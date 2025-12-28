Posto 12 fica próximo à Pedra do Pontal, na Praia do Recreio - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 28/12/2025 18:13 | Atualizado 29/12/2025 19:05

Rio - Um homem, de 52 anos, foi baleado próximo ao Posto 12 da Praia do Recreio, na Zona Sudoeste do Rio, na tarde deste domingo (28). Testemunhas relataram que dois homens armados iniciaram uma discussão e Francisco Carlos Nunes Farias, que não tinha qualquer relação com a briga, acabou sendo atingido por um disparo de arma de fogo.

Agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados e informaram que o Corpo de Bombeiros encaminhou a vítima ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Com o forte calor no Rio, as praias cariocas estão lotadas neste segundo domingo de verão.

Os envolvidos na discussão fugiram antes da chegada dos militares, que reforçaram o patrulhamento na região. O caso está sendo investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.