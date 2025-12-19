Shopping Metropolitano Barra conta cenário e atividades de Natal - Divulgação / Leandro Ribeiro

Publicado 19/12/2025 05:00

Rio - Faltam poucos dias para a chegada do Natal, celebrado na próxima quarta-feira (25), mas o clima na cidade maravilhosa já é de festa! Há vários eventos gratuitos com a presença do Papai Noel, oficinas e decorações de tirarem o fôlego. O fim de semana ainda vai agradar os diferentes públicos e orçamentos, como shows de ícones da música, espetáculos variados, exposições e mais opções com entrada franca.

No sábado (20),o "Clube do Foguinho", no Botafogo Praia Shopping, conta com atividades para bebês e crianças de até 3 anos, das 10h às 12h. As famílias também podem aproveitar para registrar momentos mágicos com o 'Bom Velhinho', além de curtirem mais atividades disponíveis.

No mesmo dia, o "Teatrinho Super Laranja" será a alegria dos pequenos no Shopping Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, às 16h. No domingo (21), o Shopping Boulevard, em Vila Isabel, Zona Norte, recebe "O Natal da Bela e a Fera", a partir das 15h30, assim como o de Madureira, na mesma região, que contará com atividades no "Clube da Maduzinha".

Sábado e domingo, terá o "Natal 30 anos" e "O Natal da Zona Norte" no Shopping Nova América, às 15h e 18h; e 17h e 19h; respectivamente. Até o dia 24 de dezembro, o West Shopping terá variados brinquedos destinados ao público infantil – carrinho bate-bate, mini roda gigante e trenzinho, assim como a presença o Papai Noel. O Shopping Metropolitano Barra também tem várias atividades natalinas, como um túnel interativo no interior da árvore de 10 metros de altura, escorrega e uma xícara giratória.

Exposição de Mauricio de Sousa

Tem mais evento grátis! A exposição "Viva Mauricio - Mauricio de Sousa, a experiência imersiva", está disponível no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), no Centro, com sessões na sexta, sábado (20) e domingo (21), a partir das 9h. A mostra homenageia um dos autores mais amados do Brasil e criador da "Turma da Mônica". Conduzida pela voz de Mauricio, a experiência revela inspirações e jornada, da infância em Santa Isabel, São Paulo, à consagração de sua obra como patrimônio cultural brasileiro.

A celebração histórica, tecnológica e profundamente emocionante tem curadoria assinada por Marcelo Jackow, Sidney Gusman e pela MSP Estúdios conta com 25 ambientes. "A ideia é que o público viva essa experiência como quem atravessa a obra do Mauricio por dentro. Cada luz, cada som e até mesmo cada cheiro desperta algo que moldou o universo mauriciano. É como enxergar tudo pelo olhar dele", afirma Mauro Sousa, diretor executivo da MSP Estúdios.

Mais opções

Quem tiver uma 'graninha' sobrando, há também eventos pagos imperdíveis. O projeto "Celebra CBJR" encerra 2025 com um show especial, na sexta, às 20h, no Bulldog Rock Bar, no Pechincha, na Zona Sudoeste. A apresentação - que será gravada ao vivo - marca o grande encontro de fãs e admiradores do legado do Charlie Brown Jr., eternizado por Chorão, Champignon e mais músicos que integraram a banda, que chegou ao fim em 2013.



O vocalista garante que a emoção vai tomar conta do show. "'Celebra CBJR' não é um show de covers, é uma homenagem de fã pra fã, é um encontro de gerações que foram atravessadas pelas letras, pelas atitudes e pela energia do Charlie Brown Jr. Então, não pode faltar entrega, suor, grito, roda, olho no olho e aquela sensação de que todo mundo ali viveu algo parecido em algum momento da vida", diz Kauan.



E os shows não param por aí! O samba vai tomar conta do Qualistage, no mesmo dia e região, com um dos maiores artistas brasileiros, Jorge Aragão. O cantor, de 76 anos, levará o projeto "50 anos de Poesia", revisitando os maiores sucessos da carreira, como "Malandro" e "Coisa de Pele".

No sábado, é a vez de Mauricio Manieri - um dos grandes nomes da música romântica nacional - comandar a festa no local, com a turnê "Classics Super Hits". "É o nosso grande encontro de fim de ano com o público. Uma noite para celebrar a vida, o amor, a música e tudo o que vivemos juntos ao longo dessa jornada. Preparei momentos inesquecíveis, meus amores", adianta o artista.

Domingo, Pretinho da Serrinha comanda mais uma edição do 'Batuke do Pretinho', no Vivo Rio, na Zona Sul. O artista receberá no palco Xande de Pilares e Alcione.

A diversão para a criançada também está garantida! No sábado, o Teatro Bangu Shopping, na Zona Oeste, recebe o espetáculo "Fantasia - A Magia da Natal", às 15h. A produção conta com músicas e surpresas, comandada pelo 'Bom Velhinho'. Fenômeno no Youtube, o grupo 3 Palavrinhas se apresenta no Teatro Opus Città, na Zona Sudoeste, com novo musical de Natal - "Brilha, Guia Estrelinha!".

Se animou? Então, confira a programação completa!

