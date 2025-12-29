Elisângela veio do Mato Grosso do Sul para curtir a virada do ano em Copacabana - Érica Martin / Jornal O Dia

Publicado 29/12/2025 16:09

O DIA, turistas internacionais e de outros estados do Brasil falaram sobre as expectativas para a maior festa do mundo. Os visitantes também compartilharam planos de explorar outros pontos turísticos da cidade durante o verão. fotogaleria Rio - Às vésperas do Réveillon, a Praia de Copacabana amanheceu lotada na manhã desta segunda-feira (29). A, turistas internacionais e de outros estados do Brasil falaram sobre as expectativas para a maior festa do mundo. Os visitantes também compartilharam planos de explorar outros pontos turísticos da cidade durante o verão.

Para as estudantes Lívia, 24 anos, e Maria Clara, 15, que vieram de Bom Despacho, Minas Gerais, os encantos da Cidade Maravilhosa não são novidade. "Já vim antes. Estava olhando até alguns outros lugares para ir, algumas praias, porque eu não conheço muito, não. Mas aqui em Copacabana eu já vim", lembrou Lívia.

Maria Clara, que conheceu o Rio em 2025, destacou a empolgação por passar a virada do ano na cidade. "Esse será meu primeiro ano novo aqui!", comentou a adolescente.

As amigas, no entanto, não foram as únicas que vieram de outro estado para curtir o verão carioca. Esse também foi o caso dos empresários paulistas Alexandre Agrelli e do padrinho dele, Francisco Siqueira, que também pretendem conhecer a Região dos Lagos

"Estamos aqui desde sábado. Ele [Francisco] tem um apartamento em Botafogo e eu vim. Ficaremos por aqui até o dia 10 de janeiro. Depois, a gente para Rio das Ostras, Arraial.... Estou pretendendo subir de carro até Vitória. Vamos ver se dá certo!", pontuou Alexandre.

Francisco aproveitou para elogiar a cidade e contou que já presenciou o evento em Copacabana antes. "Eu adoro o Rio de Janeiro, já vim várias vezes. Quando era jovem então, eu vinha todo ano para cá assistir o Réveillon", comentou.

De Mato Grosso do Sul, a consultora Elisângela contou que veio ao Rio para somente para as férias e lamentou não poder ficar para a virada. "Eu estou indo embora hoje, né? Já tem uns 12 dias que estou aqui, mas não consegui prolongar, infelizmente. Vou ter que trabalhar amanhã, vocês acreditam?", disse.

Mantendo o bom humor, ela expressou os desejos para o ano que se aproxima. "Eu espero estar bem, primeiramente com saúde, e depois, trabalhar muito para poder estar aqui novamente!", brincou Elisângela.

Comum para alguns, novidade para outros

Vindo de Paris, na França, Charles, 34, deixou a terra dos croissants para aproveitar o calorão carioca pela primeira vez. "Eu cheguei ontem mesmo, no domingo, e já comecei explorando a cidade, a cultura. É minha primeira vez no hemisfério sul. Até o momento, minha experiência tem sido boa, tudo é lindo. Estou animado, tem muito para ver", comentou o francês.

Esse também é o caso de Leonardo, um estudante de 18 anos que veio da cidade de Guimarães, em Portugal, acompanhado da namorada carioca para se maravilhar com a maior festa do mundo.

"Tô bem ansioso para viver essa experiência que eu nunca tive a oportunidade de viver, ainda mais num país tão bom como esse. Eu acho que vai ser uma coisa magnífica, as atrações também", comentou Leonardo, animado.

Saskia, que também mora em Portugal, relatou a ansiedade de viver a virada de ano ao lado do companheiro. "Eu já passei outras viradas de ano aqui, mas eu estou muito esperançosa e com muitas expectativas, porque é a primeira vez dele aqui. Tô ansiosa para mostrar como é grandioso o ano novo aqui no Rio. A gente viu que o Alok vai vir, então acho que vai ser espetacular", disse Saskia.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Larissa Amaral.