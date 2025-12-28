Posto 12 fica próximo à Pedra do Pontal, na Praia do RecreioArquivo / Agência O Dia
Discussão termina com homem baleado na Praia do Recreio
Vítima teria sido atingida por uma bala perdida disparada por homens armados que brigaram nas proximidades da Pedra do Pontal
Previsão indica chuva e temperatura alta nos últimos dias do ano no Rio
Há possibilidade de pancadas isoladas na cidade já a partir da noite desta segunda-feira (29)
Tradicional festa de Iemanjá leva multidão em cortejo de Madureira a Copacabana
Fiéis levam presentes, agradecimentos e desejos em barquinhos lançados para a Rainha do Mar
Rio monta força-tarefa para enfrentar calor extremo
Unidades de saúde recebem reforço para atender pessoas com desidratação
Polícia prende suspeito de assalto que terminou na morte de passageira de BRT
Priscilla da Silva Almeida, de 40 anos, foi esfaqueada no peito após reagir a abordagem dos criminosos
Homem é morto a tiros dentro de casa em Nova Iguaçu
Principal suspeito é o irmão da vítima, que é guarda municipal de Belford Roxo
Às vésperas do Réveillon, Copacabana recebe turistas de todo o Brasil e do exterior
Entre visitantes habituais e estreantes, clima é de expectativa para a virada do ano
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.