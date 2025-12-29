Funcionários da Comlurb durante limpeza noturna em praia - Divulgação / Comlurb

Funcionários da Comlurb durante limpeza noturna em praia Divulgação / Comlurb

Publicado 29/12/2025 15:18

Rio – Quanto mais gente na rua e nas praias, mais lixo para ser recolhido. Essa é a rotina que os garis da Comlurb enfrentam diante do calor extremo que atinge a cidade do Rio, o que aumentou expressivamente a circulação de pessoas na orla. Para não deixar os resíduos se acumularaem nas areias e nas demais áreas da cidade, a empresa tem utilizado 560 garis diariamente, em três turnos, sem intervalos.

Somente no último fim de semana, a Comlurb recolheu 579 toneladas de resíduos, sendo 324,3 toneladas no sábado (27) e 254,8 toneladas no domingo (até às 23h). Durante o verão, a empresa pública recolhe, em média, por dia, de segunda a sexta, 120 toneladas de lixo das praias e, nos fins de semana, 341 toneladas, sendo 146 aos sábados e 195 aos domingos.

A companhia recomenda que os frequentadores das praias colaborem com a limpeza, utilizando os 7 mil contêineres disponibilizados para fazer o descarte de forma correta e evitar que os resíduos fiquem na areia, sendo seis mil de 240 litros e mil de 1.200 litros.

O presidente da empresa, Jorge Arraes, orienta a população a fazer o descarte correto. "A nossa operação Praia Limpa consiste no reforço do quantitativo de garis e de equipamentos, para dar conta do aumento do fluxo de pessoas nas praias, inclusive no período noturno. Neste fim de semana houve um pico de pessoas nas praias, maior que em todos os períodos anteriores, com praticamente o dobro de resíduos coletados", afirma Arraes.

Alexandre Campos, diretor de Limpeza Urbana da companhia, faz coro: "Com a chegada do verão, estamos ampliando equipes, reforçando turnos e operando com mais equipamentos para garantir uma orla limpa e preparada para receber o carioca e os nossos turistas."

Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes, ao comentar a alta frequência nas praias durante as noites, pediu que a população faça sua parte. "Precisamos da colaboração de todos. Fica muito mais difícil (sem o devido intervalo), a vida da Comlurb para fazer a limpeza da areia. Se toca e busque colocar seu lixo nos vários recipientes instalados pela prefeitura ao longo da Orla", escreveu