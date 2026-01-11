Policiais apreenderam fuzil, pistolas, drogas e granada no Morro do Estado, em Niterói - Divulgação/PMERJ

Publicado 11/01/2026 20:27

Rio - Quatro pessoas mantidas reféns no Morro do Estado, em Niterói, na tarde deste domingo (11), foram libertadas pela Polícia Militar. Agentes do 12º BPM (Niterói) chegaram ao local após receberem informações, via Disque-Denúncia, sobre a presença de homens armados na comunidade.

Ao subir o morro, os policiais apreenderam um fuzil e prenderam dois suspeitos. Ainda no interior da comunidade, os agentes foram informados de que quatro pessoas eram mantidas em cárcere privado na Rua Doutor Celestino por criminosos ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP). Houve um intenso confronto.

Um dos criminosos morreu no local e outro foi socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima. Outros dois suspeitos acabaram detidos, e as vítimas, libertadas sem ferimentos.



Após essa segunda ocorrência, os policiais apreenderam mais um fuzil, duas pistolas, seis carregadores de fuzil, uma granada, drogas, sete rádios transmissores, um coturno e um colete balístico. Segundo a corporação, um dos detidos possuía quatro anotações criminais e um mandado de prisão em aberto.



A ocorrência foi encaminhada para a 76ª DP (Niterói), que vai investigar o caso.



Tentativas de invasões



Nas últimas 24 horas, moradores do Morro do Estado relataram ao menos dois tiroteios intensos. A região tem sido palco de conflitos frequentes entre facções rivais do Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP).

A PM informou que o policiamento segue reforçado na comunidade.