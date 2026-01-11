No calorzão carioca, famílias lotam o Parque Madureira em busca de refrescofotos Érica Martin
A massoterapeuta Paola Aparecida, de 36 anos, escolheu o parque para passar a tarde ao lado do marido e da filha, Maria Ísis. Moradora do Campinho, ela chegou por volta das 11h20 e encontrou um ambiente acolhedor e refrescante. "Estou curtindo. É agradável, minha filha está se divertindo, já fui na cascata. Pode vir, dá para aproveitar com a família, é refrescante e faz a gente esquecer um pouco os problemas", contou.
A babá Jaciana Coly, de 42 anos, também aproveitou o dia de folga para reunir a família. "Estou com a minha nora, filha e neta. Está muito quente, então decidimos vir fazer uma farofa. É a minha primeira vez!", disse animada. Moradora de Vicente de Carvalho, ela admite que nada substitui a praia, mas vê no parque uma excelente opção para quem quer se refrescar. "É um ambiente tranquilo, muito familiar. Vamos sair de casa nesse calor terrível. Aqui você pode trazer tudo, só não pode esquecer o protetor solar e a hidratação, porque o calor está demais", alertou.
Frequentador assíduo, o vendedor de carros Fred Soares, 37 anos, reforça a importância do espaço. "Eu amo isso aqui. E não custa nada, é 0800. Sempre estou aqui, a água é fresquinha. Venham para cá, mas venham com disciplina e responsabilidade, para ficar tudo bem e em paz", recomenda.
Maria Cristina de Paula, 57 anos, auxiliar de serviços gerais, mora na rua de trás e diz frequentar o espaço com frequência. "Muito bom, a gente gosta muito. Ficamos até de noite. Agora está calor, mas depois refresca. A gente vem aqui desde que inaugurou", contou.
A enfermeira Marluce Silveira, de 50 anos, costuma aproveitar o parque durante a semana para fazer atividades físicas. Neste domingo, porém, viveu uma experiência diferente: "É a minha primeira vez aqui dentro expondo, vendendo artesanato", disse.
A artesã Denise Oliveira, de 61 anos, também participou da feira de expositores, mas aproveitou para se refrescar entre uma venda e outra. De biquíni, tentava driblar o calor forte: "O calor está demais. Já bebi uns dois litros de água. A gente fica lá com o sol na cabeça".
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.