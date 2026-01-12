Bombeiros realizaram vistoria no Shopping Tijuca no último sábado (10) - Arquivo/ Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 12/01/2026 18:59

Rio - O Corpo de Bombeiros autorizou, nesta segunda-feira (12), a desinterdição parcial do Shopping Tijuca, na Zona Norte do Rio, após dez dias fechado em decorrência de um grande incêndio no subsolo . Na ocasião, dois funcionários do centro comercial morreram. Permanecem, entretanto, interditados o subsolo (L0) e parte do pavimento térreo (L1), pois os riscos detectados continuam.

Segundo a corporação, uma nova vistoria técnica foi realizada no sábado (10) para avaliar a evolução das condições de segurança contra incêndio e pânico da edificação. Na visita, foi constatada a implementação de hidrantes e chuveiros automáticos do tipo sprinklers, bem como a execução de ajustes e reparos no sistema de detecção e alarme de incêndio.

Verificou-se, ainda, o adequado isolamento e a segregação das áreas que permanecem comprometidas em relação àquelas autorizadas a retomar o funcionamento, estando tais áreas devidamente orientadas por sistemas de sinalização e iluminação de emergência, além do reforço do efetivo de bombeiros civis, com a finalidade de auxiliar na orientação do público e garantir a segurança das rotas de escape.

"Diante do atendimento das exigências técnicas estabelecidas, o CBMERJ expediu a documentação técnica pertinente, autorizando a desinterdição parcial do Shopping Tijuca", informou os bombeiros por meio de nota.

Também nesta segunda-feira, a Defesa Civil Municipal autorizou a desinterdição do subsolo e de 17 lojas do térreo do Shopping Tijuca para a realização de obras e serviços emergenciais necessários à mitigação e eliminação dos riscos gerados pelo incêndio. "Cabe ressaltar que a desinterdição não é a definitiva, visto que esta só ocorrerá após o término dos serviços e apresentação de um Laudo Técnico de Obras Concluídas", esclareceu o órgão da prefeitura.

Shopping se prepara para reabrir

Em nota, a administração do Shopping Tijuca disse que se prepara para a reabertura nos próximos dias, após a liberação dos órgãos competentes. A data, no entanto, ainda não foi anunciada. "As áreas comuns já foram higienizadas e todos os sistemas e instalações foram revisados, para cuidado e segurança do público. O subsolo (L0) e parte do L1, que compreende 14 lojas acima da Bell'Art, permanecem isolados pela Defesa Civil", disse a administração.