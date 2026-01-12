Fernando Sampaio, dono da Outsider Tours, foi preso no dia 6 de janeiroReprodução / Redes Sociais

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) denunciou o empresário Fernando Sampaio de Souza e Silva, dono da Outsider Tours, empresa que vendia pacotes de viagens para eventos esportivos, pelo crime estelionato. Ele foi preso no último dia 6, em Balneário Camboriú, cidade de Santa Catarina.
Além do empresário, outras duas pessoas foram denunciadas: Letícia Coppi, mulher de Fernando, e Armando Raymundo Neto, sócio da empresa Turisport Turismo. O MPRJ afirmou que o trio induziu uma vítima ao erro, descumprindo promessas. De acordo com o órgão, houve intenção de enriquecimento ilícito desde o início e um prejuízo estimado em mais de R$ 76 mil.
O cliente havia comprado três pacotes distintos, relacionados às finais da Liga dos Campeões da Europa de 2024 e 2025, além de uma viagem para Israel. A denúncia indica que ingressos, passagens de avião e hospedagem não foram entregues.
Em sua decisão, o promotor Alexandre Themistocles ainda pediu a prisão preventiva do empresário, que já está detido desde o último dia 6 devido a um mandado da Justiça do Pará.
O órgão também solicitou obloqueio de valores nas contas dos três denunciados e das empresas mencionadas, a suspensão das atividades das empresas em plataformas digitais e a interrupção das atividades comerciais.
Em novembro do ano passado, a Polícia Civil indiciou o empresário em ao menos dois inquéritos por estelionato e um por crime contra as relações de consumo, em uma apuração envolvendo a final da Champions League.