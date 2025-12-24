Ação foi realizada na comunidade Morro do Trem, em Vila Kosmos, na Zona Norte do Rio - Divulgação

Publicado 24/12/2025 11:18

Rio - A Prefeitura instalou 24 contêineres de lixo, nesta terça-feira (23), no Morro do Trem, em Vila Kosmos, na Zona Norte. Os equipamentos, com volume de 1.200 litros cada, foram colocados em diferentes pontos da comunidade com o objetivo de facilitar o descarte correto de resíduos e reduzir o acúmulo de lixo nas vias.

Os contêineres foram distribuídos em pontos estratégicos de oito ruas da região: Rua Soldado Ivo de Oliveira, Rua Soldado Bernardino da Silva, Rua Soldado Servino Mengarda Rua 3, Rua 5, Rua 7, Rua 8 e Rua A. As vias também receberam serviços de limpeza geral e desobstrução de ralos.

De acordo com a prefeitura, mais de 400 equipamentos semelhantes já foram instalados ao longo do ano em outros conjuntos de favela, como os complexos do Alemão, da Penha e do Jacarezinho. A expectativa é que a medida contribua para melhorar a limpeza urbana, reduzir pontos de descarte irregular e minimizar problemas como entupimento de ralos e alagamentos em dias de chuva.







