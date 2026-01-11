Incêndio no Shopping Tijuca começou no subsolo do prédio - Érica Martin / Arquivo O Dia

Incêndio no Shopping Tijuca começou no subsolo do prédioÉrica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 11/01/2026 15:22

Rio - Fechado há nove dias, parte dos lojistas do Shopping Tijuca, na Zona Norte, recebeu neste sábado (10) autorização para acessar os estabelecimentos a fim de realizar limpeza e reorganizar estoques. Muitos comerciantes precisaram abandonar o espaço às pressas durante o incêndio que atingiu o subsolo do centro comercial no dia 2 de janeiro. Segundo a administração, o shopping se prepara para a reabertura nos próximos dias, mas ainda não há data definida.

"O trabalho continua concentrado na limpeza, reparos e manutenção do shopping. O subsolo e parte do L1, que compreende 14 lojas, permanecem interditados pela Defesa Civil", informou o centro comercial. Ainda em nota, reforçou que está colaborando com todas as autoridades e se colocando à disposição para contribuir com as investigações. O caso é apurado pela 19ª DP (Tijuca), que já ouviu testemunhas e funcionários do shopping na última semana.



O incêndio deixou dois funcionários mortos. São eles: o supervisor de brigada Anderson Aguiar do Prado e a brigadista Emellyn Silva Aguiar Menezes. Henrique Araújo, amigo do bombeiro civil, afirmou que Anderson morreu devido à inalação de fumaça e destacou que ele era alguém que sempre buscava ajudar o próximo, algo que fez até seus últimos momentos.

Sindicato dá suporte aos lojistas

Lojistas diretamente impactados pelo incêndio, principalmente dos setores de moda, decoração e móveis, estimam que o fechamento prolongado e os danos estruturais devem gerar um impacto significativo no faturamento anual.

Além da perda de mercadorias que não poderão mais ser comercializadas, algumas lojas também tiveram suas estruturas físicas danificadas, o que pode atrasar ainda mais a retomada das atividades.

Diante desse cenário, o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Rio de Janeiro (SindilojasRio) recomenda que os empresários adotem uma série de medidas imediatas para preservar seus direitos e minimizar os prejuízos.



Entre as orientações está a realização de um registro visual completo dos danos, com fotos e vídeos que incluam não apenas itens queimados, mas também produtos manchados pela fuligem, molhados ou derretidos pelo calor.



O sindicato também aconselha a elaboração de um inventário detalhado das perdas, incluindo mercadorias de estoque e vitrine, equipamentos e mobiliário. No caso de produtos perecíveis, como alimentos e chocolates, a recomendação é registrar a deterioração causada pela falta de refrigeração e pelo calor, sem descartar nada antes da documentação.