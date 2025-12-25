Incêndio aconteceu em imóvel da Rua André Cavalcanti - Reprodução / Google Street View

Incêndio aconteceu em imóvel da Rua André CavalcantiReprodução / Google Street View

Publicado 25/12/2025 11:27

Rio – O corpo de Sabina Saron Camilo Mates, de 34 anos, foi encontrado nesta quarta-feira (24) em um imóvel na Rua André Cavalcanti, nº 130, no Centro do Rio. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Os Bombeiros informaram que receberam um chamado por volta das 15h40 para combater um foco de incêndio no apartamento. No local, os agentes encontraram a mulher já sem vida e a levaram ao Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto.

Em nota, a Polícia Civil innformou que "diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime".