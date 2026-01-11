Acidente no Fallet-Fogueteiro - Reprodução/Redes sociais

Publicado 11/01/2026 16:41

Rio - Um motorista embriagado atropelou e matou uma criança de 10 anos na madrugada deste domingo (11), no Fallet-Fogueteiro, no Centro do Rio. A mãe da vítima também se feriu no acidente. Segundo testemunhas, o condutor prestou socorro, levando mãe e filha para o Hospital Municipal Souza Aguiar. A menina não resistiu aos ferimentos e morreu.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 5º BPM (Centro) chegaram a ser acionados para acompanhar a ocorrência no hospital. O caso ficou a cargo da 5ª DP (Mem de Sá). O motorista acabou preso em flagrante por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo, com agravante por embriaguez.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da mulher. Nas redes sociais, a tia da criança falou sobre a tragédia: "Pretinha linda da tia, estou sem acreditar até agora", escreveu.