No calorzão carioca, famílias lotam o Parque Madureira em busca de refresco - fotos Érica Martin

Publicado 11/01/2026 14:10

Rio - Sob um sol de quase 40 °C, os parques da Zona Norte do Rio se tornaram um refúgio para quem buscava aliviar o calor extremo deste domingo (11). No Parque Madureira, o principal atrativo foi a prainha artificial com cascatas e áreas de banho de água doce (os famosos chuveirões), que funcionam como piscinas para aliviar o calor.

A massoterapeuta Paola Aparecida, de 36 anos, escolheu o parque para passar a tarde ao lado do marido e da filha, Maria Ísis. Moradora do Campinho, ela chegou por volta das 11h20 e encontrou um ambiente acolhedor e refrescante. "Estou curtindo. É agradável, minha filha está se divertindo, já fui na cascata. Pode vir, dá para aproveitar com a família, é refrescante e faz a gente esquecer um pouco os problemas", contou.



A babá Jaciana Coly, de 42 anos, também aproveitou o dia de folga para reunir a família. "Estou com a minha nora, filha e neta. Está muito quente, então decidimos vir fazer uma farofa. É a minha primeira vez!", disse animada. Moradora de Vicente de Carvalho, ela admite que nada substitui a praia, mas vê no parque uma excelente opção para quem quer se refrescar. "É um ambiente tranquilo, muito familiar. Vamos sair de casa nesse calor terrível. Aqui você pode trazer tudo, só não pode esquecer o protetor solar e a hidratação, porque o calor está demais", alertou.



Parque Piedade Arlindo Cruz

Outro destaque do fim de semana foi o recém-inaugurado Parque Piedade Arlindo Cruz , também na Zona Norte. Aberto há quase três meses, o espaço conta com parque aquático e áreas esportivas no local da antiga Universidade Gama Filho. Neste domingo, o espaço atraiu muitos cariocas em busca de lazer e sombra, confirmando-se como um novo point da região nos dias de calor intenso.

O professor de educação infantil Fabrício Batista, de 41 anos, visitou o parque pela primeira vez. Ele levou alguns alunos, acompanhados das famílias, que também são seus vizinhos e amigos. "É a minha primeira vez no parque e está bem cheio, mas a gente já esperava. É um ambiente familiar. Já quero preparar meus alunos do jiu-jitsu para trazer para cá. Está tudo novo e limpo", observou.



Maria Cristina de Paula, 57 anos, auxiliar de serviços gerais, mora na rua de trás e diz frequentar o espaço com frequência. "Muito bom, a gente gosta muito. Ficamos até de noite. Agora está calor, mas depois refresca. A gente vem aqui desde que inaugurou", contou.



A enfermeira Marluce Silveira, de 50 anos, costuma aproveitar o parque durante a semana para fazer atividades físicas. Neste domingo, porém, viveu uma experiência diferente: "É a minha primeira vez aqui dentro expondo, vendendo artesanato", disse.



A artesã Denise Oliveira, de 61 anos, também participou da feira de expositores, mas aproveitou para se refrescar entre uma venda e outra. De biquíni, tentava driblar o calor forte: "O calor está demais. Já bebi uns dois litros de água. A gente fica lá com o sol na cabeça".

Para facilitar a chegada dos visitantes ao Parque Piedade, aos fins de semana funciona uma nova linha de ônibus na Zona Norte do Rio: a 649 (Méier x Parque Piedade). A linha conecta o local ao Terminal Arquiteto Paciello Motta, no Méier, e garante integração com a rede de ônibus da região. O itinerário é baseado no trajeto da linha 249 (Água Santa x Castelo), que não teve seu percurso alterado.

*Colaboração de Érica Martin