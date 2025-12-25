Aumenta número de policiais militares mortos no estado do Rio de JaneiroDivulgação/PMERJ

Thalita Queiroz
Rio - O número de policiais militares mortos no estado do Rio de Janeiro em 2025 já registra um aumento expressivo em relação ao ano anterior. Ao todo, 53 agentes perderam a vida neste ano, contra 37 em 2024, o que representa uma alta de cerca de 43%.
Nas últimas 24 horas, dois policiais militares foram mortos no estado. Na tarde de terça-feira (23), o agente reformado Flávio Ferreira Mathias acabou baleado dentro do carro em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. Já na manhã desta quarta-feira (24), o 3º sargento Belck Viana Thomaz foi alvo de disparos nas proximidades da região conhecida como Buraco do Padre, que liga a Rua Vinte e Quatro de Maio à Rua Arquias Cordeiro, no Engenho Novo, Zona Norte.

Belck chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações preliminares, o policial foi abordado por criminosos que tentaram roubar sua motocicleta. Houve confronto, e ele acabou sendo atingido na artéria femoral. Até o momento, não há informações sobre os sepultamentos dos policiais.

Há ainda outro caso recente de violência envolvendo policiais militares. Um agente do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi baleado na tarde desta quarta-feira (24), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O disparo teria sido feito por um policial do programa Segurança Presente.

De acordo com relatos preliminares, o PM do Bope estava em seu carro, na Avenida Doutor Manoel Teles, quando acabou abordado por agentes, onde teria ocorrido uma discussão. O policial supostamente levou a mão à cintura, o que levou o outro militar a reagir e efetuar o disparo. O estado de saúde do agente é grave.