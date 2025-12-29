Vítima foi socorrida por um helicóptero do Corpo de BombeirosReprodução / Redes Sociais
Homem baleado em tiroteio na Praia do Recreio tem quadro estável
Francisco Carlos Nunes Farias, de 52 anos, foi atingido em uma troca de tiros entre criminosos
Réveillon: veterinário passa orientações para amenizar transtornos gerados por fogos aos pets
Fuga, lesões graves e taquicardia são apenas alguns dos riscos que os animais podem enfrentar
Previsão indica chuva e temperatura alta nos últimos dias do ano no Rio
Há possibilidade de pancadas isoladas na cidade já a partir da noite desta segunda-feira (29)
Tradicional festa de Iemanjá leva multidão em cortejo de Madureira a Copacabana
Fiéis levam presentes, agradecimentos e desejos em barquinhos lançados para a Rainha do Mar
Rio monta força-tarefa para enfrentar calor extremo
Unidades de saúde recebem reforço para atender pessoas com desidratação
Polícia prende suspeito de assalto que terminou na morte de passageira de BRT
Priscilla da Silva Almeida, de 40 anos, foi esfaqueada no peito após reagir a abordagem dos criminosos
