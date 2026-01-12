Rio - O Corpo de Bombeiros autorizou, nesta segunda-feira (12), a desinterdição parcial do Shopping Tijuca, na Zona Norte do Rio, após dez dias fechado em decorrência de um grande incêndio no subsolo. Na ocasião, dois funcionários do centro comercial morreram. Permanecem, entretanto, interditados o subsolo (L0) e parte do pavimento térreo (L1), pois os riscos detectados continuam.
Segundo a corporação, uma nova vistoria técnica foi realizada no sábado (10) para avaliar a evolução das condições de segurança contra incêndio e pânico da edificação. Na visita, foi constatada a implementação de hidrantes e chuveiros automáticos do tipo sprinklers, bem como a execução de ajustes e reparos no sistema de detecção e alarme de incêndio.
Verificou-se, ainda, o adequado isolamento e a segregação das áreas que permanecem comprometidas em relação àquelas autorizadas a retomar o funcionamento, estando tais áreas devidamente orientadas por sistemas de sinalização e iluminação de emergência, além do reforço do efetivo de bombeiros civis, com a finalidade de auxiliar na orientação do público e garantir a segurança das rotas de escape.
"Diante do atendimento das exigências técnicas estabelecidas, o CBMERJ expediu a documentação técnica pertinente, autorizando a desinterdição parcial do Shopping Tijuca", informou os bombeiros por meio de nota.
Também nesta segunda-feira, a Defesa Civil Municipal autorizou a desinterdição do subsolo e de 17 lojas do térreo do Shopping Tijuca para a realização de obras e serviços emergenciais necessários à mitigação e eliminação dos riscos gerados pelo incêndio. "Cabe ressaltar que a desinterdição não é a definitiva, visto que esta só ocorrerá após o término dos serviços e apresentação de um Laudo Técnico de Obras Concluídas", esclareceu o órgão da prefeitura.
Shopping se prepara para reabrir
Em nota, a administração do Shopping Tijuca disse que se prepara para a reabertura nos próximos dias, após a liberação dos órgãos competentes. A data, no entanto, ainda não foi anunciada. "As áreas comuns já foram higienizadas e todos os sistemas e instalações foram revisados, para cuidado e segurança do público. O subsolo (L0) e parte do L1, que compreende 14 lojas acima da Bell'Art, permanecem isolados pela Defesa Civil", disse a administração.
