aí! O samba vai tomar conta do Qualistage, no mesmo dia e região, com um dos maiores artistas brasileiros, Jorge Aragão. O cantor, de 76 anos, levará o projeto "50 anos de Poesia", revisitando os maiores sucessos da carreira, como "Malandro" e "Coisa de Pele".
Sexta-feira, às 20h
Local: Bulldog Rock Bar
Endereço: Estr. do Pau-Ferro, 389 – Pechincha, Rio de Janeiro
Ingressos: R$ 15 (+ taxas; segundo lote)
Sexta-feira, às 20h
Local: Circo Voador
Endereço: R. dos Arcos, s/n - Lapa, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 80
Áurea Martins e Cristovão Bastos
Sexta-feira, às 21h
Local: Palácio da Música:
Endereço: Rua Buarque de Macedo, 87, Flamengo, Rio de Janeiro
Ingressos: R$ 50 (antecipado, via PIX)
Sexta-feira, às 21h
Local: Fundição Progresso
Endereço: R. dos Arcos, 24 - a 50 - Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 160
Jorge Aragão
Sexta-feira, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 80
Alcione e Thiago Soares
Sexta-feira, às 23h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti - RJ
Ingressos: A partir de R$ 30
Ricky Vallen em 'A Voz do Mutante'
Sábado, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro
Ingressos: R$ 50
Barão Vermelho com a turnê 'Do Tamanho da Vida'
Sábado, às 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/nº - Lapa
Ingressos: A partir de R$ 90
Maurício Manieri
Sábado, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 75
Sábado, a partir das 22h
Local: Beco do Rato
Endereço: Rua Joaquim Silva, 11 - Lapa, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 30
Domingo, às 15h
Local: Ilha Itanhangá
Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 80
Espetáculos
Sexta-feira e sábado, às 19h
Local: Museu da Maré
Endereço: Rua Guilherme Maxwell, 26 – Maré – Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Sexta-feira e sábado, às 19h; Domingo, às 18h
Local: CCBB RJ - Teatro II
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro – Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 15
Sexta-feira, sábado, às 19h30; Domingo, às 18h30
Local: CCBB RJ - Teatro III
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro – Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 15
"Ópera das Malandras: In Concert"
Sexta-feira, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro
Ingressos: R$ 42
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro dos 4
Endereço: R. Marquês de São Vicente, 52 - 2° piso - Gávea, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 80
"Sucesso Total – Um Cabaré de Natal"
Sexta-feira e sábado, às 22h
Local: Teatro Gláucio Gill –
Endereço: Copacabana, Rio de Janeiro, Praça Cardeal Arcoverde s/nº
Ingressos: A partir de R$ 2,50
"Fantasia - A Magia do Natal"
Sábado, às 15h
Local: Teatro Bangu Shopping
Endereço: Rua Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 40
Sábado e domingo, às 16h
Local: CCBB RJ - Teatro III
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro – Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 15
Sábado e domingo, às 16h
Local: Teatro dos 4
Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50
Domingo, às 14h
Local: Teatro Opus Città
Endereço: Avenida das Américas, 700, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 40
"Gato Galáctico"
Domingo, às 17h
Local: Qualistage
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 45
Domingo, às 20h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Norte Shopping - Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 40
"Anos 80 Flashback"
Domingo, às 20h
Local: Teatro Bangu Shopping
Endereço: Rua Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50
Mais opções
Sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 9h
Local: CCBB RJ
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis (com data e horário agendado, retirada pelo site; ingressos do dia, retirada pelo site, totem e bilheteria)
"Natal dos Ursos Polares"
Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 22h
Local: West Shopping - Praça de eventos (1º piso)
Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
"Doce Natal do MET"
Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 22h
Local: Shopping Metropolitano Barra - Praça de Eventos (1º piso)
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Sábado, das 10h às 12h
Local: Botafogo Praia Shopping - 3º piso
Endereço: Praia de Botafogo, 400 – Botafogo, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Sábado e domingo, às 15h e 18h
Local: Shopping Nova América
Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Del Castilho
Ingressos: Grátis
Sábado, às 16h
Local: Shopping Nova Iguaçu
Endereço: RJ-105, 1111 - Luz, Nova Iguaçu - RJ
Ingressos: Grátis
Sábado, às 16h
Local: Teatro João Caetano
Endereço: Praça Tiradentes, s/n. Centro
Ingressos: A partir de R$ 2,50
Sábado e domingo, às 17h e 19h
Local: Shopping Nova América
Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Del Castilho
Ingressos: Grátis
Domingo, a partir das 15h
Local: Madureira Shopping
Endereço: Estr. do Portela, 222 - Madureira, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Domingo, a partir das 15h30
Local: Shopping Boulevard
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 - Vila Isabel, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis