Publicado 25/12/2025 15:48

Rio - Priscilla da Silva Almeida morreu após ser esfaqueada durante um assalto dentro de um ônibus do BRT, na altura da estação Rubem Vaz, em Bonsucesso, Zona Norte, na manhã desta quinta-feira (25). Outra mulher também ficou ferida na ação criminosa.

As duas vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e levadas para o Hospital Municipal Salgado Filho, mas Priscilla não resistiu aos ferimentos e morreu. A segunda mulher recebeu alta após atendimento médico.



De acordo com a ocorrência, Priscilla foi atingida por um golpe de faca no peito. A Polícia Militar informou que o comando do Batalhão de Vias Expressas chegaram a ser acionados para uma ocorrência de roubo. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o crime.



Em nota, a Mobi-Rio informou que o ataque aconteceu em um ônibus da linha 60 (Deodoro x Gentileza), no sentido Gentileza.