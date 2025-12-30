Grupo Arruda abre 2026 com 'banho de ervas' em samba no RioDivulgação / Grupo Arruda
Quinta-feira, a partir das 13h
Local: Casa Firmino
Endereço: Rua da Relação, 19, Lapa - Rio de Janeiro
Ingressos: Colaborativos
Grupo Arruda abre 2026 com 'banho de ervas' em samba no Rio
Músicos irão se apresentar no Casarão Firmino, na Lapa, nesta quinta-feira (1º)
