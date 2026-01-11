Policial Paulo Vítor Silva Heitor foi morto em tentativa de assalto no Maracanã, Zona Norte do RioDivulgação

Rio - Duas câmeras de segurança registraram o momento em que dois criminosos em uma moto tentaram assaltar o policial civil Paulo Vitor Silva Heitor, lotado na Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA). O agente foi atingido por dois tiros e morreu no local. O crime aconteceu às 2h59 deste domingo (11), na Rua Visconde de Itamarati, no Maracanã, Zona Norte do Rio. Veja o vídeo abaixo.
Cartaz pede informações sobre criminosos que mataram o policial civil Paulo Vítor Silva Heitor - Divulgação/Disque Denúncia
Paulo Vítor Silva Heitor reagiu à tentativa de assalto e acabou baleado com dois tiros - Reprodução
Colegas de corporação lamentaram a morte do comissário Paulo Vítor Silva Heitor - Reprodução
Nas imagens, Paulo Vitor aparece caminhando ao lado da mulher após deixar um bar. Logo depois, os dois bandidos, um deles vestindo um colete de mototáxi, se aproximam e abordam o casal. O criminoso que estava na garupa desce da moto, mas, ao perceber que o policial leva a mão à cintura, inicia os disparos rapidamente. Em outra câmera, é possível ver a dupla fugindo na moto. Assista ao vídeo:


A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) já ouviu testemunhas e investiga o caso. A corporação lamentou a morte do agente, e o secretário de Estado de Polícia Civil, Felipe Curi, garantiu que dará uma "resposta à altura".

Cartaz pede informações sobre criminosos

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou neste domingo (11) um cartaz com o título "Quem Matou?" para auxiliar o Núcleo de Investigação de Morte de Agentes de Segurança, da DHC, na identificação dos envolvidos no assassinato do policial.

Quem tiver informações sobre a identidade ou localização dos criminosos pode entrar em contato pelos seguintes canais:

Central de atendimento: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177
WhatsApp Anonimizado: (21) 2253-1177
Aplicativo: Disque Denúncia RJ
O anonimato é garantido.