O retorno da turnê acontece após o Carnaval, no dia 4 de abril, em Florianópolis. Na sequência, o show passa por Recife (18/04), Rio de Janeiro (01/05), São Paulo (22/08), Belo Horizonte (19/09), Fortaleza (10/10), Salvador (14/11), Ribeirão Preto (28/11) e Campinas (12/12). Os ingressos começam a ser vendidos no dia 27 de janeiro, pelo site da Ingresse.
"A retomada dessa turnê em 2026 e a confirmação do sonho de cantar samba só reitera que o que vivemos em 2025 foi extraordinário e reforça a necessidade não só minha, de viver isso, mas do público que está ávido por viver o samba e a alegria do encontro. 2026 será ainda mais surpreendente. Estaremos em mais lugares, mais cidades, com uma estrutura que supera todas as expectativas. Agora é preparar o coração e abrir o braço para viver o 'Ivete Clareou'", afirma a artista.
A turnê tem como proposta celebrar o samba e homenagear Clara Nunes, uma das principais referências do gênero e inspiração declarada de Ivete. O nome do projeto, inclusive, surgiu dessa conexão com a cantora mineira.
Vale lembrar que o título 'Ivete Clareou' foi alvo de uma polêmica. O Grupo Clareou, do Rio de Janeiro, alegou uso indevido da marca, registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) desde 2010. A Super Sounds, empresa responsável pela turnê, afirmou que o uso do nome é legítimo e não viola direitos de terceiros. Segundo a produtora, a marca registrada é "Grupo Clareou", e não apenas "Clareou", informação confirmada após consulta ao banco de dados do INPI.
