O calor intenso levou cariocas e turistas às praias. Na Zona Sul, as orlas ficaram lotadas ao longo de todo o dia. No Arpoador, nem mesmo após o pôr do sol os banhistas deixaram a areia. A persistência do calor durante a noite manteve muitas pessoas aproveitando a brisa do mar.
Saúde emite alerta para todo o estado
Diante do cenário de calor extremo, o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Estado do Rio de Janeiro (CIEVS/SES-RJ) emitiu, na quarta-feira (24), um alerta para os 92 municípios fluminenses. O aviso é baseado no Monitora RJ, ferramenta da Secretaria Estadual de Saúde que acompanha e prevê eventos climáticos extremos.
Entre os municípios monitorados, 10 estão em nível de calor extremo: Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Mesquita, Niterói, Paracambi, Piraí, Queimados, São Gonçalo e Seropédica. Sete registram calor severo: Nova Iguaçu, Barra do Piraí, Belford Roxo, Maricá, Rio de Janeiro, Saquarema e Tanguá. Já cinco apresentam nível leve: Araruama, Guapimirim, Pinheiral, Rio Bonito e Volta Redonda. As UPAs estaduais funcionam como pontos públicos de hidratação durante todo o ano.
"Este alerta serve para que os municípios se preparem e ofereçam pontos públicos de hidratação e refúgios térmicos para cuidar da saúde da população. Observamos um aumento na ocorrência de problemas cardiovasculares durante esses períodos, por isso o cuidado deve ser redobrado, especialmente com esse público. Se houver algum familiar acamado, é importante garantir a hidratação e ficar atento à sua saúde. O mesmo vale para idosos e crianças", afirmou a secretária estadual de Saúde, Claudia Mello.
