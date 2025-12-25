Aumenta número de policiais militares mortos no estado do Rio de Janeiro - Divulgação/PMERJ

Aumenta número de policiais militares mortos no estado do Rio de JaneiroDivulgação/PMERJ

Publicado 25/12/2025 13:45 | Atualizado 26/12/2025 13:10

Rio - O número de policiais militares mortos no estado do Rio de Janeiro em 2025 já registra um aumento expressivo em relação ao ano anterior. Ao todo, 53 agentes perderam a vida neste ano, contra 37 em 2024, o que representa uma alta de cerca de 43%.