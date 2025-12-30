Grupo Arruda abre 2026 com 'banho de ervas' em samba no Rio - Divulgação / Grupo Arruda

Publicado 30/12/2025 11:24 | Atualizado 30/12/2025 11:33

Rio - O Grupo Arruda irá se apresentar no Casarão Firmino, na Lapa, Centro do Rio, nesta quinta-feira (1º), a partir das 13h, com muito samba. Para iniciar 2026 com o 'pé direito', o evento terá até "banho de arruda" para o público.

"A arruda é a nossa planta protetora. Limpa e filtra as energias. Uma planta milenar e o nosso amuleto da sorte. Começaremos o ano com um banho e muito Axé", explicou Gustavo Palmito, líder e percussionista do Grupo Arruda.

Com 20 anos de carreira e consagrado nas rodas de samba do Rio, o Grupo Arruda promete todo o seu repertório iniciar o novo ano da melhor forma. A entrada é colaborativa e o chopp estará liberado das 13h às 14h30.

Samba do Grupo Arruda

Quinta-feira, a partir das 13h

Local: Casa Firmino

Endereço: Rua da Relação, 19, Lapa - Rio de Janeiro

Ingressos: Colaborativos

