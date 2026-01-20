André Gonçalves e Bruna Griphao em cena da peça ’O Dia Seguinte’ - Divulgação/Mauricio Val

Publicado 20/01/2026 05:00

Rio - André Gonçalves e Bruna Griphao estrelam o espetáculo "O Dia Seguinte", em cartaz o Teatro dos Quatro, até o mês que vem, no Shopping da Gávea. A comédia romântica é inspirada no conto de Luiz Fernando Veríssimo e retrata o inesperado encontro entre dois desconhecidos que acordam juntos após a noite de Réveillon sem lembrar quem são um para o outro.

Idealizador do projeto, André conta que o texto de Regiana Antonini o conquistou logo no primeiro contato. "O que me chamou atenção, em primeiro lugar, é o fato de ser uma mulher brasileira escrevendo. Produzi pelo menos nove espetáculos até agora, em quase 40 anos, e a maioria dos autores brasileiros da língua portuguesa. Esse texto me pegou por falar de duas pessoas de pensamentos e gerações que se encontram e tentam de alguma forma criar uma conexão a partir de uma situação inusitada", explica.

Para Bruna Griphao, o material também se destacou pela atualidade. "Mesmo sendo um conto mais antigo, é atual e muito leve. É um texto gostoso, divertido, dinâmico que, ao mesmo tempo, trata de coisas muito profundas ali nas entrelinhas", observa.

Em cena, os personagens Renato e Luanna transitam entre o estranhamento e a criação de uma conexão improvável. "Estar sem roupa em algum lugar já é difícil para mim, então acho que a gente busca o humor pra lidar com isso. Pra que seja algo leve, engraçado e não uma barreira que possa dificultar o diálogo deles", analisa o ator.

O ponto de partida da trama serve como gatilho para discutir afeto, intimidade e a dificuldade de se conectar na atualidade. "O texto toca em assuntos muito pertinentes e contemporâneos, em especial dos encontros. Traz à mesa a delicadeza das relações, que tem como finalidade construir algo melhor para o futuro, a partir de uma possibilidade", afirma André.

Bruna destaca como esse apagamento da memória do que aconteceu entre os personagens os obriga a estarem verdadeiramente presentes. "Eles tiveram uma noite anterior, mas começam a se conhecer de fato nesse momento quando acordam. Nesse aspecto, acho que ajuda a discutir a fluidez, de como as coisas acontecem e às vezes a gente não presta atenção na vida. Hoje em dia as pessoas não param muito para pensar, ficar em silêncio, se olhar e conversar".

Apesar do tom cômico, "O Dia Seguinte" deixa uma mensagem otimista sobre a chance de encontros genuínos. "A inspiração que tive e quero que as pessoas tenham quando saírem do teatro, é que a possibilidade de amar sempre vai haver. Como diz o ditado popular 'para todo pé descalço há um chinelo velho'. Quem tem namorado e marido vai sair amando. Quem não tem, vai querer sair pra achar", diz André.

"É esperança de que esses encontros possam acontecer na vida porque eles acontecem! É muito real mesmo, e acho que, principalmente, de como você pode tomar um tempo para conhecer alguém e isso pode ser maravilhoso. Óbvio que começa a partir de um constrangimento, mas eles vão se despindo de toda essa vergonha e conseguem trocar. Eu acho muito bonito!", completa Bruna.

"O Dia Seguinte" também marca o retorno da atriz após quase 10 anos afastada do teatro. "Tenho vontade de voltar desde o dia que saí, mas a vida foi para outros caminhos. Estava conversando com uma amiga e ela falou: 'não tem uma peça, não?' Aí olhei o e-mail e tinha uma mensagem da Del, que trabalha comigo, dizendo que tinha uma peça. Não acreditei! Estou muito feliz em fazer uma coisa que amo muito e que me acende a alma".

A montagem reúne os atores pela primeira vez nos palcos, em uma parceria construída a partir da troca e da admiração mútua. "Ela é uma atriz potente, muito especial, inteligente, sensível e de uma disponibilidade gigante. Estamos todos completamente encantados com a dedicação dela ao nosso ofício. Ela chegou e aumentou o patamar do projeto trazendo um entendimento sobre o embate de nossas gerações. Fiquei extremamente encantado, surpreso e feliz com o tamanho dela no palco", elogia o artista.

Serviço

"O Dia Seguinte"

Temporada: até 11 de fevereiro

Quando: Terças e Quartas, às 20h

Local: Teatro dos Quatro - Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 - Gávea

Ingresso: a partir de R$ 60 (meia-entrada)

Classificação: 16 anos

