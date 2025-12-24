PM morto no Engenho Novo foi identificado como o 3º Sargento PM Belck Viana Thomaz - Reprodução

PM morto no Engenho Novo foi identificado como o 3º Sargento PM Belck Viana ThomazReprodução

Publicado 24/12/2025 08:33 | Atualizado 24/12/2025 15:05

Rio - Um policial militar morreu depois de reagir a uma tentativa de assalto, na manhã desta quarta-feira (24), nas proximidades da região conhecida como Buraco do Padre, que liga a Rua Vinte e Quatro de Maio de Maio à Rua Arquias Cordeiro, no Engenho Novo, Zona Norte. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.



De acordo com a Polícia Militar, o agente, identificado como 3º Sargento Belck Viana Thomaz, era lotado na Academia da Polícia Militar. Ele foi abordado por criminosos, que tentaram roubar a motocicleta dele.



Houve confronto e o policial foi atingido na artéria femoral. O militar chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu. A Secretaria de Estado de Polícia Militar lamentou a morte do agente e presta solidariedade aos familiares do policial.

Nas redes sociais, a Academia de Polícia Militar lamentou a morte do agente e relembrou sua trajetória na corporação. "Belck Viana Thomaz desempenhava papel fundamental ao auxiliar no processo de formação dos cadetes, sendo referência de experiência, disciplina e compromisso com os valores que norteiam a carreira policial militar. Sua ausência será profundamente sentida por todos que tiveram a honra de conhecê-lo e de com ele conviver". O sargento deixa uma filha. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

Assassinato de PM em Padre Miguel

O agente foi o segundo assassinado em menos de 24 horas no Rio. Na tarde desta terça-feira (23), o policial militar reformado Flavio Ferreira Mathias foi morto dentro do carro em Padre Miguel, na Zona Oeste.

Agentes do 14º BPM (Bangu) isolaram a área para o trabalho de perícia. A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga a morte do militar. Investigações estão em andamento para apurar a autoria do crime.