Policial Paulo Vítor Silva Heitor foi morto em tentativa de assalto no Maracanã, Zona Norte do RioDivulgação
Câmera de segurança flagra tentativa de assalto que terminou na morte do policial civil Paulo Vitor Silva Heitor, na madrugada deste domingo (11), no Maracanã, Zona Norte do Rio.— Jornal O Dia (@jornalodia) January 11, 2026
Crédito: Divulgação#ODia pic.twitter.com/PHnEvkqQgp
A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) já ouviu testemunhas e investiga o caso. A corporação lamentou a morte do agente, e o secretário de Estado de Polícia Civil, Felipe Curi, garantiu que dará uma "resposta à altura".
Cartaz pede informações sobre criminosos
O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou neste domingo (11) um cartaz com o título "Quem Matou?" para auxiliar o Núcleo de Investigação de Morte de Agentes de Segurança, da DHC, na identificação dos envolvidos no assassinato do policial.
Quem tiver informações sobre a identidade ou localização dos criminosos pode entrar em contato pelos seguintes canais:
Central de atendimento: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177
WhatsApp Anonimizado: (21) 2253-1177
Aplicativo: Disque Denúncia RJ
