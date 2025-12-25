Aumenta número de policiais militares mortos no estado do Rio de JaneiroDivulgação/PMERJ
Belck chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações preliminares, o policial foi abordado por criminosos que tentaram roubar sua motocicleta. Houve confronto, e ele acabou sendo atingido na artéria femoral. Até o momento, não há informações sobre os sepultamentos dos policiais.
Há ainda outro caso recente de violência envolvendo policiais militares. Um agente do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi baleado na tarde desta quarta-feira (24), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O disparo teria sido feito por um policial do programa Segurança Presente.
De acordo com relatos preliminares, o PM do Bope estava em seu carro, na Avenida Doutor Manoel Teles, quando acabou abordado por agentes, onde teria ocorrido uma discussão. O policial supostamente levou a mão à cintura, o que levou o outro militar a reagir e efetuar o disparo. O estado de saúde do agente é grave.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.