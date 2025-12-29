Montagem do palco para festa da virada em Copacabana segue a todo vapor - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 29/12/2025 17:57

Rio - Os últimos dias de 2025 e o início do próximo ano serão marcados por mudança no tempo. Segundo o Alerta Rio, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas na cidade do Rio no decorrer desta semana, já a partir desta segunda-feira (29). Apesar disso, a temperatura continuará alta no município.

Nesta segunda, a alta umidade influenciou no tempo. Houve aumento no número de nuvens ao longo do dia e a máxima alcançada foi de 35,6°C, às 11h, na Vila Militar, na Zona Oeste. A mínima (21,1°C) ocorreu às 2h, em Jacarepaguá, Zona Sudoeste.

O tempo estável auxiliou o avanço da montagem dos palcos para a festa da virada em Copacabana, na Zona Sul. O Palco Rio será embalado pelos shows de Gilberto Gil, Ney Matogrosso, João Gomes, Belo e Alcione. Já o Palco Samba agita os amantes do gênero, com shows de Diogo Nogueira, Roberta Sá, Mart’nália e outros mais.

Para o final da tarde e na noite, há previsão de pancadas de chuva rápidas e isoladas pelo município. Às 16h50, núcleos se formaram pela Costa Verde Fluminense e apresentaram lento deslocamento à capital. Às 17h30, outros núcleos começaram a atuar sobre o Médio Paraíba e no entorno da Baía de Sepetiba, também se deslocando para a cidade do Rio. A previsão é de chuva fraca isolada na próxima hora na Zona Oeste.

Na terça-feira (30), a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva isoladas no período da tarde e da noite, com ventos fracos a moderados. A máxima prevista é de 36°C e a mínima de 21°C.



Para quarta-feira (31), último dia do ano, em função da atuação de áreas de instabilidade em conjunto com a entrada de ventos úmidos, a previsão é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas nos períodos da madrugada, tarde e noite. Apesar disso, segundo o Alerta Rio, não é possível prever se terá chuva na virada do ano. A temperatura no dia deve variar entre 37°C e 22°C.



A quinta-feira (1º) terá áreas de instabilidade em conjunto com alta disponibilidade de umidade, mantendo o tempo instável no Rio. Há possibilidade de pancadas de chuva isoladas a qualquer momento, inclusive pela madrugada. Os ventos estarão fracos a moderados. A máxima deve ser de 34°C e a mínima de 22°C.



Já na sexta-feira (2), o tempo permanece instável na capital, com nebulosidade variada e pancadas de chuva a partir do final da manhã. A variação de temperatura deve ocorrer entre 37°C e 23°C.

