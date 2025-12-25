Movimentação na Praia do Leme, Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (25) - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Movimentação na Praia do Leme, Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (25) Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 25/12/2025 19:41

Rio - O Natal dos cariocas foi marcado por recorde de temperatura. Segundo o Sistema Alerta Rio, a cidade registrou 40,1°C na estação de Guaratiba, na Zona Oeste, a maior temperatura de dezembro. Desde as 15h50 de quarta-feira (24), o município está no terceiro nível do Protocolo de Calor (Calor 3)

fotogaleria

Esse estágio é caracterizado por índices elevados de calor, entre 36°C e 40°C, com previsão de permanência ou aumento por ao menos três dias consecutivos. O nível antecede os dois estágios considerados mais críticos do protocolo, o que reforça a necessidade de cuidados redobrados com a saúde.



O calor intenso levou cariocas e turistas às praias. Na Zona Sul, as orlas ficaram lotadas ao longo de todo o dia. No Arpoador, nem mesmo após o pôr do sol os banhistas deixaram a areia. A persistência do calor durante a noite manteve muitas pessoas aproveitando a brisa do mar.



Saúde emite alerta para todo o estado



Diante do cenário de calor extremo, o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Estado do Rio de Janeiro (CIEVS/SES-RJ) emitiu, na quarta-feira (24), um alerta para os 92 municípios fluminenses. O aviso é baseado no Monitora RJ, ferramenta da Secretaria Estadual de Saúde que acompanha e prevê eventos climáticos extremos.



Entre os municípios monitorados, 10 estão em nível de calor extremo: Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Mesquita, Niterói, Paracambi, Piraí, Queimados, São Gonçalo e Seropédica. Sete registram calor severo: Nova Iguaçu, Barra do Piraí, Belford Roxo, Maricá, Rio de Janeiro, Saquarema e Tanguá. Já cinco apresentam nível leve: Araruama, Guapimirim, Pinheiral, Rio Bonito e Volta Redonda. As UPAs estaduais funcionam como pontos públicos de hidratação durante todo o ano.



"Este alerta serve para que os municípios se preparem e ofereçam pontos públicos de hidratação e refúgios térmicos para cuidar da saúde da população. Observamos um aumento na ocorrência de problemas cardiovasculares durante esses períodos, por isso o cuidado deve ser redobrado, especialmente com esse público. Se houver algum familiar acamado, é importante garantir a hidratação e ficar atento à sua saúde. O mesmo vale para idosos e crianças", afirmou a secretária estadual de Saúde, Claudia Mello.

Previsão para os próximos dias

Na sexta-feira (26) o céu permanece claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva, ventos fracos a moderados e temperaturas entre 40ºC e 21ºC. O panorama no sábado (27) será parecido com o dia anterior, com a máxima podendo chegar aos 39ºC e a mínima aos 20ºC.

Já no domingo (28) o tempo muda um pouco. O dia deve ser parcialmente nublado, de muito calor e sem chuva. Segundo o Sistema Alerta Rio, os ventos permanecem fracos a moderados, com temperatura podendo atingir os 40ºC. A mínima é de 19ºC.