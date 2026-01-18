Ju Knust - Nanda Araujo / Divulgação

Publicado 18/01/2026 05:00

Rio - Ju Knust, de 44 anos, estrela a comédia "Aluga-se um Namorado", em cartaz a partir do dia 23 de janeiro, no Teatro dos 4, no Shopping da Gávea, na Zona Sul, que aborda com leveza e humor as relações familiares. Na história, a atriz interpreta Sara, que contrata o ator Alex Schneider (Eri Johnson) para se passar por seu namorado, judeu e médico, diante da família dela que segue as tradições judaicas.

Com direção de Eri Johnson, a peça é uma releitura do texto que estreou em 1992 e percorreu o Brasil com temporadas de grande repercussão entre 2004 e 2008. "Voltar aos palcos com 'Aluga-se um Namorado' foi uma escolha muito afetiva pra mim. Além de ser uma comédia deliciosa, essa montagem marca a remontagem de um espetáculo que fez enorme sucesso há cerca de 20 anos. É bonito perceber como, mesmo depois de tanto tempo, o texto continua extremamente atual", afirma a atriz.

"Esse projeto chega em um momento de maturidade da minha carreira, em que busco trabalhos que me divirtam, mas que também tragam reflexão e diálogo com o público", complementa.

A farsa criada por Sara para esconder o verdadeiro namorado dela, interpretado por Marcondes Oliveira, que não é judeu, desencadeia uma série de situações cômicas, mal-entendidos e reviravoltas, envolvendo os pais da personagem e o irmão dela, um psicanalista.

Ju, então, destaca a identificação do público com os conflitos apresentados em cena. "Ela é uma mulher contemporânea, independente, mas muito atravessada pelas expectativas da família, especialmente por ser judia. Existe uma pressão grande para que ela se relacione com alguém da mesma cultura, e quando isso não acontece, ela se vê obrigada a ‘alugar’ um namorado para manter as aparências. A partir daí, a peça fala sobre identidade cultural, pertencimento, relações afetivas e escolhas pessoais, tudo com muito humor".

A atriz ainda entrega que tem pontos em comum com a personagem. "Eu me reconheço bastante nessa mulher que tenta equilibra quem ela é com o que esperam dela. Quem nunca viveu esse conflito entre seguir o próprio desejo e corresponder às expectativas da família? Ao mesmo tempo, a personagem leva esse dilema para situações extremas, o que me permite brincar com o texto e provocar reflexões", diz ela, que comenta o que o público pode esperar da produção.

"Uma comédia muito divertida, ágil, com muitas risadas, mas também com reflexão. É um texto que atravessou gerações porque fala de família, amor, pertencimento e da dificuldade de corresponder a padrões. É um espetáculo leve, inteligente e um ótimo programa cultural para esta temporada".

Chegar ao Rio com a comédia, depois de passar por São Paulo e realizar apresentações inéditas a bordo de navios de cruzeiro de Chitãozinho & Xororó e do cantor Leonardo, é motivo de alegria para Knust. "O Rio é a minha casa, onde tudo começou. Reencontrar o público carioca no teatro, ainda mais com a remontagem de um espetáculo tão querido, é muito especial. O carioca é participativo, ri, se envolve, e essa troca direta faz toda a diferença em cena".

Serviço:

'Aluga-se Um Namorado'

Temporada: de 23 de janeiro a 01 de março de 2026



Dias e horários: sextas e sábados às 20h, domingos às 19h



Local: Teatro dos 4, Shopping da Gávea



Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52, 2º piso, Gávea, Rio de Janeiro, RJ



Ingresso: a partir de R$ 70