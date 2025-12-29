Rio - Um homem foi morto a tiros dentro de uma casa, na tarde desta segunda-feira (29), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O principal suspeito é o irmão da vítima, que é guarda municipal de Belford Roxo.
O crime aconteceu na Rua Virgínia Lemos de Azevedo, no bairro Santa Rita. De acordo com as informações preliminares, Rony Correa de Araújo se dirigiu à residência de Marcelo Correa de Araújo com o objetivo de visitar o pai. Os irmãos teriam se desentendido e brigado.
A briga teria começado em razão de uma discussão sobre os cuidados do pai. Durante a confusão, Rony foi baleado. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Segundo a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) estiveram no imóvel para atender uma ocorrência de homicídio e apreenderam uma pistola.
O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A Polícia Civil informou que realizou a perícia no local e que as diligências estão em andamento para esclarecer os fatos e apurar a autoria do crime.
Em nota, a Prefeitura de Belford Roxo informou que Marcelo entrou em contato com o Comando da Guarda Municipal para dizer que estava se dirigindo à 58ª DP (Posse), pois matou o irmão após ter se desentendido com ele.
A Secretaria Municipal de Segurança Pública abriu uma sindicância para apurar o caso. O comando da Guarda Municipal foi à DHBF para colher mais informações para anexá-las ao processo de sindicância.
