Priscilla Almeida morreu ao ser esfaqueada em BRTReprodução / Redes Sociais

Publicado 12/01/2026 21:04

Rio - Um dos suspeitos de envolvimento na morte de Priscilla da Silva Almeida, de 40 anos, foi preso em flagrante por um roubo neste sábado (10). Em depoimento na 21ª DP (Bonsucesso), Maurício Matheus confessou participação no assalto que terminou com a vítima esfaqueada dentro de um coletivo do BRT.

As investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que tiveram apoio da 21ª DP (Bonsucesso) e da 22ª DP (Penha), apontaram que três homens embarcaram no BRT, pela estação Rubens Vaz, em Bonsucesso, na Zona Norte, no último dia 25, para praticar crimes patrimoniais e roubos.

Durante a ação, houve reação das vítimas. Priscilla estava nos fundos do ônibus e um dos ladrões pegou sua bolsa. A mulher reagiu e seguiu o trio até o lado de fora do articulado, onde foi esfaqueada no peito por um deles. Ela chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu.

Quatro dias após o crime, o primeiro suspeito foi preso em uma unidade de saúde na Zona Norte . Ele relatou que os trios fugiram, mas acabaram sendo localizados e agredidos por criminosos da região. Um dos envolvidos chegou a ser baleado no pé pelos bandidos.