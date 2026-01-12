Fernando Sampaio, dono da Outsider Tours, foi preso no dia 6 de janeiro - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 12/01/2026 20:26

Além do empresário, outras duas pessoas foram denunciadas: Letícia Coppi, mulher de Fernando, e Armando Raymundo Neto, sócio da empresa Turisport Turismo. O MPRJ afirmou que o trio induziu uma vítima ao erro, descumprindo promessas. De acordo com o órgão, houve intenção de enriquecimento ilícito desde o início e um prejuízo estimado em mais de R$ 76 mil.

O cliente havia comprado três pacotes distintos, relacionados às finais da Liga dos Campeões da Europa de 2024 e 2025, além de uma viagem para Israel. A denúncia indica que ingressos, passagens de avião e hospedagem não foram entregues.

Em sua decisão, o promotor Alexandre Themistocles ainda pediu a prisão preventiva do empresário, que já está detido desde o último dia 6 devido a um mandado da Justiça do Pará.

O órgão também solicitou obloqueio de valores nas contas dos três denunciados e das empresas mencionadas, a suspensão das atividades das empresas em plataformas digitais e a interrupção das atividades comerciais.