Henrique Randes Filho / Divulgação

Publicado 03/01/2026 05:00

Rio - Henrique & Juliano iniciam 2026 com o pé direito! A dupla realiza o show da turnê "Manifesto Musical", baseado nos dois volumes do álbum, neste sábado (3), no Maracanã, na Zona Norte, com ingressos esgotados. Os sertanejos vibram com o momento atual da carreira, agradecem o apoio dos fãs e dão detalhes do espetáculo, que contará com uma grande estrutura.

"Queria começar agradecendo ao nossos fãs, que fazem o impossível se tornar realidade na nossa carreira. Estamos ansiosos para iniciar 2026 ao lado de todos vocês, preparamos um dos maiores shows da nossa carreira, o setlist está sendo selecionado a dedo para agradar todo mundo, acredito que não teria lugar melhor para iniciar a turnê 'Manifesto Musical'", diz Henrique, que fala sobre a importância do projeto na trajetória artística da dupla.

"Os álbuns atingiram números que a gente jamais sonharia, como lotar um Maracanã, mas fazemos música com esse propósito, para que elas façam parte da vida das pessoas e se tornem trilha sonora de momentos únicos. E acho que até hoje, essa continua sendo a nossa maior responsabilidade de entregar o nosso melhor ao público, fazer música com verdade, e o resto é só consequência", opina o cantor.



Em 2025, Henrique & Juliano foram os artistas mais ouvidos de 2025 no Spotify Brasil e emplacaram 3 álbuns no Top 5. Eles também se destacaram em outras plataformas de streaming como Deezer e Youtube. Neste ano, os cantores pretendem continuar embalando a vida dos fãs, seja nos fones de ouvido ou nos shows que farão por todo o país.

"Por enquanto a grande novidade realmente é a nossa turnê 'Manifesto Musical', queremos entregar uma experiência única aos fãs que estarão com a gente. É um show que estamos selecionando o setlist a dedo, tentando agradar todo mundo. Estamos planejando passar por estádios incríveis de todo o Brasil. No tempo certo, todo mundo vai saber de cada detalhe em breve", avisa Juliano, que garante outros hits da dupla no espetáculo, como "Cuida bem dela", "Vidinha de balada", "Na hora da raiva". "Impossível não tocar os nossos principais sucessos mais antigos".

Henrique, inclusive, faz um sucesso à parte nas redes sociais devido a sua beleza. É comum ver vídeos do artista dançando, cantando ou até mesmo interagindo com os fãs nas redes sociais. Muitos deles viralizam e até se tornam memes. "Não tem jeito de não acompanhar quando algo viraliza. O Manim (Juliano) é muito mais ligado nas redes sociais do que eu, vive me mostrando as coisas, e eu me divirto. O povo resenha demais", afirma ele, aos risos.

Vida pessoal

Juliano, chamado carinhosamente por Henrique de Manin, conta como os dois conseguem conciliar a agenda de shows com a vida pessoal. "Graças a Deus hoje temos condições de fazer uma agenda de shows menores, escolher as nossas logísticas. A gente aprendeu desde pequenos que a base de tudo é a família, nosso porto seguro, e passamos isso aos nossos filhos, eles sempre foram a nossa prioridade, mas hoje conseguimos passar mais tempo juntos e acompanhar todas as fases dos nossos filhos de perto".

Henrique, então, revela o que mais gostam de fazer longe dos holofotes. "A gente respira música, eu e o Manim ouvimos músicas o dia inteiro, adoramos desbravar novidades que o pessoal está escutando Brasil afora. Recentemente a gente descobriu uma nova paixão, as Vaquejadas, sempre que dá vamos participar de alguma".

"É, além de continuar consumindo música e desbravando vaquejadas, leilões, eu em particular, gosto de vários esportes radicais, o Ricelly não tem isso, mas adoro uma vez por semana tentar praticar Drift, pilotar helicóptero. Me faz um bem danado", acrescenta Juliano.