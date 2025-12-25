Rio - Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de colchões na Rua Agaí, em Paciência, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta quinta-feira (25). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 13h44, no imóvel de número 519, que pertence à empresa Bio Flex Colchões.
Veja o vídeo:
Por volta das 17h, o fogo já havia sido controlado por militares do quartel de Santa Cruz. Devido à gravidade do incêndio, outras oito unidades também atuaram no incêndio. A ocorrência já entrou na fase de rescaldo. Não houve feridos.
O Centro de Operações Rio (COR) informou que equipes da Prefeitura do Rio também acompanham a situação. A reportagem tenta contato com a Bio Flex Colchões.
Na tarde de quarta-feira (24), outro incêndio causou preocupação na cidade. Um galpão foi atingido por chamas na comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. O espaço funciona como a quadra da escola de samba Gato de Bonsucesso. Uma pessoa foi socorrida em estado grave.