Shows

Celebra CBJR

Sexta-feira, às 20h

Local: Bulldog Rock Bar

Endereço: Estr. do Pau-Ferro, 389 – Pechincha, Rio de Janeiro

Ingressos: R$ 15 (+ taxas; segundo lote)

Baia & Rockboys - Na Fé 30 anos

Sexta-feira, às 20h

Local: Circo Voador

Endereço: R. dos Arcos, s/n - Lapa, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 80



Áurea Martins e Cristovão Bastos

Sexta-feira, às 21h

Local: Palácio da Música:

Endereço: Rua Buarque de Macedo, 87, Flamengo, Rio de Janeiro

Ingressos: R$ 50 (antecipado, via PIX)

Veigh

Sexta-feira, às 21h

Local: Fundição Progresso

Endereço: R. dos Arcos, 24 - a 50 - Centro, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 160



Jorge Aragão

Sexta-feira, às 21h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 80



Alcione e Thiago Soares

Sexta-feira, às 23h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti - RJ

Ingressos: A partir de R$ 30



Ricky Vallen em 'A Voz do Mutante'

Sábado, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro

Ingressos: R$ 50



Barão Vermelho com a turnê 'Do Tamanho da Vida'

Sábado, às 20h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/nº - Lapa

Ingressos: A partir de R$ 90



Maurício Manieri

Sábado, às 21h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 75

Grupo Arruda

Sábado, a partir das 22h

Local: Beco do Rato

Endereço: Rua Joaquim Silva, 11 - Lapa, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 30

Clareou, Thiago Soares e Gamadinho

Domingo, às 15h

Local: Ilha Itanhangá

Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 80



Espetáculos

"O Mágico da Maré"

Sexta-feira e sábado, às 19h

Local: Museu da Maré

Endereço: Rua Guilherme Maxwell, 26 – Maré – Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

"Chaves do Armário"

Sexta-feira e sábado, às 19h; Domingo, às 18h

Local: CCBB RJ - Teatro II

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro – Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 15

"20 Minutos Daqui"

Sexta-feira, sábado, às 19h30; Domingo, às 18h30

Local: CCBB RJ - Teatro III

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro – Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 15



"Ópera das Malandras: In Concert"

Sexta-feira, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro

Ingressos: R$ 42

"TOC TOC - Obsessivamente Divertido" com Cláudia Ohana, Daniel Dantas e André Gonçalves

Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h

Local: Teatro dos 4

Endereço: R. Marquês de São Vicente, 52 - 2° piso - Gávea, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 80



"Sucesso Total – Um Cabaré de Natal"

Sexta-feira e sábado, às 22h

Local: Teatro Gláucio Gill –

Endereço: Copacabana, Rio de Janeiro, Praça Cardeal Arcoverde s/nº

Ingressos: A partir de R$ 2,50



"Fantasia - A Magia do Natal"

Sábado, às 15h

Local: Teatro Bangu Shopping

Endereço: Rua Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 40

"Chuva na Caatinga"

Sábado e domingo, às 16h

Local: CCBB RJ - Teatro III

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro – Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 15

"O Natal da Turma do Mickey"

Sábado e domingo, às 16h

Local: Teatro dos 4

Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 50

3 Palavrinhas - Musical de Natal “Brilha, Guia Estrelinha!”

Domingo, às 14h

Local: Teatro Opus Città

Endereço: Avenida das Américas, 700, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 40



"Gato Galáctico"

Domingo, às 17h

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 45

"Eu também sou médico"

Domingo, às 20h

Local: Teatro Miguel Falabella

Endereço: Norte Shopping - Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 40



"Anos 80 Flashback"

Domingo, às 20h

Local: Teatro Bangu Shopping

Endereço: Rua Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 50



Mais opções

Exposição "Viva Mauricio - Mauricio de Sousa, a experiência imersiva"

Sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 9h

Local: CCBB RJ

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis (com data e horário agendado, retirada pelo site; ingressos do dia, retirada pelo site, totem e bilheteria)



"Natal dos Ursos Polares"

Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 22h

Local: West Shopping - Praça de eventos (1º piso)

Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis



"Doce Natal do MET"

Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 22h

Local: Shopping Metropolitano Barra - Praça de Eventos (1º piso)

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

"Clube do Foguinho" (para bebês e crianças)

Sábado, das 10h às 12h

Local: Botafogo Praia Shopping - 3º piso

Endereço: Praia de Botafogo, 400 – Botafogo, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

"Natal 30 anos"

Sábado e domingo, às 15h e 18h

Local: Shopping Nova América

Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Del Castilho

Ingressos: Grátis

"Teatrinho do Super Laranja"

Sábado, às 16h

Local: Shopping Nova Iguaçu

Endereço: RJ-105, 1111 - Luz, Nova Iguaçu - RJ

Ingressos: Grátis

Circo de Natal do Palhaço Topetão

Sábado, às 16h

Local: Teatro João Caetano

Endereço: Praça Tiradentes, s/n. Centro

Ingressos: A partir de R$ 2,50

"O Natal da Zona Norte"

Sábado e domingo, às 17h e 19h

Local: Shopping Nova América

Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Del Castilho

Ingressos: Grátis

"Clube da Maduzinha"

Domingo, a partir das 15h

Local: Madureira Shopping

Endereço: Estr. do Portela, 222 - Madureira, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

"O Natal da Bela e a Fera"

Domingo, a partir das 15h30

Local: Shopping Boulevard

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 - Vila Isabel, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa