Ivete Sangalo - Rafael Mattei / Divulgação

Ivete SangaloRafael Mattei / Divulgação

Publicado 12/01/2026 14:41 | Atualizado 12/01/2026 14:42

Rio - Ivete Sangalo anunciou nesta segunda-feira (12) a retomada da turnê "Ivete Clareou", projeto dedicado ao samba e inspirado na obra de Clara Nunes. Após estrear em 2025, a cantora volta à estrada em 2026 com nove apresentações já confirmadas em diferentes cidades do país, incluindo o Rio.

fotogaleria

O retorno da turnê acontece após o Carnaval, no dia 4 de abril, em Florianópolis. Na sequência, o show passa por Recife (18/04), Rio de Janeiro (01/05), São Paulo (22/08), Belo Horizonte (19/09), Fortaleza (10/10), Salvador (14/11), Ribeirão Preto (28/11) e Campinas (12/12). Os ingressos começam a ser vendidos no dia 27 de janeiro, pelo site da Ingresse.



"A retomada dessa turnê em 2026 e a confirmação do sonho de cantar samba só reitera que o que vivemos em 2025 foi extraordinário e reforça a necessidade não só minha, de viver isso, mas do público que está ávido por viver o samba e a alegria do encontro. 2026 será ainda mais surpreendente. Estaremos em mais lugares, mais cidades, com uma estrutura que supera todas as expectativas. Agora é preparar o coração e abrir o braço para viver o 'Ivete Clareou'", afirma a artista.



A turnê tem como proposta celebrar o samba e homenagear Clara Nunes, uma das principais referências do gênero e inspiração declarada de Ivete. O nome do projeto, inclusive, surgiu dessa conexão com a cantora mineira.



Vale lembrar que o título 'Ivete Clareou' foi alvo de uma polêmica. O Grupo Clareou, do Rio de Janeiro, alegou uso indevido da marca, registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) desde 2010. A Super Sounds, empresa responsável pela turnê, afirmou que o uso do nome é legítimo e não viola direitos de terceiros. Segundo a produtora, a marca registrada é "Grupo Clareou", e não apenas "Clareou", informação confirmada após consulta ao banco de dados do INPI. O retorno da turnê acontece após o Carnaval, no dia 4 de abril, em Florianópolis. Na sequência, o show passa por Recife (18/04), Rio de Janeiro (01/05), São Paulo (22/08), Belo Horizonte (19/09), Fortaleza (10/10), Salvador (14/11), Ribeirão Preto (28/11) e Campinas (12/12). Os ingressos começam a ser vendidos no dia 27 de janeiro, pelo site da Ingresse."A retomada dessa turnê em 2026 e a confirmação do sonho de cantar samba só reitera que o que vivemos em 2025 foi extraordinário e reforça a necessidade não só minha, de viver isso, mas do público que está ávido por viver o samba e a alegria do encontro. 2026 será ainda mais surpreendente. Estaremos em mais lugares, mais cidades, com uma estrutura que supera todas as expectativas. Agora é preparar o coração e abrir o braço para viver o 'Ivete Clareou'", afirma a artista.A turnê tem como proposta celebrar o samba e homenagear Clara Nunes, uma das principais referências do gênero e inspiração declarada de Ivete. O nome do projeto, inclusive, surgiu dessa conexão com a cantora mineira.Vale lembrar que o título 'Ivete Clareou' foi alvo de uma polêmica. O Grupo Clareou, do Rio de Janeiro, alegou uso indevido da marca, registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) desde 2010. A Super Sounds, empresa responsável pela turnê, afirmou que o uso do nome é legítimo e não viola direitos de terceiros. Segundo a produtora, a marca registrada é "Grupo Clareou", e não apenas "Clareou", informação confirmada após consulta ao banco de dados do INPI.

No palco, Ivete apresenta um espetáculo com mais de cinco horas de duração, repertório recheado de clássicos do samba e do pagode, músicas inéditas do projeto e sucessos de sua carreira. O show conta com palco em formato 360º e elementos visuais que homenageiam nomes históricos do gênero, como Demônios da Garoa e Alcione.