Priscilla Almeida morreu ao ser esfaqueada em BRT - Reprodução / Redes Sociais

Priscilla Almeida morreu ao ser esfaqueada em BRTReprodução / Redes Sociais

Publicado 29/12/2025 16:50

As investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que tiveram apoio da 21ª DP (Bonsucesso) e da 22ª DP (Penha), apontaram que três homens embarcaram no BRT, pela estação Rubens Vaz, na Avenida Brasil, altura de Bonsucesso, Zona Norte, para praticar crimes patrimoniais e roubos.

Durante a ação, houve reação das vítimas. Priscilla estava nos fundos do ônibus e um dos ladrões pegou sua bolsa. A mulher reagiu e seguiu o trio até o lado de fora do articulado, onde foi esfaqueada no peito por um deles. Ela chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu.

O crime aconteceu no último dia 25. No decorrer da apuração, os investigadores receberam informações de inteligência de policiais militares dizendo que um dos envolvidos deu entrada em uma unidade hospitalar na Zona Norte após sofrer agressões. A equipe da DHC confirmou a identidade do homem e o ouviu no próprio hospital.



Em depoimento, o suspeito relatou que ele e dois comparsas embarcaram no BRT para irem até Benfica para realizar furtos de fios de cobre. Segundo seu depoimento, os criminosos passaram a realizar roubos na parte dianteira do ônibus. O homem afirmou que tentou levar a bolsa da vítima, momento em que os outros dois assaltantes se aproximaram e passaram a atacá-la com uma faca.



Ainda de acordo com o relato prestado no hospital, o suspeito informou que, após o ataque, todos fugiram do local. Posteriormente, ele acabou sendo localizado e agredido por criminosos da região. Além disso, um dos envolvidos também teria sido atingido por um disparo no pé.

O homem ainda afirmou que seus comparsas costumam praticar roubos e furtos pela região, geralmente portando facas.



Os agentes analisaram as imagens das câmeras de segurança, ouviram testemunhas e representaram pela prisão do suspeito, que foi reconhecido por um familiar nas imagens divulgadas.

As investigações continuam para identificar, localizar e responsabilizar outros envolvidos no latrocínio.