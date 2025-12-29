Vítima foi socorrida por um helicóptero do Corpo de Bombeiros - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 29/12/2025 21:16

Rio - O homem baleado em um tiroteio entre criminosos na Praia do Recreio, Zona Sudoeste , neste domingo (28), está internado com quadro estável no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul. Francisco Carlos Nunes Farias, de 52 anos, precisou ser socorrido por bombeiros em um helicóptero.

O caso aconteceu próximo ao Posto 12. Testemunhas relataram que dois homens armados iniciaram uma briga e acabaram trocando tiros. Um disparo acertou Francisco, que não tinha relação com a discussão.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e prestou socorro à vítima, a encaminhando de helicóptero ao Miguel Couto. Nesta segunda-feira (29), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o estado do paciente é considerado estável.

Os envolvidos na confusão conseguiram fugir antes da chegada de policiais militares. Equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) reforçaram o patrulhamento na região depois do ocorrido.

O caso é investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.